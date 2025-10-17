Οι επερχόμενες δράσεις από το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ

Δημοσιεύθηκε 17.10.2025 12:24

Το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ προτείνει αυτό το φθινόπωρο ένα πολυσχιδές πρόγραμμα που συνδέει την τέχνη με την κοινωνία, την έρευνα, τη μνήμη και τη συλλογική εμπειρία.

Μέσα από παραστατικές, εικαστικές και ηχητικές παρεμβάσεις, το ΜΙΤΟΣ επεκτείνει το πεδίο δράσης του στην πόλη και στις γειτονιές της, εμμένοντας στη δημιουργία ενός ζωντανού αρχείου τόπων και ανθρώπων.

Στο πλαίσιο του Art Explora Festival παρουσιάζονται διαδοχικά δύο δράσεις:

Το Δωμάτιο της Ήβης Μελεάγρου (26 Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου 2025, Ξυδάδικο) προσκαλεί το κοινό σε μια εμβυθιστική εμπειρία εικονικής πραγματικότητας γύρω από τον προσωπικό χώρο και το έργο της σημαντικής συγγραφέως, με έμφαση στο εμβληματικό μυθιστόρημά της, Ανατολική Μεσόγειος (1969). Πρόκειται για μια έκθεση πολυμέσων με επίκεντρο την ανακατασκευή σε εικονική πραγματικότητα (VR) του προσωπικού δωματίου της Κύπριας συγγραφέως Ήβης Μελεάγρου (1928–2019), όπως βρισκόταν στην οικία της στον Άγιο Ανδρέα. H προσπάθεια ξεκίνησε το 2021 από το The Island Club σε συνεργασία με το ITICA/Museum Lab του Κέντρου Αριστείας CYENS. H έκθεση παρουσιάζεται σε συνεργασία με το Κέντρο Παραστατικών Tεχνών ΜΙΤΟΣ στο πλαίσιο του εν εξελίξει προγράμματός Δωμάτια, που από το 2022 εξετάζει τη ζωή, το έργο και την παρακαταθήκη γυναικών συγγραφέων, με την υποστήριξη του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού.

© Ελένη Παπαδοπούλου, 2014

Στη συνέχεια, η δράση Ο Σινεμάς (28 Οκτωβρίου 2025) επαναφέρει στη μνήμη την ιστορία του σινεμά Ταξίμ (μετέπειτα Απόλλων) που καταστράφηκε από πυρκαγιά τον Μάιο 2024, μέσα από ένα ηχητικό ντοκιμαντέρ σε επιμέλεια της Έλενας Αγαθοκλέους, ζωντανή μουσική και μαγειρική, ενεργοποιώντας τον ίδιο τον χώρο και συνομιλώντας με τις αφηγήσεις των κατοίκων. Το πρωί της ίδιας ημέρας θα πραγματοποιηθεί ο ηχητικός περίπατος «Stories from Limassol’s Mahalla», ο οποίος δημιουργήθηκε από το ΜΙΤΟΣ, μέλος του Interwoven Narratives Hub, σε συνεργασία με το Famagusta New Museum και το Famagusta Walled City Association (MASDER), στο πλαίσιο του προγράμματος VAHA.

Παράλληλα, το ΜΙΤΟΣ συμμετέχει στο φεστιβάλ Πάμε Καϊμακλί 2025 (25–26 Οκτωβρίου 2025), στη Λευκωσία, με την προβολή του έργου Τα σώματα της Χρυσόθεμης μετά τον δημόσιο αποκεφαλισμό της στα τέλη του 20ου αιώνα μετά Χριστόν, ενός moving graphic novel βασισμένου στο αντιπολεμικό έργο της Έλενας Τουμαζή Ρεμπελίνας (1977). Σε ιδέα και καλλιτεχνική επιμέλεια της Έλενας Αγαθοκλέους, video art της Κωνσταντίνας Peter, με καλλιτεχνική συνεργάτιδα την Ιουλίτα Τουμαζή και πρωτότυπη μουσική της Μαριάννας Μιχαήλ, το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα Δωμάτια, αναδεικνύοντας πολλαπλές γυναικείες αφηγήσεις και κοινωνικά σώματα.

Τον Νοέμβριο, η ιστορική συνοικία της Λεμεσού «Σίνε Βόλος» γίνεται εκ νέου το σκηνικό που θα φιλοξενήσει το φεστιβάλ Η Γειτονιά του Σίνε Βόλος (4–9 Νοεμβρίου 2025): σε συνέχεια της επιτυχημένης πιλοτικής έκδοσής του που έλαβε χώρα πέρσι τον Νοέμβριο, το φεστιβάλ —που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΚΥΠΡΙΑ 2025 του Υφυπουργείου Πολιτισμού— προσεγγίζει τη «γειτονιά ως ζωντανό αρχείο», με δράσεις συν-δημιουργίας που εμπλέκουν κατοίκους, φοιτητές και καλλιτέχνες, προτείνοντας πληθώρα δράσεων, από εργαστήρια και περιπάτους μέχρι καλλιτεχνικές παρεμβάσεις σε χώρους της περιοχής.

Με τις φετινές του δράσεις, το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ αναδεικνύεται ξανά ως ανοιχτός χώρος δημιουργίας, έρευνας και συμμετοχικού πολιτισμού, φωτίζοντας τις αθέατες ιστορίες της Λεμεσού και των ανθρώπων της.

Θα ακολουθήσουν προσεχώς αναλυτικότερες πληροφορίες για τις πιο πάνω δράσεις.

Γενικές πληροφορίες:

Το Δωμάτιο της Ήβης Μελεάγρου (26 Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου 2025 | Ξυδάδικο), στο πλαίσιο του φεστιβάλ Art Explora.

Ο Σινεμάς (28 Οκτωβρίου 2025, Σινεμά Ταξίμ/Απόλλων), στο πλαίσιο του φεστιβάλ Art Explora.

Τα σώματα της Χρυσόθεμης μετά τον δημόσιο αποκεφαλισμό της στα τέλη του 20ου αιώνα μετά Χριστόν, Φεστιβάλ Πάμε Καϊμακλί 2025 (25–26 Οκτωβρίου 2025), Λευκωσία.

Φεστιβάλ Η Γειτονιά του Σίνε Βόλος (4–9 Νοεμβρίου 2025), ευρύτερη περιοχή γειτονιάς Σίνε Βόλος.

Επικοινωνία:

mitos@mitos.org.cy | 99985232 | https://www.instagram.com/mitos_org/