Ακροάσεις για έκτακτους μουσικούς για όλα τα όργανα της Συμφωνικής Ορχήστρας

Δημοσιεύθηκε 09.09.2025 18:02

Το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα ανακοινώνει ακροάσεις για εκτάκτους μουσικούς για όλα τα όργανα της συμφωνικής ορχήστρας καθώς και για το πιάνο.

Οι μουσικοί που θα επιτύχουν στις ακροάσεις θα καλούνται να συμπράξουν με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου σε έκτακτη βάση όταν και εφόσον χρειάζεται, ανάλογα με τις ανάγκες της ορχήστρας για εκτάκτους ή αντικαταστάτες μουσικούς και θα αμείβονται ανά υπηρεσία, σύμφωνα με τις τρέχουσες ισχύουσες αμοιβές στο Ίδρυμα.

Μπορείτε να βρείτε το Έντυπο Αίτησης, το έντυπο Όρων και Κανονισμών καθώς και το απαιτούμενο ρεπερτόριο ακρόασης στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.cyso.org.cy, στο χώρο των ανακοινώσεων (ανακοίνωση με τίτλο «Ακροάσεις Εκτάκτων Μουσικών»).

Οι αιτήσεις πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά στο a.antoniou@cyso.org.cy, με την ένδειξη: ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ Σ.Ο.Κ. 2025, το αργότερο μέχρι την 6η Οκτωβρίου 2025 και ώρα 13:00 (ώρα Κύπρου). Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε θα γίνονται αποδεχτές.

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις απευθυνθείτε στο a.antoniou@cyso.org.cy και στα τηλέφωνα 22 463178 /22 463144