Μπιενάλε Λάρνακας | Βάζει μπρος με μια εντυπωσιακή εβδομάδα έναρξης

Σήμερα η ώρα 18.00 πραγματοποιείται η πρώτη δράση με τίτλο «Make Me a Sanctuary» και η τελετή έναρξης λαμβάνει χώρα στις 19.30

Η έναρξη της Μπιενάλε Λάρνακας 2023 θα λάβει χώρα την Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου και στο πνεύμα αυτής της νέας αρχής, μια τελετουργία θα πάρει σάρκα και οστά. Το κοινό καλείται να παρακολουθήσει και να λάβει μέρος στην παράσταση της Beth Krensky, μια εκ των επιλεγμένων καλλιτεχνών της κεντρικής έκθεσης.

H Krensky, οι διοργανωτές και το κοινό θα συναντηθούν στην Λίμνη Αλυκής στις 18.00 και θα περπατήσουν σιωπηλά στα δρομάκια της Λάρνακας σαν μια ιεροτελεστία που ευλογεί την έναρξη της Μπιενάλε. Ο συμβολικός περίπατος-περφόρμανς της Beth Krensky ονομάζεται «Make Me a Sanctuary» και καλεί το κοινό να θυμηθεί τα σπίτια του παρελθόντος και του τώρα, ως φόρο τιμής προς τη θεματική του 2023.

«Η παράσταση της Beth Krensky περιστρέφεται γύρω από τη διάσχιση ενός μονοπατιού με άγνωστη διαδρομή ή προορισμό," σημειώνει ο κατάλογος της έκθεσης. "Το έργο λειτουργεί ταυτόχρονα ως τελετουργία και μεταφορικό μέσο, ανακαλώντας την παρουσία ευμενών πνευμάτων και ανοίγοντας τις πύλες του σπιτιού.»

Ο συμβολικός περίπατος θα περάσει από τους εκθεσιακούς χώρους της Μπιενάλε και θα ολοκληρωθεί στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας γύρω στις 19:30, όπου θα πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή έναρξης. Εκεί η επιτροπή της Μπιενάλε καθώς και επίσημοι καλεσμένοι θα καλωσορίσουν το κοινό, λίγο πριν την τελετή απονομής βραβείων.

12 βραβεία θα δοθούν στους φετινούς καλλιτέχνες από την Κριτική Επιτροπή:

1. The Grand Prix

2. Τρία Βραβεία Αρίστευσης

3. Έξι βραβεία για τους φιναλίστ

4. Ο Καλλιτέχνης της Χρονιάς από το WAVA World Association of Visual Arts

5. Ο Καλλιτέχνης της Μεσογείου από το WAVA World Association of Visual Arts

Στις 11 Οκτωβρίου, όλοι οι εκθεσιακοί χώροι που στεγάζουν την κεντρική έκθεση της Μπιενάλε θα είναι ανοιχτοί από τις 19.30 μέχρι τις 21.00.

Τοποθεσίες: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, το Μουσείο Πιερίδη, η Δημοτική Αγορά Λάρνακας, το EVOHK Artist Run Space, το The Living Room και το Μεσαιωνικό Κάστρο Λάρνακας.

Οι εκδηλώσεις της εβδομάδας έναρξης

Την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου μια παράσταση και δύο προβολές θα πραγματοποιηθούν στη Λάρνακα στο πλαίσιο της κεντρικής έκθεσης της Μπιενάλε. Πρώτη θα είναι η απογευματινή παράσταση της Aine Nakamura στην Πλατεία Ζουχούρι με τίτλο Silkworm που θα διαρκέσει από τις 17:00 έως τις 17:30. Στην παράσταση η καλλιτέχνης συνδυάζει ιστορίες μεταξοσκωλήκων και λεπτών υφασμάτων. Αντλώντας από τις εμπειρίες της μεγαλώνοντας σε δύο χώρες, την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ, διερευνά την έννοια του σπιτιού και τις πολιτισμικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει κανείς.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν δύο προβολές ταινιών μικρού μήκους στο The Living Room (Αγίου Λαζάρου 34) στις 20:00 με συνεδρίες Q&A με τους δημιουργούς. Πρώτη θα προβληθεί η ταινία της Yaroslava Krutova «When Tomato Becomes a Piece of Cake». Η ταινία ακολουθεί το ταξίδι εκτοπισμού της Yaroslava, αφήνοντας πίσω της την Ουκρανία έως την προσαρμογή της στην Ολλανδία, κρατώντας σφιχτά την αίσθηση του σπιτιού και της ταυτότητας.

