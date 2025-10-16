Παράθυρο logo
Το ISFFC 2025 ρίχνει αυλαία με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη
Δημοσιεύθηκε 16.10.2025 14:10
Το ISFFC 2025 ρίχνει αυλαία με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη

Μια εβδομάδα γεμάτη ιστορίες, εικόνες και ανθρώπους φτάνει στο τέλος της.

Το 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου ολοκληρώνεται την Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου, με την Τελετή Λήξης και Απονομής Βραβείων, στην παρουσία της Υφυπουργού Πολιτισμού, Δρ Βασιλικής Κασσιανίδου.

Οι προβολές της τελευταίας νύχτας του φεστιβάλ ξεκινούν στις 20:00 στο Θέατρο Ριάλτο, με τις τελευταίες ταινίες του διαγωνιστικού προγράμματος. Αμέσως μετά, το φεστιβάλ μεταφέρεται στον εξωτερικό χώρο, στο πίσω μέρος του Ριάλτο (parking ΣΕΚ), όπου θα πραγματοποιηθεί η τελετή απονομής και το party λήξης — μια γιορτή του σινεμά, των δημιουργών και όλων όσοι στάθηκαν δίπλα μας.

Φέτος, το κοινό αγκάλιασε με ενθουσιασμό τις προβολές, τις παράλληλες εκδηλώσεις και τις ειδικές προβολές του φεστιβάλ. Η συμμετοχή, τα σχόλια και η ζεστή ανταπόκριση του κοινού γέμισαν την αίθουσα — και τις καρδιές μας — με ευγνωμοσύνη.

Μετά την απονομή των βραβείων, η DJ harama θα αναλάβει τα decks για το καθιερωμένο after party, κλείνοντας με ρυθμό και χαμόγελα μια ακόμα αξέχαστη φεστιβαλική χρονιά.

 

 

Τα Βραβεία του Φεστιβάλ

Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα

1ο Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους

2ο Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους

Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας

Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Ανατολικής Μεσογείου

Έως τρεις τιμητικές Διακρίσεις

 

Εθνικό Διαγωνιστικό Τμήμα

1ο Βραβείο Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας

2ο Βραβείο Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας

Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας «Ντίνου Κατσουρίδη»

Βραβείο Καλύτερης Φωτογραφίας

Βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας

Έως τρεις Τιμητικές Διακρίσεις

Όπως κάθε χρόνο, οι κυπριακές συμμετοχές διαγωνίζονται τόσο για τα Διεθνή όσο και τα Εθνικά Βραβεία, διεκδικώντας επίσης υποψηφιότητα για τα Βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου στην κατηγορία ταινίας μικρού μήκους.

Ημερομηνία: Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2025

Ώρα: 20:00 – προβολές / ακολουθεί τελετή λήξης & party

Τοποθεσία: Θέατρο Ριάλτο & parking ΣΕΚ

Οι προβολές είναι για άτομα άνω των 18 ετών.

 

Όλες οι ταινίες προβάλλονται στην πρωτότυπη γλώσσα τους με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους.

Πληροφορίες: Θέατρο Ριάλτο 77 77 77 45

Facebook: @Int’l Short Film Festival of Cyprus

Instagram: isffc_filmfestival

www.isffc.com.cy / www.rialto.com.cy

Eισιτήρια:

€5 ημερήσιο

€25 κάρτα διαρκείας

Δωρεάν είσοδος για φοιτητές με την επίδειξη της φοιτητικής κάρτας, καθώς και για κατόχους κάρτας ΑμεΑ.

