Αυλαία για το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρος

Με την ταινία της Πορτορικανής Glorimar Marrero Sanchez «The Fishbowl» να λαμβάνει το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα Glocal Images, έπεσε η αυλαία στο 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρος 2023, το Σάββατο 29 Απριλίου.

Με την ταινία της Πορτορικανής Glorimar Marrero Sanchez «The Fishbowl» να λαμβάνει το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα Glocal Images, έπεσε η αυλαία στο 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρος 2023, το Σάββατο 29 Απριλίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των διοργανωτών, «οι προβολές και οι δραστηριότητες της διοργάνωσης ολοκληρώθηκαν σε εορταστικό κλίμα, με την επίδοση του Βραβείου Κοινού, των βραβείων του διαγωνιστικού τμήματος, αλλά και των βραβείων της πλατφόρμας συμπαραγωγής, επιμόρφωσης και δικτύωσης Dot.on.the.Μap Industry Days».

Δύο βραβεία έλαβε το φιλμ της Bianca Lucas «Love Dog», ενώ το Βραβείο Authorwave απονεμήθηκε στην ταινία της Maha Haj «Mediterranean Fever» και το Βραβείο Κοινού στην ταινία του Ανδρέα Κυριάκου «Αντίο, Κοπρόσκυλα!».

Τελευταία ταινία του προγράμματος προβολών στη Λεμεσό ήταν ο φιλοζωικός ύμνος του πολύπειρου Πολωνού σκηνοθέτη Jerzy Skolimowski «Eo». Ακολούθησε η τελετή λήξης και απονομής των βραβείων, σε επιμέλεια του Δημήτρη Χειμώνα και της ομάδας Sessions, με παρουσιάστρια την ηθοποιό και περφόρμερ Έλενα Καλλινίκου.

Οι καλλιτεχνικοί διευθυντές του Φεστιβάλ, Μάριος Λιζίδης και Αργυρώ Νικολάου είχαν την ευκαιρία να ευχαριστήσουν όλους τους συντελεστές και τους εμπλεκόμενους για την επιτυχημένη διοργάνωση, τα μέλη της διεθνούς κριτικής επιτροπής αλλά και το κοινό που τίμησε το φεστιβάλ με την παρουσία του.

Αναφέρεται ότι «ρίγη συγκίνησης και πηγαίο χειροκρότημα προκάλεσε ο φόρος τιμής που αποδόθηκε στον Κύπριο ηθοποιό Δημήτρη Ξύστρα, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, με αναφορά σε ταινίες στις οποίες συμμετείχε».

Η τελετή ξεκίνησε με τον απολογισμό του καλλιτεχνικού διευθυντή του 9ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες για Παιδιά και Νέους, Σταύρου Παμπαλλή, ο οποίος σημείωσε το καθήκον της κινηματογραφικής κοινότητας και της χώρας να διασφαλίσουν ότι η επόμενη γενιά κινηματογραφιστών θα διατηρήσει το καθαρό και άδολο βλέμμα στα μάτια της για όσο το δυνατόν περισσότερο.

Η επικεφαλής της πλατφόρμας συμπαραγωγής, επιμόρφωσης και δικτύωσης Dot.on.the.Μap Industry Days, Δανάη Στυλιανού, αναφέρθηκε στα αποτελέσματα της 4ης διοργάνωσης της πλατφόρμας. Το Dot.on.the.Μap έφερε στη Λεμεσό πέραν των 100 επαγγελματιών του κινηματογράφου από 15 χώρες, από την Κύπρο, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Παράλληλα με τη διαδικασία pitching, η πλατφόρμα φιλοξένησε φέτος εκπαιδευτικές παρουσιάσεις, συζητήσεις και masterclasses.

Tο Βραβείο Cyprus Film Commission – Invest Cyprus απονεμήθηκε στο κινηματογραφικό σχέδιο «When I Close my Eyes I see your Eyes» με σκηνοθέτη τον Sameh Alaa και παραγωγό τον Mark Lotfy από την Αίγυπτο.

To Βραβείο, που συνοδεύεται από ποσό €1000, επέδωσε ο επικεφαλής της Επιτροπής Οπτικοακουστικής Κύπρου, Λευτέρης Ελευθερίου, με τον παραγωγό Mark Lotfy να μεταφέρει τις ευχαριστίες του μέσω βίντεο.

