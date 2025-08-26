Παράθυρο logo
ΣΠΕΛ: Κλείνει μέχρι νεοτέρας για εργασίες, λέει το Υφυπουργείο Πολιτισμού
Δημοσιεύθηκε 26.08.2025 16:56
Απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία του κοινού.

Συμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα, Τρίτη 26 Αυγούστου 2025, το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού ενημερώνει το κοινό ότι η Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ, η οποία βρίσκεται επί της οδού Αμμοχώστου, απέναντι από την Πύλη Αμμοχώστου, στη Λευκωσία, θα παραμείνει κλειστή μέχρι νεοτέρας, λόγω προγραμματισμένων εργασιών.

Το Τμήμα σημειώνει, επίσης, στην ανακοίνωσή του ότι απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία του κοινού. 

Tags

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Υφυπουργείο Πολιτισμού
Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης - ΣΠΕΛ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
