Existential Licence | Στο Λονδίνο ο Μελέτιος Μελετίου με το Magnus Tempus 360

Δημοσιεύθηκε 16.10.2025 09:30

Στην ομαδική έκθεση «Existential Licence», στο Λονδίνο, ο Κύπριος καλλιτέχνης Μελέτιος Μελετίου, με ένα έργο παραγωγής του Magnus Tempus. Συμμετέχουν 19 ανερχόμενοι και καταξιωμένοι καλλιτέχνες από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Ισπανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κόστα Ρίκα.

Η έκθεση, άνοιξε, χθες, Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2025, κατά τη διάρκεια της πολυσύχναστης Frieze Week του Λονδίνου, και τοποθετείται, όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, ταυτόχρονα ως πρόταση και ως άδεια: μια συνάντηση σύγχρονων καλλιτεχνών που διεκδικούν το δικαίωμα να κινούνται ανάμεσα σε μορφές, τόπους και καταστάσεις ύπαρξης.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, το Magnus Tempus λειτουργεί εδώ όχι ως παράρτημα αλλά ως κινητήρια δύναμη, μετακινώντας καλλιτέχνες και ιδέες και αναδιαμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο συναντάμε τη σύγχρονη αφαίρεση.

Παρουσιάζεται στην οικεία ατμόσφαιρα μιας βικτωριανής κατοικίας στο Peckham, προσφέροντας έναν χώρο βάθους, ανταλλαγής και ανεπιτήδευτης συνάντησης. Επισκέψεις γίνονται μόνο με ραντεβού, ενώ την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025 οι πόρτες θα είναι ανοιχτές από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.

Η Existential Licence συνεχίζει και επεκτείνει την παράδοση του McDowell να παρουσιάζει εκθέσεις σε κατοικημένους ή εναλλακτικούς χώρους του Νότιου Λονδίνου, από τα ιστορικά 78 Lyndhurst Way μέχρι τα δυναμικά projects στο 88 Friary Road. Η νέα αυτή διοργάνωση ανανεώνει εκείνη την ενέργεια, τοποθετώντας το Peckham σε άμεσο διάλογο με τη διεθνή σκηνή και επαναβεβαιώνοντας την αφαίρεση ως παγκόσμια γλώσσα.

Υπό την επιμέλεια των Shaun McDowell και Halime Özdemir di Larusso, η έκθεση συνδυάζει το ένστικτο του McDowell για ρίσκο και χρωματική ένταση με την παγκόσμια εμπειρία και θεσμική βαρύτητα της Özdemir di Larusso. Η τελευταία δραστηριοποιείται εκτενώς στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και διεθνώς, και πιο πρόσφατα μέσω του Magnus Tempus 360, μιας νέας πολιτιστικής πλατφόρμας που τοποθετεί την Κύπρο ως πολιτιστικό κόμβο με αυξανόμενη διεθνή προβολή για τη Μεσόγειο. Η συμβολή της διασφαλίζει ότι η έκθεση δεν είναι μόνο ριζωμένη στην ανεξάρτητη παράδοση του Peckham, αλλά συνδέεται και με ένα ευρύτερο θεσμικό δίκτυο.

Οι δύο επιμελητές έχουν βαθιές πολιτιστικές και επαγγελματικές ρίζες στις περιοχές που ενεργοποιούνται μέσα από την έκθεση – το Λονδίνο, την Ιταλία, την Ιρλανδία και τη Μεσόγειο, με την Κύπρο στο επίκεντρο. Οι πορείες τους διασταυρώνονται εδώ σε μια στιγμή σύγκλισης: μια αναγέννηση ενεργειών, που χαράζει νέες διαδρομές ανάμεσα στους τόπους που αγαπούν περισσότερο.

Existential Licence

Η έκθεση είναι αφιερωμένη στην καθαρή αφαίρεση, εκεί όπου οι καλλιτέχνες βρίσκουν ελευθερία αντί για φόβο στη διάλυση της μορφής, και ζωτικότητα στα μεταβαλλόμενα όρια του χρόνου και της ενέργειας. Η αφαίρεση λειτουργεί εδώ ως υπαρξιακή στάση – όχι ως απομάκρυνση από το απτό, αλλά ως άρνηση του ασφαλούς και του σταθερού· μια αποδοχή του ασταθούς ως γόνιμου εδάφους.

Απέναντι στην καθησυχαστική ψευδαίσθηση του «πραγματικού», τα έργα απελευθερώνουν το χρώμα, τη χειρονομία και το υλικό ως ανεξέλεγκτες δυνάμεις, φορτισμένες με τη δυναμική της απελευθέρωσης.

Η έκθεση συγκεντρώνει μια πολυδιάστατη, διεθνή ομάδα ανερχόμενων και μεσαίας καριέρας καλλιτεχνών, των οποίων οι πρακτικές επιβεβαιώνουν τη ζωγραφική αφαίρεση ως μια διακρατική γλώσσα ελευθερίας και ενέργειας.

Για τον McDowell, η Existential Licence αναστοχάζεται την πορεία του στην εναλλακτική σκηνή του Λονδίνου, ενώ σηματοδοτεί την ανεξαρτησία του στο εξωτερικό με την ανέγερση νέου στούντιο στο συγκρότημά του στο Λάτσιο της Ιταλίας, όπου επανεκκινεί το residency πρόγραμμα Demoni Danzanti. Τα ζωγραφικά του έργα, γνωστά για τη σωματική τους αμεσότητα, λειτουργούν ως συμβολή αλλά και ως επιμελητικός πυρήνας της έκθεσης.

