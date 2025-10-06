Δήμος Λεμεσού: Διαδικτυακή διαβούλευση για τη δημιουργία Κέντρου Πολιτισμού στο τεμάχιο «Επαμεινώνδα»

Δημοσιεύθηκε 06.10.2025 13:06

Το δημοτικό τεμάχιο που βρίσκεται στην οδό Αιόλου - Ανοικτή μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2025

Διαδικτυακή διαβούλευση για τη δημιουργία Κέντρου Πολιτισμού στο Δήμο Λεμεσού.

Ο Δήμος Λεμεσού καλεί τους δημότες να συμμετάσχουν σε ανοικτή διαδικτυακή διαβούλευση σε σχέση με τον σχεδιασμό και τη δημιουργία Κέντρου Πολιτισμού στο δημοτικό τεμάχιο που βρίσκεται στην οδό Αιόλου.

Η δημόσια διαβούλευση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2025 και αποτελεί συνέχεια της ανοικτής διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2024, στο πλαίσιο της δράσης «10 10 100» του Οργανισμού Λεμεσός 2030 – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Η συμμετοχή των πολιτών είναι καθοριστική, καθώς στόχος είναι η δημιουργία ενός ζωντανού χώρου πολιτισμού, δημιουργίας και συνάντησης χωρίς αποκλεισμούς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://forms.office.com/e/7fFvpgRhey?origin=lprLinkhttps://forms.office.com/e/7fFvpgRhey?origin=lprLink