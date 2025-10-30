«Lunch» : Δεύτερη ατομική έκθεση της Ραΐσσας Αγγελή στην γκαλερί Eins

Δημοσιεύθηκε 30.10.2025 11:02

Μέσα από αποσπασματικές αναμνήσεις από τις ιστορίες του πατέρα της, η Ρ. Αγγελή αναβιώνει τις αισθητηριακές και πολιτικές διαστάσεις του ταξιδιού του το 1989 στην κοιλάδα της Μπεκάα, όπου συνάντησε τον Αμπντουλάχ Οτζαλάν και το PKK. Με φόντο τα τραχιά τοπία της κοιλάδας και τα πρόχειρα καταλύματα, το έργο καταγράφει τόσο το έδαφος όσο και τη μνήμη, ενώ παράλληλα αντανακλά το ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό τοπίο. Η κοιλάδα αναδύεται όχι μόνο ως τόπος πολιτικών συναντήσεων, αλλά και ως χώρος όπου εκτυλίσσεται η αναζήτηση καταφυγίου, αυτοδιάθεσης και ανήκειν. Το δομημένο και φυσικό περιβάλλον φέρει το βάρος των ανθρώπινων ιστοριών, υπενθυμίζοντάς μας τη διαχρονική σημασία του καταφυγίου ως γλώσσα ανθεκτικότητας, αντίστασης και διαρκούς ελπίδας.

*Από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου, η έκθεση είναι ανοιχτή καθημερινά για επίσκεψη τις ακόλουθες ώρες για το Limassol Art Walks.

Παρασκευή: 17:00-22:00

Σάββατο: 11:00-20:00

Κυριακή: 11:00-20:00

Ώρες λειτουργίας της έκθεσης:

Τετάρτη - Παρασκευή, 4 - 8 μ.μ.

Σάββατο, 11 π.μ. - 2 μ.μ.

ή κατόπιν ραντεβού στο 99 522977