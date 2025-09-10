Παράθυρο logo
Επίκαιρα
Εικαστικά
Banksy: Αφαιρέθηκε το νέο του έργο από το Βασιλικό Δικαστήριο του Λονδίνου
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 10.09.2025 20:08
Banksy: Αφαιρέθηκε το νέο του έργο από το Βασιλικό Δικαστήριο του Λονδίνου

Η υπόθεση έχει λάβει και ποινικές διαστάσεις.

Έργο του διάσημου καλλιτέχνη δρόμου Banksy, που απεικόνιζε δικαστή να χτυπά με σφύρα έναν διαδηλωτή, αφαιρέθηκε από τον εξωτερικό τοίχο του Queen’s Building, στο συγκρότημα των Royal Courts of Justice στο Λονδίνο.

Το γκράφιτι εμφανίστηκε τη Δευτέρα και προκάλεσε αμέσως αίσθηση, με αρκετούς να το ερμηνεύουν ως σχόλιο για τις πρόσφατες συλλήψεις εκατοντάδων διαδηλωτών που κρατούσαν πλακάτ υπέρ της οργάνωσης Palestine Action. Η κυβέρνηση είχε χαρακτηρίσει την οργάνωση «τρομοκρατική» μετά από ενέργειες βανδαλισμού στρατιωτικών αεροσκαφών.

Το έργο, που απεικόνιζε τον διαδηλωτή στο έδαφος με ένα πλακάτ γεμάτο αίμα και τον δικαστή να τον επισκιάζει απειλητικά, καλύφθηκε αρχικά από μεταλλικά κιγκλιδώματα και φυλασσόταν από σεκιούριτι. Ωστόσο, οι αρμόδιες υπηρεσίες (HM Courts & Tribunals Service) ανακοίνωσαν ότι έπρεπε να αφαιρεθεί, καθώς το κτίριο είναι διατηρητέο και νομικά προστατευόμενο.

Ο ίδιος ο Banksy επιβεβαίωσε την πατρότητα του έργου με ανάρτησή του στο Instagram, λίγο πριν ξεκινήσει η απομάκρυνσή του. Πλέον, στη θέση της τοιχογραφίας έχει απομείνει μόνο μια σκιά, καθώς το χρώμα τρίφτηκε από τον τοίχο.

Η υπόθεση έχει λάβει και ποινικές διαστάσεις, καθώς η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε ότι το έργο καταγγέλθηκε ως «εγκληματική φθορά», με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι δημιουργίες του Banksy προκαλούν αντιπαράθεση. Τους τελευταίους μήνες είχε ξεκινήσει στην πρωτεύουσα μια καμπάνια με ζωγραφισμένα ζώα, ενώ παλαιότερα είχε προκαλέσει αίσθηση με το «τροποποιημένο Χριστουγεννιάτικο Σπήλαιο» στη Βηθλεέμ, μπροστά από το τείχος της Δυτικής Όχθης.

Με πληροφορίες από BBC

Tags

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΔΙΕΘΝΗ
Λονδίνο
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ
BANKSY
MURAL
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα

Banksy: Αφαιρέθηκε το νέο του έργο από το Βασιλικό Δικαστήριο του Λονδίνου

10.09.2025 20:08

Post thumbnail or placeholder

Η Σουηδία δίνει άδεια μουσικής σε εταιρείες ΑΙ - Προστασία και δικαιώματα για δημιουργούς (βίντεο)

10.09.2025 16:41

Post thumbnail or placeholder

Επιστρέφει το MITSIKOURI: Το 2ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών για παιδιά και νεαρά άτομα

10.09.2025 14:35

Post thumbnail or placeholder

Ακροάσεις για έκτακτους μουσικούς για όλα τα όργανα της Συμφωνικής Ορχήστρας

09.09.2025 18:02

Post thumbnail or placeholder

Μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου η υποβολή υποψηφιοτήτων για το βραβείο Αρχαιολογικής Κληρονομιάς

09.09.2025 15:20

Post thumbnail or placeholder

Το «Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης και Συν+Κίνησης» επιστρέφει για 3η χρονιά

09.09.2025 13:18

Post thumbnail or placeholder

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