Η βραδιά θα τελειώσει με την ταινία της Μαρίνας Ντουμόν-Αναστασιάδου «Invisibility & Reality» η οποία είναι μια αληθινή ματιά στη ζωή που μαστίζεται από τις προκλήσεις του περιβάλλοντός. Ενώ σημειώνονται δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα και πλημμύρες στη Γερμανία, δύο γυναίκες αναζητούν σύνδεση σε περιόδους κρίσης. Πώς διατηρεί κανείς ένα «σπίτι» σε έναν κόσμο που απειλείται συνεχώς από επικείμενες καταστροφές;

Η είσοδος σε αυτές τις εκδηλώσεις είναι δωρεάν. Για τις προβολές, το κοινό θα πρέπει να κάνει κράτηση καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες. www.biennalelarnaca.com/event/open-screenings

Παράλληλες Εκθέσεις

Τη δεύτερη εβδομάδα του Οκτώβρη θα ανοίξουν επίσης οι δύο παράλληλες εκθέσεις της Μπιενάλε Λάρνακας. Η έκθεση «To the Sea, with Her Names» σε επιμέλεια της Shaoan Huang θα εγκαινιαστεί στις 13 Οκτωβρίου στην Αθηένου (Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο) με έργα έξι καλλιτεχνών από την Ασία. Η έκθεση είναι αποτέλεσμα ενός artistic residency όπου οι καλλιτέχνες εργάστηκαν μαζί με Κύπριους τεχνίτες για την παραγωγή μικτών έργων τέχνης.

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Νοεμβρίου.

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα με Παρασκευή 8:00 - 15:00.

Τι θα ακολουθήσει

Η έκθεση της επιμελήτριας της Μπιενάλε με τίτλο Home/Hope θα διαρκέσει από τις 14 Οκτωβρίου έως τις 24 Νοεμβρίου στις Αποθήκες 79, Λάρνακα. 30 διεθνείς καλλιτέχνες που επιλέχθηκαν από την επιμελήτρια του 2023, Yev Kravt, θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους που συνδυάζει την έννοια του «σπιτιού» με την αίσθηση της ελπίδας – διαφορετικές έννοιες σε δύο λέξεις που διαφοροποιούνται μόνο από ένα μόνο γράμμα.

Καθώς ξεδιπλώνονται οι επόμενες πέντε θεματικές εβδομάδες, η Μπιενάλε θα προσεγγίσει το ‘Home Away from Home’ μέσα από διαφορετικές οπτικές γωνίες - Ψυχολογία, Περιβάλλον, Αρχιτεκτονική & Σχεδιασμός, Φιλοσοφία & Πνευματικότητα και Διάστημα & Τεχνολογία.

Για κάθε εβδομάδα έχουν επιλεχθεί παραστάσεις και παράλληλες εκδηλώσεις που ταιριάζουν στην κάθε οπτική. Οι επισκέπτες μπορούν να περιμένουν να ενταχθούν βαθιά στη φετινή θεματική συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις που εστιάζουν στην ιδεολογία του ‘σπιτιού’, παρακολουθώντας επίσης εικαστικές παραγωγές και καλλιτεχνικές προτάσεις.

Η πρώτη θεματική εβδομάδα δίνει έμφαση στις ψυχολογικές πτυχές του ‘σπιτιού’ όπου το κοινό μπορεί να παρακολουθήσει μια σειρά διαλέξεων, δύο δημιουργικά εργαστήρια γραφής (στα αγγλικά και ελληνικά) και τρεις παραστάσεις σύγχρονου χορού που εστιάζουν στην ταυτότητα, στο ανήκειν και στις ρίζες. Εισιτήρια και κρατήσεις μπορούν να γίνουν τώρα μέσω της ιστοσελίδας www.biennalelarnaca.com/events

Κλείνοντας ο Βασίλης Βασιλειάδης μας αναφέρει: «Η τέχνη μπορεί να μην λύνει κοινωνικά προβλήματα, γίνεται όμως αντίβαρο στη μαζική παρακμή που βιώνουμε και πολλαπλασιαστής ομορφιάς στις άσχημες κοινωνίες που ζούμε. Καλή αρχή!»

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα μας www.biennalelarnaca.com

