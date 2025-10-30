Οι παράλληλες δράσεις της 4ης Μπιεννάλε Λάρνακας

Δημοσιεύθηκε 30.10.2025 11:09

Καθώς η Λάρνακα συνεχίζει να ξεδιπλώνει τις Γραμμές και τα Ίχνη της φετινής Μπιενάλε, καλλιτέχνες παρουσιάζουν μια ποικιλία παράλληλων εκδηλώσεων που φέρνουν την τέχνη και τη δημιουργική διαδικασία πιο κοντά στο κοινό. Για ακόμη μία φορά, αυτή η εβδομάδα περιλαμβάνει δράσεις για όλους, προσκαλώντας τους επισκέπτες της Μπιενάλε Λάρνακας να γνωρίσουν από κοντά τους τρόπους με τους οποίους οι καλλιτέχνες διευρύνουν τα όρια της δημιουργικότητας και να εξερευνήσουν οι ίδιοι τον παλμό της τέχνης μέσα από βιωματικές εμπειρίες.Αυτές είναι οι παράλληλες δράσεις της 3ης εβδομάδας!

H Ιστορία του Χάρη Cola

31 Οκτωβρίου18:30 - 19:00, Πολιτιστικό Κέντρο Αθηένου, ελληνικά, ελεύθερη είσοδος

Η πρώτη εκδήλωση της εβδομάδας προσκαλεί οικογένειες σε μια τοποθεσία της Μπιενάλε Λάρνακας εκτός της πόλης – στην Αθηένου. Στο Πολιτιστικό Κέντρο, παιδιά ηλικίας έξι έως έντεκα ετών θα παρακολουθήσουν μια μοναδική παράσταση που συνδέει τη δημιουργία του Charis Cola, του πρώτου αναψυκτικού cola στην Κύπρο, με την παραδοσιακή τέχνη του θεάτρου σκιών.Παίζοντας με το φως και τη σκιά, αυτή η αγαπημένη αφηγηματική παράσταση αναδεικνύει το θέατρο σκιών ως μια κεντρική κυπριακή ιστορική μορφή τέχνης που ζωντανεύει τις ιστορίες. Στην προκειμένη περίπτωση, λειτουργεί επίσης ως μεταφορικό εργαλείο, συνδυάζοντας την παράδοση με τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα, καθώς η δημιουργία του Charis Cola παρουσιάζεται ως ένα επιχειρηματικό επίτευγμα, όπου η πολιτιστική κληρονομιά συναντά τη σύγχρονη εφεύρεση.Δεν απαιτείται προεγγραφή.www.biennalelarnaca.com/event/the-story-of-charis-cola

The Art of Together

1η Νοεμβρίου 09:00–11:00, Μουσείο Ιστορικού Αρχείου Λάρνακας, ελληνικά & αγγλικά, ελεύθερη είσοδος

Το τρίτο δημιουργικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας 6 έως 11 πραγματοποιείται σε έναν ακόμη εμβληματικό χώρο – το Μουσείο Ιστορικού Αρχείου Λάρνακας. Με τίτλο «Μυστικά Σημάδια», το εργαστήριο προσκαλεί τα παιδιά να ανακαλύψουν εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης συναισθημάτων μέσα από το χρώμα, την κίνηση, τον ήχο και τα σύμβολα, υπό την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού Θεοδώρας Ανδρέου. Μέσα από συνεργατικές δραστηριότητες, τα παιδιά δημιουργούν τη δική τους «μυστική γραφή», ενισχύοντας τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και το αίσθημα κοινότητας.Τα επόμενα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν σε ακόμη περισσότερες τοποθεσίες της Λάρνακας, κάθε Σάββατο πρωί της Μπιενάλε, και θα ολοκληρωθούν με μια συλλογική καλλιτεχνική εγκατάσταση στη Δημοτική Αγορά Λάρνακας.www.biennalelarnaca.com/series/the-art-of-together

