Στο ευρωπαϊκό Reskilling Crafts συμμετέχει η Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας

Δημοσιεύθηκε 17.10.2025 16:40

Σειρές δράσεων και πρωτοβουλιών που θα ενισχύσουν τη διασύνδεση της κυπριακής χειροτεχνίας με το ευρωπαϊκό δίκτυο και τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου περιλαμβάνει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Reskilling Crafts στο οποίο συμμετέχει η Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Σε δελτίο Τύπου του Υφυπουργείου Πολιτισμού επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας συμμετέχει για πρώτη φορά σε ένα τόσο υψηλού κύρους ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+.

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι το έργο ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2025, έχει διάρκεια 36 μηνών και συγκεντρώνει εννέα κορυφαίους οργανισμούς από την Ισπανία, την Ιταλία, το Βέλγιο, την Ιρλανδία και την Τουρκία, με στόχο την αναζωογόνηση του ευρωπαϊκού τομέα της χειροτεχνίας μέσα από σύγχρονες διαδρομές επανεκπαίδευσης και καινοτομίας.

Αναφέρεται ότι στο πλαίσιο του έργου, οι εταίροι θα ιδρύσουν την European Crafts Sector Reskilling Alliance (ECSRA), με επίσημη έναρξη τον Ιανουάριο του 2026. Η νέα αυτή πρωτοβουλία θα ενώσει φορείς από τους τομείς της χειροτεχνίας, της τεχνολογίας, της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της κοινωνικής ένταξης, συμβάλλοντας στη συν-δημιουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης, που θα συνδυάζουν την παραδοσιακή τεχνογνωσία με τις νέες τεχνολογίες και τις βιώσιμες πρακτικές.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι ο ευρωπαϊκός τομέας της χειροτεχνίας βρίσκεται σε μεταβατική φάση και πως έως το 2035 αναμένεται να χαθούν 133.000 θέσεις εργασίας, ενώ περισσότερες από 387.000 νέες θέσεις θα δημιουργηθούν λόγω συνταξιοδοτήσεων.

Προστίθεται πως την ίδια στιγμή, σχεδόν ο μισός ενήλικος πληθυσμός της Ευρώπης –ιδίως τα άτομα με χαμηλές δεξιότητες– παραμένει ένα ανεκμετάλλευτο απόθεμα ταλέντου και πως μέσα σε αυτά τα δεδομένα το έργο Reskilling Crafts στοχεύει στο να γεφυρώσει αυτό το χάσμα, αναζωογονώντας τις παραδοσιακές τέχνες μέσα από σύγχρονες διαδρομές επανεκπαίδευσης.

Αφού αναφέρεται ότι το έργο ξεκίνησε το 2025 και θα διαρκέσει έως το 2027, εξοπλίζοντας δημιουργούς με τις δεξιότητες που απαιτεί η σύγχρονη δημιουργική οικονομία, προστίθεται ότι αναπτύσσει συμμετοχικά και καινοτόμα προγράμματα κατάρτισης που συνδυάζουν παραδοσιακές τεχνικές χειροτεχνίας με ψηφιακές, «πράσινες» και επιχειρηματικές δεξιότητες.

Διευκρινίζεται επίσης ότι στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθούν Reskilling Labs σε διάφορες χώρες της Ευρώπης — χώροι μάθησης και συνεργασίας, όπου η παράδοση συναντά την καινοτομία, διασφαλίζοντας ότι η ευρωπαϊκή χειροτεχνία θα συνεχίσει να εξελίσσεται στη σύγχρονη οικονομία του 21ου αιώνα.

Το έργο υλοποιείται από μια δυναμική σύμπραξη εννέα κορυφαίων οργανισμών στους τομείς της επαγγελματικής κατάρτισης, της έρευνας και της πολιτιστικής κληρονομιάς, μεταξύ των οποίων οι INFODEF και FOACAL (Ισπανία), European Crafts Alliance και Mad’in Europe (Βέλγιο), InnoQuality Systems (Ιρλανδία), Artex και Foundation for Research and Innovation (Ιταλία), Istanbul Valiliği (Τουρκία) και Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας (Κύπρος), προστίθεται.