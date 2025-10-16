Παράθυρο logo
Επίκαιρα
Εικαστικά
Μολέσκης, Μπαρτζίλης και Ινατσί τιμώνται για την πολιτιστική τους προσφορά από το ΑΚΕΛ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 16.10.2025 08:38
Μολέσκης, Μπαρτζίλης και Ινατσί τιμώνται για την πολιτιστική τους προσφορά από το ΑΚΕΛ

Στις 3 Νοεμβρίου η απονομή του βραβείου «Τεύκρος Ανθίας - Θοδόσης Πιερίδης».

Η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ θα απονείμει το Βραβείο Πολιτιστικής Προσφοράς «Τεύκρος Ανθίας - Θοδόσης Πιερίδης» τη Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025, στις 19:30, στο Σατιρικό Θέατρο στη Λευκωσία.

Το βραβείο για το 2025 θα απονεμηθεί στους:

  • Γιώργο Μολέσκη, λογοτέχνη

  • Άντη Μπαρτζίλη, σκηνογράφο, ενδυματολόγο και εικαστικό

  • Ουμίτ Ινατσί, εικαστικό

Το Βραβείο Νέου Δημιουργού θα απονεμηθεί στην Ιωάννα Αβραάμ, χορεύτρια και πρίμα μπαλαρίνα του Μπαλέτου της Κρατικής Όπερας της Βιέννης.

Την απονομή των βραβείων θα πραγματοποιήσει ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου.

Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι τις 27 Οκτωβρίου στα τηλέφωνα 22761121 και 99419060.

Χορηγοί επικοινωνίας: ΡΙΚ και Όμιλος Διάλογος.

 

Tags

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΑΚΕΛ
βραβείο
ΣΑΤΙΡΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα

Existential Licence | Στο Λονδίνο ο Μελέτιος Μελετίου με το Magnus Tempus 360

16.10.2025 09:30

Post thumbnail or placeholder

Τι σχέση μπορεί να έχει η heavy metal με τη σωτηρία του πλανήτη;

16.10.2025 09:11

Post thumbnail or placeholder

Μολέσκης, Μπαρτζίλης και Ινατσί τιμώνται για την πολιτιστική τους προσφορά από το ΑΚΕΛ

16.10.2025 08:38

Post thumbnail or placeholder

«Τιτανικός»: Πώς ένα τρέιλερ τεσσάρων λεπτών βοήθησε την ταινία να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα blockbusters (βίντεο)

15.10.2025 21:42

Post thumbnail or placeholder

Ο Θ.Ο.Κ παρουσίασε το Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα 2025 - 2026

15.10.2025 18:44

Post thumbnail or placeholder

Δραματική σχολή και παράρτημα στη Λεμεσό στα σχέδια που παρουσίασε ο ΘΟΚ στη Βουλή

15.10.2025 17:15

Post thumbnail or placeholder

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