DUO: Ένα μουσικό ταξίδι ανάμεσα στη μνήμη και το συναίσθημα

Δημοσιεύθηκε 11.11.2025 13:22

Η Χριστίνα Αργύρη και ο Βαγγέλης Τούντας ενώνουν φωνές, ψυχή και δημιουργικότητα υπό τη μουσική σκηνοθεσία του Γιώργου Ζαχαρίου, σε μια παράσταση που ξαναζωντανεύει αγαπημένα τραγούδια με νέα πνοή.

Με κίνητρο την αγάπη μας για τον άνθρωπο και την τέχνη της μουσικής, γεννήθηκε η παράσταση DUO, μια μουσική ευτοπία και ένα συναρπαστικό ηχητικό ταξίδι μέσα από ένα ψηφιδωτό αγαπημένων τραγουδιών που ξαναζωντανεύουν με νέα πνοή.

Η Χριστίνα Αργύρη και ο Βαγγέλης Τούντας, επί σκηνής ως DUO, ενώνουν τις φωνές, τις ψυχές και τη δημιουργική τους τρέλα σε μια παράσταση που ξεχειλίζει συναίσθημα, αυθορμητισμό και αλήθεια.

Με την ευφάνταστη μουσική σκηνοθεσία του μαέστρου Γιώργου Ζαχαρίου, η μουσική γίνεται γέφυρα μνήμης και συγκίνησης· κάθε τραγούδι ξεδιπλώνει μια ιστορία, κάθε νότα μας ταξιδεύει σε τόπους οικείους και απρόσμενους.

Η Χριστίνα Αργύρη , performer, συνθέτις και vocal coach, με πλούσιες συνεργασίες σε Ελλάδα και Κύπρο, μαγεύει με τη φωνή και την ερμηνευτική της δύναμη.

Ο Βαγγέλης Τούντας , μουσικοσυνθέτης και performer, μεταμορφώνει το βιολί, την κιθάρα και τον looper σε μια ολόκληρη ορχήστρα επί σκηνής.

Ο Γιώργος Ζαχαρίου, μαέστρος, ενορχηστρωτής και συνθέτης, υπογράφει τη μουσική σκηνοθεσία με τη χαρακτηριστική του καλλιτεχνική ταυτότητα, που έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική δισκογραφία.

Ιδέα – Μουσική Σκηνοθεσία: Γιώργος Ζαχαρίου

Φωνή – Πιάνο: Χριστίνα Αργύρη

Φωνή – Βιολί – Κιθάρα – Looper: Βαγγέλης Τούντας

Παρασκευές, 14, 21 & 28 Νοεμβρίου

Κοσμικό Κέντρον Αντωνάκη, Λευκωσία

Ώρα έναρξης: 20:30

Κρατήσεις: 99 566 485

Εισιτήρια: Ticketmaster.cy και ACS

Χορηγός: CBS College of Business Studies

Πρόκειται για μια μουσική συναυλία, φτιαγμένη από τρεις καλλιτέχνες που βρίσκονται στον χώρο της μουσικής στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια!

Μια μουσική παράσταση με αγαπημένα τραγούδια από παλιά μέχρι σήμερα, διασκευασμένα μοναδικά. Μουσική, στίχοι, ποίηση από όλους τους σπουδαίους δημιουργούς μας, διασκευασμένα μέσα από έναν δικό μας ήχο, που υπόσχεται να σας ταξιδέψει σε ένα όμορφο μουσικό ταξίδι μέσα από μνήμες, συναισθήματα και αγάπη!

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΡΓΥΡΗ

Η Χριστίνα Αργύρη γεννήθηκε στη Λεμεσό και μεγάλωσε στη Λευκωσία. Κατάγεται από μουσική οικογένεια, κόρη του γνωστού μουσικού, πιανίστα και συνθέτη Στέλιου Αργύρη. Από μικρή ηλικία έδειξε την αγάπη της για τη μουσική, ξεκινώντας μαθήματα πιάνου από πέντε χρονών. Σπούδασε στο Berklee College of Music, λαμβάνοντας το Δίπλωμα στο Performance το 1992 με Άριστα Magna Cum Laude. Επέστρεψε στην Κύπρο το 1993, όπου έκανε και τα πρώτα της βήματα ως επαγγελματίας performer, πριν μετακομίσει τελικά στην Αθήνα το 1996, όπου και διαμορφώθηκε η καριέρα της.