Για την Halime Özdemir di Larusso, Βρετανοκύπρια ιδρύτρια του Producer 360° και οραματίστρια πίσω από το Magnus Tempus 360, το εγχείρημα επεκτείνει τη μακρόχρονη δέσμευσή της στη στήριξη της καλλιτεχνικής υποδομής. Η δουλειά της συνδέει το λογιστικό με το εννοιολογικό, επιτρέποντας στην τέχνη και στους δημιουργούς της να κινούνται ελεύθερα στη διεθνή σκηνή, χωρίς συμβιβασμούς.

Η επιμέλεια τους δεν περιορίζεται στη «διευθέτηση» μιας έκθεσης· είναι ενεργή κατασκευή διαδρομών, σχέσεων και αντηχήσεων που εκτείνονται πολύ πέρα από τη Frieze Week.

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες

Sinéad Aldridge (IE),

*James Capper (UK/IT),

*Diana Copperwhite (IE/UK),

*Rian Coughlan (IE/UK),

*Jo Dennis (UK),

*Bobby Dowler (UK/FR),

Paul Embleton (UK),

*Sheenagh Geoghegan (IE),

*Christopher Green (UK),

*Sue Kennington (UK/IT),

Erin Lawlor (IE/UK),

*Catherine Long (UK),

*Shaun McDowell (UK/IE/IT),

*Meletios Meletiou (Magnus Tempus Network, CY/IT),

*Cristallo Odescalchi (Magnus Tempus Network, IT),

Innocenzo Odescalchi (IT),

*Pía Ortuño (CR/UK),

*Joe Reihsen (US),

Mateo Revillo (ES/FR).

[*νέα ανάθεση έργου]

Ο Μελέτιος Μελετίου πραγματοποιεί το ντεμπούτο του στο Ηνωμένο Βασίλειο με ένα τρίπτυχο, παραγωγής του Magnus Tempus, ένα έργο σχεδιασμένο να ταξιδεύει και να διατηρεί τον παλμό του πέρα από σύνορα.

Ο Cristallo Odescalchi εντάσσεται στο δίκτυο καθώς προχωρούν οι προετοιμασίες για το πρόγραμμα Ρώμη–Κύπρος που θα ξεκινήσει το 2026/27, καθιερώνοντας μια αμφίδρομη πολιτιστική ανταλλαγή ανάμεσα στα δύο κέντρα.

Πρεμιέρα για το Magnus Tempus 360 στο Λονδίνο

Η έκθεση σηματοδοτεί την πρεμιέρα του δικτύου Magnus Tempus 360 στο Ηνωμένο Βασίλειο, μιας πλατφόρμας που ίδρυσε η Halime Özdemir di Larusso για να άρει τα εμπόδια που περιορίζουν την κυκλοφορία καλλιτεχνών και έργων.

Στον πυρήνα της βρίσκεται η ενίσχυση της κινητικότητας και της ορατότητας των Κυπρίων καλλιτεχνών, τοποθετώντας την Κύπρο όχι στο περιθώριο αλλά μέσα στην ενεργή ροή της σύγχρονης καλλιτεχνικής πρακτικής.

Τα βιογραφικά των επιμελητών

Shaun McDowell (γεν. 1981, Sussex) είναι Βρετανός καλλιτέχνης και επιμελητής που ζει στους λόφους της Sabina, στο Λάτσιο της Ιταλίας. Ιδρυτικό πρόσωπο της σκηνής του Peckham, είναι γνωστός για τις εκρηκτικές αφηρημένες συνθέσεις του, οι οποίες έχουν συγκριθεί με των de Kooning, Auerbach και Twombly. Οι Financial Times τον έχουν χαρακτηρίσει «τον πιο συναρπαστικό αφηρημένο ζωγράφο της γενιάς του».

Halime Özdemir di Larusso (γεν. 1983, Αμμόχωστος) είναι Βρετανοκύπρια βραβευμένη διεθνής παραγωγός τέχνης και πολιτιστική στρατηγός, ιδρύτρια του Producer 360°, ενός λονδρέζικου δικτύου που διευκολύνει συνεργασίες υψηλού επιπέδου στις εικαστικές τέχνες, τον κινηματογράφο, την περφόρμανς και τη μόδα.

Γεννημένη στην Αμμόχωστο και μεγαλωμένη στο Λονδίνο, είναι γνωστή για τη δημιουργία μεταμορφωτικών πολιτιστικών προγραμμάτων που γεφυρώνουν καλλιτεχνικές πρακτικές και καλλιεργούν παγκόσμιες συνδέσεις. Έχει συνεργαστεί με κορυφαίους θεσμούς όπως τα Serpentine Galleries, το Βρετανικό Μουσείο και τη Royal Academy of Arts, καθώς και με διεθνείς μπιενάλε και γκαλερί.

Το 2025 ίδρυσε το Magnus Tempus 360, μια μεσογειακή πολιτιστική πλατφόρμα με έδρα την Κύπρο, με αποστολή να ενισχύσει τις πολιτιστικές ανταλλαγές και την ορατότητα του Νότου.

Πληροφορίες

Ημέρες διεξαγωγής: 15–19 Οκτωβρίου 2025, μόνο με ραντεβού

Χώρος: 88 Friary Road, Λονδίνο, SE15 1PX

Επιμέλεια: Shaun McDowell & Halime Özdemir di Larusso

Παραγωγή: Producer 360°

Χορηγία: Magnus Tempus 360

Περισσότερες πληροφορίες στα www.magnustempus.com / www.artproducer360.com | @producer360 | @magnustempus360