Το Βραβείο P.S. Movies and Stories απονεμήθηκε στο κινηματογραφικό σχέδιο «Checkpoints», με σκηνοθέτρια τη Rita Borodiyanski και παραγωγό την Osnat Saraga από το Ισραήλ. Κρίθηκε ότι πρόκειται για μια νεαρή σκηνοθέτρια με πολλές δυνατότητες η οποία επιθυμεί να μοιραστεί με τόλμη την προσωπική της ιστορία.

Το Βραβείο Best Debut Project Pitch -μια προσφορά της Ένωσης Σκηνοθετών Κύπρου- απονεμήθηκε στον σκηνοθέτη Assaf Machnes για το κινηματογραφικό του σχέδιο «Available Now» με παραγωγό τον Kobi Mizrahi από το Ισραήλ. Η κριτική επιτροπή επαινεί την απόφασή του να διηγηθεί μία ιστορία γεμάτη ευαισθησία υιοθετώντας μεν ένα πιο ανάλαφρο ύφος, χωρίς ωστόσο να παραμερίζει το ανθρώπινο στοιχείο στους χαρακτήρες, ενώ επικροτεί το γεγονός ότι μετατρέπει μία προσωπική εμπειρία σε μία ιστορία οικουμενικής σημασίας.

Το Βραβείο, που συνοδεύεται από χρηματικό ποσό €500, επέδωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Σκηνοθετών Κύπρου, Έλμος Νεοκλέους.

Το Βραβείο Networking για την ΑΓΟΡΑ του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης απονεμήθηκε επίσης στους παραγωγούς Rana Eid και Thomas Micoulet για το κινηματογραφικό σχέδιο «Rabies», σε σκηνοθεσία Sandra Tabet από τον Λίβανο. Η κριτική επιτροπή θέλησε να ενθαρρύνει και ν’ αναδείξει ένα κινηματογραφικό σχέδιο από μία νεαρή σκηνοθέτρια, η οποία «επιθυμεί να μετατρέψει την προσωπική της αντίληψη της σκληρής πραγματικότητας σ’ ένα ειδολογικά πρωτότυπα κινηματογραφικό έργο».

Το Βραβείο Asterisk* περιλαμβάνει συμβουλευτικές υπηρεσίες αξίας €1400, προσφορά της εταιρείας Asterisk* και της παραγωγού Βίκυς Μίχα. Απονεμήθηκε στο «Rabies» σε σκηνοθεσία Sandra Tabet και με παραγωγούς τη Rana Eid και τον Thomas Micoulet από τον Λίβανο, το οποίο σύμφωνα με τη Βίκυ Μίχα που το απένειμε είναι ένα κινηματογραφικό σχέδιο «που τολμά να ασχοληθεί με το παρελθόν της χώρας του μ’ έναν θαρραλέο μεταφορικό τρόπο» κι ένα «αντισυμβατικό έργο που μιλά για τον πόλεμο και τη συμφιλίωση που ποτέ δεν συνέβη».

Η τριμελής διεθνής επιτροπή του Dot.on.the.Μap Ιndustry Days αποτελείτο φέτος από τους παραγωγούς Αμάντα Λιβανού (Neda Film, Ελλάδα), Dries Phlypo (A Private View, Βέλγιο) και Veselka Kiryakova (Red Carpet Films, Βουλγαρία). Οπως αναφέρεται οι ομόφωνες αποφάσεις καθόρισε η ποιότητα, η ικανότητα των ομάδων να εκφράσουν τις ελπίδες και το όραμά τους, αλλά και το κριτήριο της Επιτροπής ως προς την ικανότητά τους να το φέρουν σε πέρας τόσο από καλλιτεχνικής, όσο κι από οικονομικής άποψης.

Τα Βραβεία του Διεθνούς Διαγωνιστικού

Το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Glocal Images απονεμήθηκε στο σκηνοθετικό ντεμπούτο της Πορτορικανής Glorimar Marrero Sanchez «The Fishbowl», μια παραγωγή από την Ισπανία που ξεχώρισε και πυροδότησε διάλογο ανάμεσα στα μέλη της κριτικής επιτροπής. Το βραβείο απονέμεται «για την εξαίρετη σκιαγράφηση μιας ιστορίας δοσμένης με ακρίβεια ως προς την εντοπιότητά της, αλλά συνάμα με οικουμενική σημασία» αναφέρεται στο σκεπτικό.