Ιστορίες και Κυανοτυπίες

1η Νοεμβρίου10:00 – 14:00, Youth Makerspace Larnaka, ελληνικά, δωρεάν συμμετοχή

Το εργαστήρι Ιστορίες και Κυανοτυπίες συνδυάζει την προσωπική γραφή (journaling) με την ιστορική φωτογραφική μέθοδο της κυανοτυπίας και καλεί της συμμετέχοντες να συναντήσουν ξανά τον παιδικό της εαυτό. Με εισηγήτρια την The.Curious.Curly, οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν αναμνήσεις και συναισθήματα μέσα από καθοδηγούμενες γραπτές ασκήσεις και θα δημιουργήσουν τα δικά της έργα κυανοτυπίας χρησιμοποιώντας προσωπικές φωτογραφίες. www.biennalelarnaca.com/event/cyanotype-tales

Tracing Stass

1η Νοεμβρίου 15:00–15:50, Youth Makerspace Larnaka, δωρεάν, στα Αγγλικά

Ο περιπατητικός περίπατος Tracing Stass αποτελεί φόρο τιμής στον εμβληματικό και διεθνώς αναγνωρισμένο Κύπριο καλλιτέχνη και εκπαιδευτικό Στας Παρασκό, ο οποίος γεννήθηκε στην Αναφωτία δυτικά της Λάρνακας. Οι καλλιτέχνες Αιμίλιος Κουτσουφτίδης και Simon Pruciak περπατούν στα χνάρια του, μέσα από τα τοπία που ενέπνευσαν το έργο του. Η δράση θα μεταδοθεί ζωντανά από την Αναφωτία και θα προβληθεί στη Λάρνακα, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να την παρακολουθήσει σε πραγματικό χρόνο.Κάθε στάση θα περιλαμβάνει προ-ηχογραφημένες αναμνήσεις από φίλους, συγγενείς, συναδέλφους και επαγγελματίες της τέχνης. Η δράση ολοκληρώνεται όταν οι καλλιτέχνες συναντούν μια βιντεο-εγκατάσταση με σύντομη συνέντευξη του Στας. Μέσα από αυτή τη διαδραστική δράση, δημιουργείται ένα αλληγορικό ‘παράθυρο’ που συνδέει τη μνήμη, τα έργα και το χωριό του καλλιτέχνη.www.biennalelarnaca.com/series/tracing-stass

Ιχνηλάτ(ρ)ης

1η & 2η Νοεμβρίου19:00-20:00, πρώην Larnaka College (υπόγειο), ελληνικά με αγγλικούς υπότιτλους, €20

Η συμμετοχική παράσταση Ιχνηλάτ(ρ)ης από την ομάδα Ex-Piercing Arts μεταμορφώνει τον υπόγειο χώρο στάθμευσης ενός υπό ανέγερση ξενοδοχείου σε τόπο αναζήτησης, σύγκρουσης και αποκάλυψης. Η παράσταση συνθέτει ένα διαδραστικό ταξίδι μέσα από την τριάδα κίνησης, λόγου και χώρου, όπου η εμπειρία προσκαλεί τον θεατή να λάβει μέρος στην δράση και να πάρει αποφάσεις.Θα ακολουθήσουν επιπλέον παραστάσεις στις 8 και 9 Νοεμβρίου.www.biennalelarnaca.com/series/ichnilatris

Open Art Schools

2η Νοεμβρίου16:00 - 19:00, ελεύθερη είσοδος, διάφορες τοποθεσίες στη Λάρνακα

Η εβδομάδα ολοκληρώνεται με μια εκδήλωση που φέρνει στο προσκήνιο νεαρούς καλλιτέχνες. Το Open Art Schools επιστρέφει στην Μπιενάλε Λάρνακας για ένα απόγευμα, εξερευνώντας την φετινή θεματική «Ακολουθώντας Ίχνη και Γραμμές» μέσα από τα μάτια των παιδιών. Έξι σχολές της Λάρνακας θα ανοίξουν τις πόρτες τους για να παρουσιάσουν τα δημιουργικά έργα και τις διαδικασίες των μαθητών τους.

