Απεβίωσε ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ | Από το Χόλιγουντ στο Sundance, μια πορεία που σφράγισε γενιές (φώτος)
Δημοσιεύθηκε 16.09.2025 16:33
Απεβίωσε ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ | Από το Χόλιγουντ στο Sundance, μια πορεία που σφράγισε γενιές (φώτος)

Με το Sundance Institute, το οποίο ίδρυσε, άνοιξε δρόμους για εκατοντάδες ανεξάρτητους δημιουργούς, αλλάζοντας ριζικά τον χάρτη του σινεμά πέρα από τα μεγάλα στούντιο.

Έφυγε από τη ζωή σήμερα, Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025, ο ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός Ρόμπερτ Ρέντφορντ, στην ηλικία των 89 ετών, όπως μετέδωσαν οι New York Times, επικαλούμενοι τον εκπρόσωπό του. 

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ δεν υπήρξε απλώς ένας ακόμη μεγάλος ηθοποιός του Χόλιγουντ· ήταν δημιουργός με όραμα, που σφράγισε μια ολόκληρη εποχή του αμερικανικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Με το Sundance Institute, το οποίο ίδρυσε, άνοιξε δρόμους για εκατοντάδες ανεξάρτητους δημιουργούς, αλλάζοντας ριζικά τον χάρτη του σινεμά πέρα από τα μεγάλα στούντιο.

 

Λίγα λόγια για την πορεία του

Η πορεία του ξεκίνησε τη δεκαετία του ’60, με ρόλους που σημάδεψαν την κινηματογραφική ιστορία: Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), The Sting (1973), All the President’s Men (1976).

[Από την ταινία Jeremiah Johnson, 1972]

 

Το 1980 πέρασε πίσω από την κάμερα και με το σκηνοθετικό του ντεμπούτο, Ordinary People, απέσπασε Όσκαρ Σκηνοθεσίας.

Στη σκηνοθεσία του Ordinary People.

Από τότε, ο Ρέντφορντ δεν περιορίστηκε σε προσωπικές επιτυχίες. Με το φεστιβάλ Sundance έστησε ένα ζωντανό οικοσύστημα ανεξάρτητου κινηματογράφου, αναδεικνύοντας νέες φωνές και αποδεικνύοντας ότι η βιομηχανία μπορεί να ανανεώνεται συνεχώς. Αυτή ίσως να είναι και η μεγαλύτερη παρακαταθήκη του:  ακούραστη πίστη του στο σινεμά ως χώρο ελευθερίας, κριτικής και δημιουργίας και σε ένα σινεμά το οποίο μπορεί ακόμη να αφηγηθεί ιστορίες που αλλάζουν τον κόσμο.

 

Με πληροφορίες από Reuters / latimes.com / People.com / Επιμέλεια: Χριστοθέα Ιακώβου

