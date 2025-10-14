«Ο Καιρός των Τρελών» το νέο μυθιστόρημα του Σπύρου Λίτσα

Δημοσιεύθηκε 14.10.2025 14:08

Ο Σπύρος Λίτσας στο νέο του μυθιστόρημα με τίτλο Ο καιρός των τρελών, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αγγελάκη, μας μεταφέρει πίσω στον χρόνο, στο 1947.

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Καστοριά 1947. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα. Μέσα στην ομίχλη του Εμφυλίου μικρά παιδιά δολοφονούνται. Δύο διαφορετικοί κόσμοι συνεργάζονται. Ένας αστυνομικός από το Εγκληματολογικό της Αθήνας και ένας δόκιμος αξιωματικός του Δημοκρατικού Στρατού φθάνουν στην Καστοριά προσποιούμενοι τους εμπόρους, με αποστολή να σταματήσουν το κακό. Κάτω από τον μολυβένιο ουρανό της πόλης, οι δύο άντρες προσπαθούν να συνθέσουν τα κομμάτια ενός παζλ γεμάτου μυστικά, παλιές αλήθειες και αμέτρητους κινδύνους. Η πόλη όμως ψελλίζει τους δικούς της ασύνδετους ψίθυρους, το επόμενο θύμα έχει ήδη βρεθεί και οι σκιές χορεύουν ξέφρενα στον σκοτεινό Καιρό των Τρελών.

Για τον συγγραφέα

Ο Σπύρος Λίτσας είναι Καθηγητής Θεωρίας Διεθνών Σχέσεων και Δ/ντής του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Διεθνείς Σπουδές» στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Έχει διδάξει Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική σε Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σκέφτεται διαρκώς την επόμενη επιστημονική του μονογραφία και λατρεύει την Κρήτη, τα ηλιοβασιλέματα της Θεσσαλονίκης, την αμερικανική Jazz και τη βροχή στον αγγλικό Βορρά. «Ο Καιρός των Τρελών» είναι το δεύτερό του μυθιστόρημα μετά «Το Κρυφτό».