Μολέσκης, Μπαρτζίλης και Ινατσί τιμώνται για την πολιτιστική τους προσφορά από το ΑΚΕΛ

Δημοσιεύθηκε 16.10.2025 08:38

Στις 3 Νοεμβρίου η απονομή του βραβείου «Τεύκρος Ανθίας - Θοδόσης Πιερίδης».

Η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ θα απονείμει το Βραβείο Πολιτιστικής Προσφοράς «Τεύκρος Ανθίας - Θοδόσης Πιερίδης» τη Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025, στις 19:30, στο Σατιρικό Θέατρο στη Λευκωσία.

Το βραβείο για το 2025 θα απονεμηθεί στους:

Γιώργο Μολέσκη, λογοτέχνη

Άντη Μπαρτζίλη, σκηνογράφο, ενδυματολόγο και εικαστικό

Ουμίτ Ινατσί, εικαστικό

Το Βραβείο Νέου Δημιουργού θα απονεμηθεί στην Ιωάννα Αβραάμ, χορεύτρια και πρίμα μπαλαρίνα του Μπαλέτου της Κρατικής Όπερας της Βιέννης.

Την απονομή των βραβείων θα πραγματοποιήσει ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου.

Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι τις 27 Οκτωβρίου στα τηλέφωνα 22761121 και 99419060.

Χορηγοί επικοινωνίας: ΡΙΚ και Όμιλος Διάλογος.