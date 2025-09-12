Δήμος Λευκωσίας: Με δυναμικές δράσεις στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2025

Δημοσιεύθηκε 12.09.2025 11:05

Ο Δήμος Λευκωσίας συμμετέχει και φέτος στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, αναγνωρίζοντας ότι η βιώσιμη αστική κινητικότητα είναι κρίσιμη για την ποιότητα ζωής, την οικονομική ανάπτυξη και τη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

Ο Δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος σε Δημοσιογραφική Διάσκεψη που έγινε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, στο Δημαρχείο Λευκωσίας για παρουσίαση των εκδηλώσεων της Εβδομάδας Κινητικότητας τόνισε ανάμεσά σε άλλα ότι «αν θέλουμε πραγματικές λύσεις, οφείλουμε να αλλάξουμε νοοτροπία», υπογραμμίζοντας πως οι παρεμβάσεις οφείλουν να είναι θαρραλέες και να βασίζονται σε τεκμηριωμένες επιλογές. Ο Δήμος υλοποιεί ήδη το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Κινητικότητας Λευκωσίας, με έργα που αναβαθμίζουν σταδιακά την καθημερινότητα στην πόλη.

Τη δημοσιογραφική διάσκεψη χαιρέτισαν, η Πρόεδρος της Επιτροπής Κυκλοφοριακού και Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Λευκωσίας, η κα Ισαβέλλα Τύμβίου, ο Ίακωβος Λοίζου της OPU και ο Ανδρέας Παστίδης του Ενεργειακού Γραφείου, συνεργάτες του Δήμου σε δράσεις της Εβδομάδας, ενώ το πρόγραμμα εκδηλώσεων παρουσίασε η κα Χριστίνα Χριστοδούλου, Πολιτικός Μηχανικός/Συγκοινωνιολόγος του Δήμου.

Συγκεκριμένα, με κεντρικό μήνυμα «Προσβασιμότητα για όλους, με βιώσιμες επιλογές μετακίνησης», ο νέος, διευρυμένος Δήμος Λευκωσίας (Λευκωσία, Αγλαντζιά, Έγκωμη, Άγιος Δομέτιος) παρουσιάζει οκτώ καινοτόμες δράσεις ανοικτές για το κοινό, από την Τρίτη 16 έως τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025.

Το αναλυτικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Δήμου Δήμος Λευκωσίας - Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2025

Πρόγραμμα Δράσεων (16–22/9/2025)

· 16/9 - Αγλαντζιά: Walking Bus (07:00–07:35 & 13:00–13:35)

· 16/9 - Λευκωσία: Eργαστήρι Συμπερίληψης «Μετακινήσου Εναλλακτικά και Έξυπνα» (17:30-20:30).

· 17/9 - Έγκωμη: «Ρόδες & Νότες» - Ποδηλατοβόλτα & μουσική και άλλες δραστηριότητες (18:00–23:00).

· 18/9 - Άγ. Δομέτιος: Ride & Watch - Ποδηλασία & υπαίθριο σινεμά (19:00–22:00).

· 19/9 - Λευκωσία: Park(ing) Day στην οδό Λεύκωνος – Διοργανωτής Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου (15:00-17:00).

· 20/9 - Λευκωσία: Strollers Parade από Πλατεία Ελευθερίας (18:00–22:00).

· 21/9 - Άγιοι Ομολογητές: Car-Free Day – Διοργανωτής OPU (10:00–22:00).

· 22/9 – Αγλαντζιά: Car- Free Day στην Λεωφ. Κυρηνείας με δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους (18:00-22:00).

Τις δράσεις υποστηρίζουν το Ευρωπαϊκό Γραφείο, ο Κλάδος Βιώσιμης Κινητικότητας του Υπουργείου Μεταφορών, το Συμβούλιο Προώθησης Χρήσης Ποδηλάτου, η CPT, η Next Bike, η Bolt και το ΚΙΟΣ