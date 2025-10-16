Μολέσκης, Μπαρτζίλης και Ινατσί τιμώνται για την πολιτιστική τους προσφορά από το ΑΚΕΛ

Η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ θα απονείμει το Βραβείο Πολιτιστικής Προσφοράς «Τεύκρος Ανθίας - Θοδόσης Πιερίδης» τη Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025, στις 19:30, στο Σατιρικό Θέατρο στη Λευκωσία.
Το βραβείο για το 2025 θα απονεμηθεί στους:
-
Γιώργο Μολέσκη, λογοτέχνη
-
Άντη Μπαρτζίλη, σκηνογράφο, ενδυματολόγο και εικαστικό
-
Ουμίτ Ινατσί, εικαστικό
Το Βραβείο Νέου Δημιουργού θα απονεμηθεί στην Ιωάννα Αβραάμ, χορεύτρια και πρίμα μπαλαρίνα του Μπαλέτου της Κρατικής Όπερας της Βιέννης.
Την απονομή των βραβείων θα πραγματοποιήσει ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου.
Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι τις 27 Οκτωβρίου στα τηλέφωνα 22761121 και 99419060.
Χορηγοί επικοινωνίας: ΡΙΚ και Όμιλος Διάλογος.