Συνοδεύεται από το ποσό των €6000 και το ανακοίνωσε πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής Julie Bertucelli, με τη μεγάλη νικήτρια να μεταφέρει τις ευχαριστίες της μέσω βίντεο.

Το Ειδικό Βραβείο Κριτικής Επιτροπής Glocal Images απονεμήθηκε στην ταινία «Love Dog» της Bianca Lucas, μία συμπαραγωγή από την Πολωνία, το Μεξικό και τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το σκεπτικό, «η ταινία συνδυάζει ένα εκπληκτικό καστ αθέατων προσώπων και φωνών και χαρακτηρίζεται από τις γεμάτες ευαισθησία εικόνες της, το θάρρος να αντικρίζει κατάμματα τη μεταβλητή φύση της πραγματικότητας και τον επιδέξιο συνδυασμό συναισθηματικής ευθύτητας και ελλειπτικής αφήγησης».

Συνοδεύεται από το ποσό των €3000 και η σκηνοθέτρια το αποδέχτηκε με ευχαριστήριο μήνυμα μέσω βίντεο.

Το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας Glocal Images απονεμήθηκε επίσης στην ταινία «Love Dog» της Bianca Lucas, με την υποσημείωση ότι πρόκειται για μια πολλά υποσχόμενη ανερχόμενη φωνή «και για την ευφάνταστη σκηνοθεσία της πρωτοεμφανιζόμενων ηθοποιών".

Συνοδεύεται από το ποσό των €1000.

Το Βραβείο Authorwave απονεμήθηκε στο «Mediterranean Fever» σε σκηνοθεσία Maha Haj, μια συμπαραγωγή Γερμανίας, Γαλλίας, Κύπρου, Παλαιστίνης και Κατάρ. Η ταινία έχει τύχει χρηματοδότησης από το Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με το σκεπτικό της επιτροπής, το φιλμ αποκαλύπτει την ενδόμυχη δυναμική μιας φιλίας μεταξύ δύο γειτόνων, τους οποίους συνδέει ένας ασυνήθιστος δεσμός.

Το Βραβείο, που συνοδεύεται από υπηρεσίες μετα-παραγωγής αξίας €4000, επέδωσε στον Κύπριο συμπαραγωγό της ταινίας, Μάριο Πιπερίδη, ο εκτελεστικός διευθυντής της Authorwave, Πάνος Μπίσδας.

Το Βραβείο Κοινού απονεμήθηκε στην κυπριακή παραγωγή του Ανδρέα Κυριάκου «Αντίο Κοπρόσκυλα!». Συνοδεύεται από το ποσό των 500 ευρώ- μια χορηγία του Δήμου Λεμεσού- και το επέδωσε ο Αντιδήμαρχος Λεμεσού Νεόφυτος Χαραλαμπίδης στον σκηνοθέτη.

Πρόεδρος της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής του φετινού φεστιβάλ ήταν η καταξιωμένη Γαλλίδα σκηνοθέτρια, Julie Bertuccelli πλαισιωμένη από τον πράκτορα ταλέντων Georg Georgi (Γερμανία), τον επικεφαλής του τμήματος Generation της Berlinale Sebastian Markt, την επιμελήτρια κινηματογραφικών εκθέσεων του MoMA Sophie Cavoulacos (ΗΠΑ) και την Κύπρια σκηνοθέτρια Γιάννα Αμερικάνου.

Εκ μέρους της Επιτροπής, η πρόεδρος Julie Bertuccelli ευχαρίστησε τη διοργάνωση για τη φιλοξενία αλλά και για την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα μέλη της ανερχόμενα ταλέντα, σκηνοθέτες που χάρισαν έναν νέο τρόπο προσέγγισης της σκληρής πραγματικότητας που βιώνει ο κόσμος μας.

Μετά την απονομή ακολούθησε το καθιερωμένο πάρτι λήξης με μουσική από την Nana, στον εξωτερικό χώρο του Θεάτρου Ριάλτου και την Πλατεία Ηρώων. Εμπλεκόμενοι, εθελοντές, προσκεκλημένοι και θεατές «παρέτειναν» όσο γινόταν το φεστιβάλ συζητώντας σε χαλαρό κλίμα για την τέχνη του σινεμά και το μέλλον της.

Η διοργάνωση ανανεώνει το ραντεβού της με το κινηματογραφόφιλο κοινό για την άνοιξη του 2024.

Πηγή: ΚΥΠΕ/ΑΑΓ/ΗΦ