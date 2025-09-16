«Η Ιστορία του Χαλκού στην Κύπρο» επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη

Δημοσιεύθηκε 16.09.2025 11:20

Μετά τη μεγάλη επιτυχία της πρώτης του προβολής, όπου περισσότεροι από 700 θεατές παρευρέθηκαν στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας τον περασμένο Μάιο, το ντοκιμαντέρ «Η Ιστορία του Χαλκού στην Κύπρο» προβάλλεται ξανά στη Λευκωσία. Η δεύτερη προβολή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025, στις 19:00, στο Σινεμά Πάνθεον (με αγγλικού υπότιτλους).

Η παραγωγή του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, σε σκηνοθεσία του Σταύρου Παπαγεωργίου, αφηγείται τη διαδρομή του μετάλλου που έδωσε το όνομα στο νησί και καθόρισε την πορεία του στον χρόνο. Η ταινία αναδεικνύει τη συμβολή της εκμετάλλευσης του χαλκού στην αρχαιότητα στη διαμόρφωση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου, αλλά και τον καθοριστικό ρόλο που συνέχισε να έχει τον 20ό αιώνα, σε μια εποχή με πολέμους, κρίσεις και κοινωνικούς αγώνες. Παράλληλα, αναφέρεται στη σημασία του χαλκού για την ανάπτυξη της επιστήμης, αλλά και στη σύγχρονη του διάσταση ως απαραίτητου υλικού για την ενεργειακή και πράσινη μετάβαση, τις τεχνολογίες αιχμής και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η διοργάνωση εντάσσεται στους εορτασμούς για τα 10 χρόνια του Παγκόσμιου Γεωπάρκου Τροόδους της UNESCO και τα 75 χρόνια προσφοράς του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης στο κράτος και την κοινωνία.

Η είσοδος είναι ελεύθερη. Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση με τους επιστημονικούς συμβούλους του ντοκιμαντέρ.