Στη Μπιενάλε Λάρνακας για πρώτη φορά το Μουσείο Κώστα Αργυρού - Τα έργα που φιλοξενεί
Δημοσιεύθηκε 16.10.2025 12:20
Στο χώρο του θα παρουσιαστούν τα έργα των Efimero Studio και Séverin Guelpa

Το Μουσείο Κώστα Αργυρού μαζί με τον Δήμο Λάρνακας ανακοινώνει τη συμμετοχή του στη διεθνή εκδήλωση τέχνης και πολιτισμού «Larnaca Biennale 2025» (Λάρνακα Μπιενάλε 2025). Το θέμα της φετινής διοργάνωσης είναι «Along lines and traces» (Ακολουθώντας Ίχνη και Γραμμές) και πραγματοποιείται από τις 15 Οκτωβρίου έως τις 28 Νοεμβρίου 2025, φιλοξενώντας δύο έργα διεθνών και Κυπρίων καλλιτεχνών στους χώρους του Μουσείου.

Στον χώρο του Μουσείου θα παρουσιαστούν τα ακόλουθα έργα:

· Efimero Studio – Reverberations of Uncertainty – The Threads of Sound

· Séverin Guelpa-TIMES PARALLAX

Η συμμετοχή του Μουσείου Κώστα Αργυρού στη Μπιενάλε Λάρνακας 2025 εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας του με φορείς και θεσμούς και αποσκοπεί στην ενίσχυση του πολιτιστικού οικοσυστήματος της Επαρχίας Λάρνακας, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Η έκθεση θα είναι ανοικτή στο κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια της Μπιενάλε.

Ωράριο Λειτουργίας Μουσείου: Χειμερινό (Οκτώβριος – Μάιος): Τετάρτη – Κυριακή, 09.00-16.30 [Κλειστό Δευτέρα, Τρίτη και τις δημόσιες αργίες].

Τοποθεσία: Κώστα Αργυρού 7, 7577, Μαζωτός Λάρνακα

Περισσότερες πληροφορίες: Facebook / Instagram: @costasargyroumuseum | +357 24433335| info@costasargyroumuseum.org 

Ιστότοποι: www.costasargyroumuseum.org | www.biennalelarnaca.com

 

 

 

