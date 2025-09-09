Ανοιχτή πρόσκληση για το πρόγραμμα «Πρεσβευτές/ Πρέσβειρες Πολιτισμού»

Δημοσιεύθηκε 09.09.2025 07:23

Οι δημιουργοί/καλλιτέχνες που ήδη είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο δεν χρειάζεται να υποβάλουν ξανά δήλωση ενδιαφέροντος.

Το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού απευθύνει εκ νέου ανοικτή πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέροντος, προς δημιουργούς/καλλιτέχνες από όλους τους τομείς καλλιτεχνικής δημιουργίας (θέατρο, χορό, λογοτεχνία, κινηματογράφο, εικαστικά, μουσική) αλλά και τεχνίτες/χειροτέχνες (που εκπροσωπούν την άυλη πολιτιστική κληρονομιά) για να εγγραφούν στον κατάλογο «Πρεσβευτές/Πρέσβειρες Πολιτισμού» και στην συνέχεια να συνεργαστούν με τα σχολεία. Σημειώνεται ότι οι δημιουργοί/καλλιτέχνες που ήδη είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο δεν χρειάζεται να υποβάλουν ξανά δήλωση ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες οι οποίοι/ες πληρούν τα κριτήρια για συμμετοχή θα συμπεριληφθούν στον κατάλογο των Πρεσβευτών/Πρέσβειρων Πολιτισμού, ο οποίος θα έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2026, και θα είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Στη συνέχεια οι Σχολικές Μονάδες θα μπορούν να επιλέξουν από τον ανανεωμένο κατάλογο πρέσβεις/πρέσβειρες πολιτισμού με τους οποίους θέλουν να συνεργαστούν, στη βάση των ακόλουθων δράσεων:

Α. «Εξ Αποστάσεως Χειραψία με ένα /μία Δημιουργό»: Διαδικτυακή συνάντηση με παιδιά για γνωριμία και διάλογο, σε σχέση με το έργο του και τη μορφή της τέχνης που υπηρετεί (αντιμισθία στα 20 ευρώ ανά διδακτική ώρα).

Β. «Χειραψία με ένα/μία Δημιουργό»: Επίσκεψη στα σχολεία για γνωριμία και διάλογο σε σχέση με το έργο του και τη μορφή της τέχνης που υπηρετεί (αντιμισθία στα 40 ευρώ ανά διδακτική ώρα).

Γ. Διοργάνωση βιωματικού εργαστηρίου (αντιμισθία στα 60 ευρώ ανά διδακτική ώρα).

Δ. Εργασία μαζί με τα παιδιά με στόχο τη δημιουργία ολοκληρωμένου έργου (αντιμισθία στα 40 ευρώ ανά διδακτική ώρα).

Οι ενδιαφερόμενοι δημιουργοί/ καλλιτέχνες πρέπει να αποστείλουν τη δήλωση ενδιαφέροντός τους στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: filanagnosia @culture.gov.cy. Το σχετικό έντυπο δήλωσης ενδιαφέροντος, στο οποίο καταγράφονται και τα απαιτούμενα συνοδευτικά επισυνάπτεται.

Η Δήλωση Ενδιαφέροντος από τους Δημιουργούς πρέπει να αποσταλεί το αργότερο μέχρι τις 30/09/2025. Διευκρινίσεις για τυχόν απορίες αναφορικά με τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής, μπορούν να ζητηθούν γραπτώς, μέσω αποστολής σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος με θέμα «Διευκρινίσεις για συμμετοχή στο Πρόγραμμα», στην πιο πάνω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη τη συμπερίληψη του ενδιαφερομένου στον κατάλογο που θα συγκροτηθεί.

Σε συνεργασία με δημιουργούς που θα περιλαμβάνονται στον κατάλογο των Πρεσβευτών/Πρέσβειρων Πολιτισμού θα μπορούν να προχωρήσουν οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων (και τα ειδικά σχολεία) με δύο τρόπους:

Είτε με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα «Σχολεία Πρεσβευτές Πολιτισμού- Παιδιά Πρεσβευτές Πολιτισμού», για τη συμμετοχή στο οποίο θα κυκλοφορήσει εγκύκλιος προς τα σχολεία σε συνεργασία με το ΥΠΑΝ τον Σεπτέμβριο του 2025. Σε αυτή την περίπτωση η πληρωμή των δημιουργών θα γίνεται από τις σχολικές εφορείες στη βάση της συνολικής χρηματοδότησης για το πρόγραμμα.

Είτε με ξεχωριστό αίτημα από τις υπόλοιπες σχολικές μονάδες προς το ΤΣΠ- Υφυπουργείο Πολιτισμού με το οποίο θα εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για καλλιτεχνική συνεργασία με Πρεσβευτές/Πρέσβειρες Πολιτισμού. Σχετική πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για καλλιτεχνικές συνεργασίες με δημιουργούς που θα περιλαμβάνονται στον κατάλογο θα κυκλοφορήσει με εγκύκλιο προς τα σχολεία σε συνεργασία με το ΥΠΑΝ τον Οκτώβριο του 2025. Αν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα (αν το κονδύλι δεν έχει εξαντληθεί- θα τηρείται σειρά προτεραιότητας) το αίτημα τους θα εγκρίνεται. Στην περίπτωση αυτή η πληρωμή των καλλιτεχνών/δημιουργών θα γίνεται από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού μετά την επιβεβαίωση υλοποίησης της δράσης από τη διεύθυνση του σχολείου και αφού αποστείλουν το τιμολόγιο στο ΤΣΠ και δημιουργήσουν FIMAS.

