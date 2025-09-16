Παράθυρο logo
Κινηματογράφος
Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Το διάσημο GIF–meme που μένει ως μνήμη μετά τον θάνατό του
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 16.09.2025 17:32
Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Το διάσημο GIF–meme που μένει ως μνήμη μετά τον θάνατό του

Το διάσημο «nod» από την ταινία Jeremiah Johnson (1972) έχει γίνει εδώ και χρόνια ένα από τα πιο εμβληματικά memes του διαδικτύου.

Ο θρυλικός ηθοποιός και σκηνοθέτης πέθανε σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 89 ετών στο σπίτι του στο Sundance της Γιούτα. Η είδηση σκόρπισε συγκίνηση παγκοσμίως, όμως για πολλούς στο διαδίκτυο η εικόνα που θα τον συνοδεύει για πάντα δεν είναι ούτε από τα Όσκαρ ούτε από τα μεγάλα φεστιβάλ· είναι ένα GIF.

Το διάσημο «nod» από την ταινία Jeremiah Johnson (1972) έχει γίνει εδώ και χρόνια ένα από τα πιο εμβληματικά memes του διαδικτύου. Ο Redford, γενειοφόρος και τυλιγμένος στα δέρματα του μοναχικού κυνηγού που προσπαθεί να επιβιώσει στα βουνά, γυρνά προς την κάμερα και κουνά καταφατικά το κεφάλι. Ένα απλό νεύμα που έγινε παγκόσμιο σήμα συμφωνίας, επιβεβαίωσης, ακόμα και σιωπηλής συνενοχής στα κοινωνικά δίκτυα.

Η σκηνή, σχεδόν τυχαία, συμπύκνωσε κάτι από την ίδια την περσόνα του Redford: λιγομίλητος, αλλά παρών· ήρεμη δύναμη, αλλά αποφασιστική. Δεν είναι τυχαίο ότι χιλιάδες χρήστες μοιράζονται ξανά σήμερα αυτό το GIF για να τον αποχαιρετήσουν.

Από το Σαντανς στα memes

Ο Redford υπήρξε κάτι πολύ περισσότερο από σταρ του Χόλιγουντ. Έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης γενιάς με ταινίες όπως Butch Cassidy and the Sundance Kid, The Sting, All the President’s Men. Ως σκηνοθέτης βραβεύτηκε με Όσκαρ για το Ordinary People και ως ιδρυτής του Sundance Film Festival έδωσε φωνή στον ανεξάρτητο κινηματογράφο.

Ωστόσο, στο συλλογικό ψηφιακό υποσυνείδητο, ο Redford θα μείνει για πάντα εκείνος ο ήρεμος βουνίσιος που μας κλείνει το μάτι μέσα από ένα GIF. Ένας άνθρωπος που κατάφερε να γεφυρώσει την απόσταση από τη μεγάλη οθόνη μέχρι την οθόνη του κινητού μας, παραμένοντας διαχρονικά αναγνωρίσιμος και παρών.

Tags

ΔΙΕΘΝΗ
ΣΙΝΕΜΑ
ηθοποιοί
ηθοποιός
meme
GIF
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Το διάσημο GIF–meme που μένει ως μνήμη μετά τον θάνατό του

16.09.2025 17:32

Post thumbnail or placeholder

Απεβίωσε ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ | Από το Χόλιγουντ στο Sundance, μια πορεία που σφράγισε γενιές (φώτος)

16.09.2025 16:33

Post thumbnail or placeholder

Το «Σκάμματα» στους φιναλίστ του Heritage in Motion 2025

16.09.2025 16:01

Post thumbnail or placeholder

Ψηφιακοί ξεναγοί σε Κούριο, Αμαθούντα και Παλαίπαφο - Νέα διαδικτυακή πλατφόρμα για αρχαιολογικούς χώρους (βίντεο)

16.09.2025 13:11

Post thumbnail or placeholder

Διεθνής διάκριση για το κυπριακό μουσικό σχήμα Buzz’ Ayaz

16.09.2025 13:07

Post thumbnail or placeholder

Τρία αρχαία νομίσματα βρέθηκαν σε κουτί εισφορών του «Σοφία για τα Παιδιά» στο αεροδρόμιο Λάρνακας (φώτος)

16.09.2025 12:12

Post thumbnail or placeholder

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