Συμμετέχουν:• TIME Private Institute | Ελευθερίας 71, Αραδίππου 7102• ARTόκουτο The Workshop | Ησιόδου 6, Λάρνακα 6035• Art School Ptochopoulos | Γιαννάκη Αεροπόρου 72Α, Λάρνακα 6045• Three Dots Art Lab | Κουρίου, Λάρνακα 6016• Be creARTive | Λεωφόρος Κυκλικής Αγίων Αναργύρων 19• Spyra Art Studio | Αρχιεπισκόπου Κυρίλλου Β’ 14

Παράλληλα, η κύρια έκθεση «Ακολουθώντας Ίχνη και Γραμμές» της Μπιενάλε Λάρνακας 2025 παραμένει ανοιχτή στο κοινό σε 13 εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Επισκεφθείτε τα μουσεία, τα πολιτιστικά κέντρα και τους δημόσιους χώρους της πόλης για να ανακαλύψετε τα έργα των επιλεγμένων Κύπριων, διεθνών και προσκεκλημένων καλλιτεχνών της φετινής διοργάνωσης.

Εκθεσιακοί Χώροι & Ώρες Λειτουργίας:ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ, Λεωφόρος Αθηνών, Πλατεία Ευρώπης, Δευτέρα – Παρασκευή: 09:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00, Σάββατο: 10:00 - 13:00 / 16:00 - 19:00, Κυριακή: 16:00 - 19:00

ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΙΕΡΙΔΗ, Ζήνωνος Κιτιέως 4, Δευτέρα – Πέμπτη: 09:00 - 16:00, Παρασκευή: 09:00 - 13:00, Σάββατο: 09:00 - 13:00 / 16:00 - 19:00,Κυριακή: Κλειστά

COMMON GROUND GALLERY, Κλεάνθη Καλογερά 55, Τρίτη – Παρασκευή: 10:00 - 18:00Σάββατο - Κυριακή: 11:00 - 19:00, Δευτέρα: Κλειστά

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ, Νικολάου Ρώσου 24 – 1ος όροφος – πρόσβαση με σκάλες & ανελκυστήρα, Δευτέρα – Κυριακή: 10:00 - 19:00.

ΑΠΟΘΗΚΗ 79, Αγίου Λαζάρου 83,Τρίτη – Παρασκευή: 10:00 - 18:00, Σάββατο- Κυριακή: 11:00 - 19:00, Δευτέρα: ΚλειστάΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΚΑΣΤΡΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ, Δευτέρα – Παρασκευή: 08:00 - 17:00, Σάββατο – Κυριακή: 09:30 - 17:00

ΠΛΑΤΕΙΑ ΖΟΥΧΟΥΡΙ / ΠΙΑΛΕ ΠΑΣΑ / ΑΛΙΚΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ, Ανοιχτά όλο το 24ωρο

ΚΑΛΛΙΝΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, εωφόρος Αρχ. Μακαρίου Γ’, Αθηένου, Δευτέρα – Παρασκευή: 08:00 - 15:00, Σάββατο: Κλειστά Κυριακή: 16:00 - 19:00

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΩΣΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ, Κώστα Αργυρού 7, Μαζωτός, Τετάρτη – Κυριακή: 10:00 - 17:00, Δευτέρα & Τρίτη: Κλειστά.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ, Φιλοξενούμενος καλλιτέχνης, Steve Messam, Εξωτερική Εγκατάσταση 24/7

ΛΑΖΑΡΗΣ BAKERY BAR Φιλοξενούμενη καλλιτέχνης Ann Tarantino, Εξωτερική Εγκατάσταση 24/7

Σχετικά με την Μπιενάλε Λάρνακας: Η Μπιενάλε Λάρνακας είναι η μοναδική Μπιενάλε Τεχνών στην Κύπρο και διοργανώνεται στην πόλη και την επαρχία της Λάρνακας κάθε δύο χρόνια από τον εγγεγραμμένο μη κερδοσκοπικό Πολιτιστικό Ομιλο ΑΡΤΙΟΝ Λάρνακας. Η διοργάνωση ισχύει από το 2018, διαρκεί ενάμιση μήνα και στοχεύει στην προβολή και ανάδειξη των τεχνών και του πολιτισμού τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ως ο μεγαλύτερος διεθνής καλλιτεχνικός οργανισμός στην Κύπρο, προσελκύει σημαντικό αριθμό επισκεπτών (πάνω από 60.000) με τη συμμετοχή δημιουργών και συνεργατών από την Κύπρο και το εξωτερικό.

www.biennalelarnaca.com

