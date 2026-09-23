Υφ. Πολιτισμού: Ανακάλεσε την επιστολή ο Παπαγεωργίου για τους Ελέγχοντες Λειτουργούς - Τι δήλωσε η Κλέα

Την ανάκληση της επιστολής που είχε αποστείλει ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Πολιτισμού, Γιώργος Παπαγεωργίου, προς το Υπουργείο Οικονομικών επιβεβαίωσε σήμερα η Υφυπουργός Πολιτισμού, Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, στο πλαίσιο δημοσιογραφικής διάσκεψης για την παρουσίαση του Σχεδίου Στήριξης Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Θρησκευτικών Ομάδων 2026, δηλώνοντας ότι «το θέμα έχει λήξει».

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Απαντώντας σε ερώτηση του «Π» για τις εξελίξεις μετά τη στάση εργασίας των εργαζομένων και για την ενημέρωση που είχε ζητήσει από τον Γενικό Διευθυντή σχετικά με το ζήτημα των Ελεγχόντων Λειτουργών, η κ. Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα ανέφερε:

«Το θέμα έχει λήξει, με την έννοια ότι έχει ανακληθεί η επιστολή από τον ίδιο τον Γενικό Διευθυντή και το θέμα έχει λήξει».

Υπενθυμίζεται ότι η επίμαχη επιστολή είχε αποσταλεί από τον κ. Παπαγεωργίου προς το Υπουργείο Οικονομικών την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2026, και έθετε ζήτημα συγκέντρωσης των καθηκόντων των Ελεγχόντων Λειτουργών στον Γενικό Διευθυντή. Το ζήτημα είχε βρεθεί στο επίκεντρο των αντιδράσεων των εργαζομένων κατά τη στάση εργασίας της περασμένης Τετάρτης.

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Η Υφυπουργός είχε δηλώσει, τότε, ότι δεν ήταν ενήμερη για την επιστολή και ότι είχε ζητήσει ενημέρωση από τον Γενικό Διευθυντή, προτού τοποθετηθεί επί του ζητήματος.

Στη σημερινή της τοποθέτηση, η κ. Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα αναφέρθηκε και στην παρουσία στελεχών των Τμημάτων του Υφυπουργείου στη δημοσιογραφική διάσκεψη, σημειώνοντας ότι παρόντες ήταν η Διευθύντρια του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού, ο Έφορος Κρατικού Αρχείου και εκπρόσωπος του Τμήματος Αρχαιοτήτων. «Είμαστε εδώ για να υλοποιήσουμε τον στρατηγικό στόχο του Υφυπουργείου μας, για να αναβαθμίσουμε, στο μέτρο των δυνατοτήτων της ομάδας, τον πολιτισμό του τόπου μας», επισήμανε.