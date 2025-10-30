Οι ωραιότερες λήψεις του διαγωνισμού Wildlife Photographer of the Year 2025

Δημοσιεύθηκε 30.10.2025 15:08

Ο νοτιοαφρικανός φωτογράφος Βιμ φαν ντερ Χίβερ κέρδισε το βραβείο Wildlife Photographer of the Year 2025 και το βραβείο Urban Wildlife για τη λήψη του "Ghost Town Visitor"

Η λήψη απεικονίζει μια καφέ ύαινα, το σπανιότερο είδος ύαινας στον κόσμο, να επισκέπτεται ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο ορυχείου στο Κόλμανσκοπ της Ναμίμπια.

Η φωτογραφία επιλέχθηκε ανάμεσα σε 60.636 συμμετοχές που αποτέλεσαν ρεκόρ από 113 χώρες και εδάφη.

Φωτογράφος Άγριας Ζωής της Χρονιάς 2025: Βιμ φαν ντερ Χίβερ - "Ghost Town Visitor"

Ghost Town Visitor Wim van den Heeve/Wildlife Photographer of the Year

Νεαρός φωτογράφος άγριας ζωής της χρονιάς: Αντρέα Ντομινίτζι - "Μετά την καταστροφή"

Ένα σκαθάρι μακρύκερο στα βουνά Λεπίνι της Ιταλίας, πλαισιωμένο από εγκαταλελειμμένα μηχανήματα.

Μετά την καταστροφή Andrea Dominizi/Wildlife Photographer of the Year

Βραβείο αντίκτυπου: Φερνάντο Φατσιόλε - "Orphan Of The Road"

Ένα ορφανό κουτάβι γιγάντιου μυρμηγκοφάγου που ακολουθεί τον φροντιστή του. Το βραβείο αναγνωρίζει "μια επιτυχία διατήρησης, μια ιστορία ελπίδας ή θετικής αλλαγής".

Orphan Of The Road Fernando Faciole/Wildlife Photographer of the Year

Συμπεριφορά, Πουλιά: Κίνγκρονγκ Γιανγκ - "Συγχρονισμένο ψάρεμα"

Μια πασχαλίτσα αρπάζει το θήραμά της στη λίμνη Yundang, επαρχία Fujian, Κίνα.

Συγχρονισμένη αλιεία Qingrong Yang/Wildlife Photographer of the Year

Συμπεριφορά, Αμφίβια και ερπετά: ΚΟυέντιν Μαρτίνες - "Frolicking Frogs"

Δενδροβάτραχοι σε αναπαραγωγική εκδήλωση στο βουνό Kaw, Γαλλική Γουιάνα.

Βατράχια που χοροπηδούν Quentin Martine/Wildlife Photographer of the Year

Συμπεριφορά, Θηλαστικά: Ντένις Στόγκσντιλ - "Αιλουροειδές ανάμεσα στα φλαμίνγκο"

Ένα καρακάλ κυνηγάει ένα φλαμίνγκο στο Εθνικό Πάρκο Σερενγκέτι στην Τανζανία.

Γάτα ανάμεσα στα φλαμίνγκο Dennis Stogsdill/Wildlife Photographer of the Year

Φυσική καλλιτεχνία: Σιμόν Μπαουμάιστερ - "Caught in the Headlights"

Μια αράχνη πάνω στον ιστό της, με σιλουέτα από τα φώτα των αυτοκινήτων.

Caught in the Headlights Simone Baumeister/Wildlife Photographer of the Year

Φυτά και μύκητες: Τσιέν Λι - "Deadly Allure"

Ένα φυτό που προσελκύει έντομα στην πόλη Κουτσίνγκ της Μαλαισίας.

Θανατηφόρα γοητεία Chien Lee/Wildlife Photographer of the Year

Υποβρύχια: Ραλφ Πέις - "Survival Purse"

Μια φωλιά με αυγά ενός καρχαρία στον κόλπο του Μοντερέι, στην Καλιφόρνια.

Πορτοφόλι επιβίωσης Ralph Pace/Wildlife Photographer of the Year

Ωκεανοί, Η μεγαλύτερη εικόνα: Όντουν Ρίκαρντσεν - "Η γιορτή"

Ώρα φαγητού κατά τη διάρκεια μιας πολικής νύχτας στη βόρεια Νορβηγία.

Η Γιορτή Audun Rikardsen/Wildlife Photographer of the Year

Βραβείο φωτορεπορτάζ: Χαβιέ Αθνάρ Γκονζάλεθ νε Ρουέδα - "Από το δηλητήριο στο φάρμακο"

Ένας κροταλίας αρμέγεται.

Από το δηλητήριο στο φάρμακο Javier Aznar Gonzalez de Rueda/Wildlife Photographer of the Year

Φωτορεπορτάζ: Γιον Α Χουάρεζ - "Πώς να σώσετε ένα είδος"

Ένας βόρειος λευκός ρινόκερος σώζεται από την εξαφάνιση μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης στην Κένυα.

Πώς να σώσετε ένα είδος Jon A Juarez/Wildlife Photographer of the Year

Οι νικητήριες φωτογραφίες θα παρουσιαστούν σε έκθεση στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, από την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025.

Οι διοργανωτές λένε ότι η έκθεση θα βοηθήσει τους επισκέπτες να κατανοήσουν πώς αλλάζουν οι βιότοποι. Η έκθεση θα παρέχει επίσης πληροφορίες για ορισμένους από τους βιότοπους που απεικονίζονται, περιλαμβάνοντας τον Δείκτη Ακεραιότητας Βιοποικιλότητας (BII) του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας - ο οποίος μετράει πόσο παραμένει η φυσική βιοποικιλότητα μιας περιοχής. Μάθετε περισσότερα εδώ.