Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Το διάσημο GIF–meme που μένει ως μνήμη μετά τον θάνατό του

Δημοσιεύθηκε 16.09.2025 17:32

Το διάσημο «nod» από την ταινία Jeremiah Johnson (1972) έχει γίνει εδώ και χρόνια ένα από τα πιο εμβληματικά memes του διαδικτύου.

Ο θρυλικός ηθοποιός και σκηνοθέτης πέθανε σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 89 ετών στο σπίτι του στο Sundance της Γιούτα. Η είδηση σκόρπισε συγκίνηση παγκοσμίως, όμως για πολλούς στο διαδίκτυο η εικόνα που θα τον συνοδεύει για πάντα δεν είναι ούτε από τα Όσκαρ ούτε από τα μεγάλα φεστιβάλ· είναι ένα GIF.

Το διάσημο «nod» από την ταινία Jeremiah Johnson (1972) έχει γίνει εδώ και χρόνια ένα από τα πιο εμβληματικά memes του διαδικτύου. Ο Redford, γενειοφόρος και τυλιγμένος στα δέρματα του μοναχικού κυνηγού που προσπαθεί να επιβιώσει στα βουνά, γυρνά προς την κάμερα και κουνά καταφατικά το κεφάλι. Ένα απλό νεύμα που έγινε παγκόσμιο σήμα συμφωνίας, επιβεβαίωσης, ακόμα και σιωπηλής συνενοχής στα κοινωνικά δίκτυα.

Η σκηνή, σχεδόν τυχαία, συμπύκνωσε κάτι από την ίδια την περσόνα του Redford: λιγομίλητος, αλλά παρών· ήρεμη δύναμη, αλλά αποφασιστική. Δεν είναι τυχαίο ότι χιλιάδες χρήστες μοιράζονται ξανά σήμερα αυτό το GIF για να τον αποχαιρετήσουν.

Από το Σαντανς στα memes

Ο Redford υπήρξε κάτι πολύ περισσότερο από σταρ του Χόλιγουντ. Έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης γενιάς με ταινίες όπως Butch Cassidy and the Sundance Kid, The Sting, All the President’s Men. Ως σκηνοθέτης βραβεύτηκε με Όσκαρ για το Ordinary People και ως ιδρυτής του Sundance Film Festival έδωσε φωνή στον ανεξάρτητο κινηματογράφο.

Ωστόσο, στο συλλογικό ψηφιακό υποσυνείδητο, ο Redford θα μείνει για πάντα εκείνος ο ήρεμος βουνίσιος που μας κλείνει το μάτι μέσα από ένα GIF. Ένας άνθρωπος που κατάφερε να γεφυρώσει την απόσταση από τη μεγάλη οθόνη μέχρι την οθόνη του κινητού μας, παραμένοντας διαχρονικά αναγνωρίσιμος και παρών.