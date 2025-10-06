Παράθυρο logo
Επίκαιρα
Πόλη - Εξοχή
Αρχιτεκτονική
Δήμος Λεμεσού: Διαδικτυακή διαβούλευση για τη δημιουργία Κέντρου Πολιτισμού στο τεμάχιο «Επαμεινώνδα»
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 06.10.2025 13:06
Δήμος Λεμεσού: Διαδικτυακή διαβούλευση για τη δημιουργία Κέντρου Πολιτισμού στο τεμάχιο «Επαμεινώνδα»

Το δημοτικό τεμάχιο που βρίσκεται στην οδό Αιόλου - Ανοικτή μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2025

Διαδικτυακή διαβούλευση για τη δημιουργία Κέντρου Πολιτισμού στο Δήμο Λεμεσού.

Ο Δήμος Λεμεσού καλεί τους δημότες να συμμετάσχουν σε ανοικτή διαδικτυακή διαβούλευση σε σχέση με τον σχεδιασμό και τη δημιουργία Κέντρου Πολιτισμού στο δημοτικό τεμάχιο που βρίσκεται στην οδό Αιόλου.

Η δημόσια διαβούλευση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2025 και αποτελεί συνέχεια της ανοικτής διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2024, στο πλαίσιο της δράσης «10 10 100» του Οργανισμού Λεμεσός 2030 – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Η συμμετοχή των πολιτών είναι καθοριστική, καθώς στόχος είναι η δημιουργία ενός ζωντανού χώρου πολιτισμού, δημιουργίας και συνάντησης χωρίς αποκλεισμούς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://forms.office.com/e/7fFvpgRhey?origin=lprLinkhttps://forms.office.com/e/7fFvpgRhey?origin=lprLink

Tags

ΚΥΠΡΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ
Δήμος Λεμεσού
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα

Χαρίδημος Τσούκας: Τακτικό μέλος της Κυπριακής Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών

06.10.2025 13:29

Post thumbnail or placeholder

Δήμος Λεμεσού: Διαδικτυακή διαβούλευση για τη δημιουργία Κέντρου Πολιτισμού στο τεμάχιο «Επαμεινώνδα»

06.10.2025 13:06

Post thumbnail or placeholder

«The Patel Motel Story»: Πώς ένας παράτυπος μετανάστης έγινε ο «νονός» των ινδικών ξενοδοχείων στην Αμερική

06.10.2025 12:12

Post thumbnail or placeholder

Το μυστήριο του ναού του Καρνάκ στην Αίγυπτο λύνεται έπειτα από 4.000 χρόνια - Ένα αρχιτεκτονικό θαύμα για τον θεό που αναδύθηκε από τη λίμνη

06.10.2025 11:29

Post thumbnail or placeholder

«La Magie Noire»| Ο χαμένος θησαυρός του Ρενέ Μαγκρίτ βγαίνει στο φως μετά από 90 χρόνια

06.10.2025 10:00

Post thumbnail or placeholder

Η πολιτιστική ατζέντα της ημέρας

06.10.2025 08:25

Post thumbnail or placeholder

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