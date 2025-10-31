Παράθυρο logo
Ανακαινίστηκε η εκκλησία της Παναγίας στη Λύση - Πανέμορφες εικόνες
Δημοσιεύθηκε 31.10.2025 13:35
Ανακαινίστηκε η εκκλησία της Παναγίας στη Λύση - Πανέμορφες εικόνες

Μια κοινή προσπάθεια Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης στην εκκλησία της Παναγίας της κατεχόμενης Λύσης, αναφέρει ο Ε/κ Συμπρόεδρος της δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, Σώτος Κτωρής, κάνοντας λόγο για «ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου».

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο κ. Κτωρής αναφέρει ότι οι εργασίες είναι το αποτέλεσμα της κοινής προσπάθειας Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συντηρητών.

Η εκκλησία, έργο του διακεκριμένου πρωτομάστορα Μάστρε - Γιακουμή (Ιάκωβου Παύλου), η οποία ολοκληρώθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα αποτελεί αριστούργημα της κυπριακής ναοδομικής τέχνης, συμπληρώνει.

Λέει ακόμη ότι ο Μάστρε Γιακουμής, συνδυάζοντας τη λαϊκή λιθοδομική παράδοση με στοιχεία νεογοτθικής αρχιτεκτονικής, δημιούργησε ένα μνημείο μοναδικής αισθητικής και τεχνικής αρτιότητας, που μαρτυρεί την δεξιοτεχνία των Κυπρίων μαστόρων σε μια εποχή χωρίς μηχανικά μέσα.

Η υλοποίηση του έργου κατέστη εφικτή χάρη στην καθοριστική συνεισφορά της κοινότητας, τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την τεχνική καθοδήγηση της UNDP, προσθέτει.

Την ομάδα των μελετητών/συντηρητών αποτέλεσαν η Λυσιώτισσα Μαργαρίτα Πέτρου, ο Enver Eronen, η Δέσποινα Αθανασίου, ο Ismael Safkan, η Κατερίνα Αθηαινίτου και ο Χρίστος Καρής. Την επίβλεψη των εργασιών ανέλαβε εκ μέρους της UNDP η Fatos Mullaaziz.

ΚΥΠΕ

