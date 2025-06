«ΕΣΥ για ΣΕΝΑ» | To βιβλίο του Λάκη Αργυρού παρουσιάζεται στον Στρόβολο

Δημοσιεύθηκε 18.06.2025 10:56

Μετά από ένα αξέχαστο ταξίδι που πέρασε από σημαντικές πόλεις της Ελλάδας - Κομοτηνή, Ξάνθη, Καβάλλα, Δοξάτο Δράμας, Δράμα, Σέρρες, Βέροια, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ηράκλειο Κρήτης και Αθήνα - και από τις όμορφες γωνιές της Κύπρου, όπως η Λεμεσός, η Λάρνακα, η Πάφος, η Κυπερούντα και η Αθηένου, το βιβλίο «ΕΣΥ για ΣΕΝΑ» του Λάκη Αργυρού επιστρέφει στον τόπο που γεννήθηκε, τον Στρόβολο.

Βιογραφικό

Ο Λάκης Αργυρού είναι επικοινωνιολόγος, παρακινητικός ομιλητής και σύμβουλος προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης. Γεννημένος και μεγαλωμένος στον Στρόβολο, με καταγωγή από την Κυπερούντα, έχει αφιερώσει τη ζωή του στην ενδυνάμωση του ανθρώπου μέσω της γνώσης, της επικοινωνίας και της αυτοβελτίωσης. Είναι συγγραφέας του βιβλίου «ΕΣΥ για ΣΕΝΑ» και δημιουργός των βιωματικών σεμιναρίων FLY (First Love YourSelf). Με περισσότερα από τριάντα χρόνια προσφοράς στη δημοτική υπηρεσία του Δήμου Στροβόλου, υπηρέτησε σε πολλούς τομείς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επικοινωνία, τον πολιτισμό και την εξυπηρέτηση του πολίτη. Παράλληλα, έχει πλούσια εμπειρία ως εισηγητής σε συνέδρια, εργαστήρια και εκπαιδευτικά προγράμματα τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, ενώ ιδιαίτερη θέση στη δράση του κατέχουν τα προγράμματα με παιδιά και εφήβους μέσα από εργαστήρια και προγράμματα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης. Επιπλέον, η πολυετής του παρουσία σε ραδιόφωνο και τηλεόραση ενίσχυσε τη φωνή του ως επικοινωνιολόγου και παρακινητικού ομιλητή. Σπούδασε Επικοινωνία (BSc in Communications, Cum Laude) και είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής, διαμεσολαβητής, καθώς και επαγγελματίας στην εκπαίδευση ενηλίκων και στη διαχείριση θυμού. Ταξίδεψε σε περισσότερες από 40 χώρες, διατηρώντας πάντα ζωντανό το ενδιαφέρον του για τη γνώση, την ψυχολογία, τον πολιτισμό, τις συνήθειες και την ανθρώπινη συμπεριφορά. Στις αγαπημένες του ασχολίες περιλαμβάνονται το διάβασμα, το γράψιμο, η μουσική, οι βόλτες με τη μηχανή και η παρέα με το σκύλο του.

Ο Όμιλος Φίλων Δημοτικής Βιβλιοθήκης Στροβόλου, ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου (ΕΠΟΚ), οι Εκδόσεις Ευγνώμων και ο ίδιος ο συγγραφέας σας προσκαλούν να ζήσετε από κοντά την παρουσίαση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2025, ώρα 19:00, στο Μουσείο Εθνομάρτυρα Κυπριανού στον Στρόβολο.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Δημάρχου Στροβόλου, κ. Σταύρου Σταυρινίδη.

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν:

• Δρ Μαρία Μιχαηλίδου, Πρόεδρος Ομίλου Φίλων Δημοτικής Βιβλιοθήκης Στροβόλου

• κ. Σταύρος Σταυρινίδης, Δήμαρχος Στροβόλου

• κα Αννίτα Δημητρίου, Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων

• κ. Μιχάλης Δαμιανός, Υπουργός Υγείας

• κα Νάγια Ρούσου, Ομότιμη Καθηγήτρια ΜΜΕ, Ακαδημαϊκός, Συγγραφέας

• Κεντρική ομιλήτρια: κα Χρυσόθεμι Χατζηπαναγή, Πρόεδρος του ΕΠΟΚ

Θα ακολουθήσει αντιφώνηση από τον συγγραφέα.

Την εκδήλωση θα συντονίσει η εκδότρια κα Άντρη Χαϊράλλα.

Χορηγοί Επικοινωνίας: CityChannel.live και Lefkosia.news

Υποστηρικτής: Blue Bird Sweets