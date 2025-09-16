Παράθυρο logo
Ατζέντα
Κινηματογράφος
Ιστορία
«Η Ιστορία του Χαλκού στην Κύπρο» επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 16.09.2025 11:20
«Η Ιστορία του Χαλκού στην Κύπρο» επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη

Το ντοκιμαντέρ του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, σε σκηνοθεσία του Σταύρου Παπαγεωργίου, προβάλλεται ξανά στις 2 Οκτωβρίου.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία της πρώτης του προβολής, όπου περισσότεροι από 700 θεατές παρευρέθηκαν στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας τον περασμένο Μάιο, το ντοκιμαντέρ «Η Ιστορία του Χαλκού στην Κύπρο» προβάλλεται ξανά στη Λευκωσία. Η δεύτερη προβολή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025, στις 19:00, στο Σινεμά Πάνθεον (με αγγλικού υπότιτλους).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: AES CYPRIUM: Στα ανεξερεύνητα πετρώματα του χαλκού - Συνέντευξη με τον Σταύρο Παπαγεωργίου

Η παραγωγή του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, σε σκηνοθεσία του Σταύρου Παπαγεωργίου, αφηγείται τη διαδρομή του μετάλλου που έδωσε το όνομα στο νησί και καθόρισε την πορεία του στον χρόνο. Η ταινία αναδεικνύει τη συμβολή της εκμετάλλευσης του χαλκού στην αρχαιότητα στη διαμόρφωση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου, αλλά και τον καθοριστικό ρόλο που συνέχισε να έχει τον 20ό αιώνα, σε μια εποχή με πολέμους, κρίσεις και κοινωνικούς αγώνες. Παράλληλα, αναφέρεται στη σημασία του χαλκού για την ανάπτυξη της επιστήμης, αλλά και στη σύγχρονη του διάσταση ως απαραίτητου υλικού για την ενεργειακή και πράσινη μετάβαση, τις τεχνολογίες αιχμής και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η διοργάνωση εντάσσεται στους εορτασμούς για τα 10 χρόνια του Παγκόσμιου Γεωπάρκου Τροόδους της UNESCO και τα 75 χρόνια προσφοράς του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης στο κράτος και την κοινωνία.

Η είσοδος είναι ελεύθερη. Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση με τους επιστημονικούς συμβούλους του ντοκιμαντέρ.

 

Tags

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
Ιστορία
ΣΙΝΕΜΑ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΑΝΘΕΟΝ
Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά
ΑΤΖΕΝΤΑ
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
ΧΑΛΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα

Τρία αρχαία νομίσματα βρέθηκαν σε κουτί εισφορών του «Σοφία για τα Παιδιά» στο αεροδρόμιο Λάρνακας (φώτος)

16.09.2025 12:12

Post thumbnail or placeholder

Στην Κύπρο ταξιδεύει το Μπαλέτο της Λυρικής Ελλάδας με τη «Χρυσή εποχή»

16.09.2025 11:32

Post thumbnail or placeholder

«Η Ιστορία του Χαλκού στην Κύπρο» επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη

16.09.2025 11:20

Post thumbnail or placeholder

Τι είναι «εθνογραφία» και τι εθνογραφική συνέντευξη; Σειρά εργαστηρίων με τη Νικολέττα Δημητρίου

16.09.2025 08:11

Post thumbnail or placeholder

«A Golden Effort - From Cyprus to Boston»:Μια σιωπηλή πράξη γενναιοδωρίας

16.09.2025 07:28

Post thumbnail or placeholder

Από αποθήκες χαρουπιών σε... Μουσείο Θάλασσας και Πολιτισμού |Εκθέματα, AR και VR ιστορίες στο Λατσί

16.09.2025 07:26

Post thumbnail or placeholder

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