Στην Αθήνα έγινε η νούμερο ένα session vocalist και από το 1996 μέχρι και το 2006 έκανε φωνητικά σχεδόν σε όλη την ελληνική δισκογραφία, σε όλα τα είδη μουσικής. Παράλληλα, από το 2003 μέχρι και το 2014 συνεργάστηκε με πολλούς καταξιωμένους δημιουργούς, όπως οι Δήμητρα Γαλάνη, Άλκηστις Πρωτοψάλτη, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Γιώργος Θεοφάνους, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Χρήστος Δάντης, Stavento και Σάκης Ρουβάς, τόσο ως τραγουδίστρια όσο και ως υπεύθυνη για τα vocal arrangements.

Έχει συμμετάσχει σε πολλές παραστάσεις, μουσικά θέατρα και συναυλίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας διάφορους ρόλους, όπως τραγουδίστρια, συνθέτρια, μουσική διευθύντρια και vocal coach.

Το 1997 ξεκίνησε η συνεργασία της με τη Walt Disney στην Ελλάδα, συμμετέχοντας στις μεταγλωττίσεις κινουμένων σχεδίων ως φωνή. Ακολούθησαν πολλές ταινίες, ενώ σύντομα άρχισε να συνεργάζεται και με άλλα στούντιο παραγωγής, όπως η DreamWorks και η Mattel. Από το 1997 μέχρι και το 1999 υπήρξε και μουσική παραγωγός σε κάποιες από τις ταινίες της Walt Disney, για τις οποίες έλαβε ειδικό έπαινο από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας.

Αν και η jazz δεν είναι το μόνο είδος μουσικής που υπηρετεί, είναι αυτό που αγαπά περισσότερο, καθώς ειδικεύθηκε σε αυτό και κατά τη διάρκεια των σπουδών της. Στην Ελλάδα εμφανίστηκε σε πολλές jazz σκηνές και υπήρξε η lead vocalist του funk group Electric Breeze, με το οποίο πραγματοποίησε εμφανίσεις σε όλη την Αθήνα.

Το 2014 επέστρεψε στην Κύπρο, όπου συνέχισε την καριέρα της ως performer, συνθέτρια και μία από τις πιο γνωστές vocal coaches. Σήμερα, διδάσκει, συνθέτει μουσική για θεατρικές παραστάσεις και μιούζικαλ και εμφανίζεται σε συναυλίες, φεστιβάλ jazz μουσικής και μουσικές σκηνές στο νησί, ενώ παράλληλα συνεχίζει τις μουσικές της συνεργασίες και στην Ελλάδα.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

Γεννημένος στην Αθήνα το 1962 και μεγαλωμένος μέσα στη «χρυσή» εποχή των μεγάλων δημιουργών, σπούδασε από νωρίς πιάνο και θεωρητικά στο Ελληνικό Ωδείο. Ξεκίνησε επαγγελματικά τη μουσική του πορεία το 1980.

Από τότε, αρχικά ως session μουσικός και στη συνέχεια ως ενορχηστρωτής, μαέστρος, μουσικός διευθυντής ή παραγωγός — και ενίοτε συνθέτης, συνεχίζει μέχρι και σήμερα τη μουσική του διαδρομή, υπογράφοντας δουλειές στην ελληνική δισκογραφία, το θέατρο, την τηλεόραση, τον κινηματογράφο, τις συναυλίες και τις μουσικές παραστάσεις. Έχει συνεργαστεί και συνεχίζει να συνεργάζεται με μεγάλους Έλληνες τραγουδιστές, τραγουδοποιούς και συνθέτες.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ

Ο Βαγγέλης Τούντας είναι βραβευμένος συνθέτης και μουσικός. Γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στην Κέα. Σπούδασε στο Ελληνικό Ωδείο κλασική κιθάρα και ανώτερα θεωρητικά. Ως σολίστας του βιολιού ασχολήθηκε από πολύ μικρή ηλικία με την ελληνική παραδοσιακή μουσική, καθώς και με την world και ethnic μουσική.

Έχει πολλές συμμετοχές σε ηχογραφήσεις και παραστάσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Από το 2002 ξεκίνησε να ασχολείται με τη μουσική παραγωγή, την ενορχήστρωση και τη μουσική τεχνολογία. Έχει συνθέσει ορχηστρική μουσική για θέατρο, τηλεοπτικές σειρές, διαφημιστικά spot, καθώς και πολλά τραγούδια για διάφορους καλλιτέχνες. Ασχολείται επίσης με την παραγωγή, ενορχήστρωση και σύνθεση μουσικής για ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους.