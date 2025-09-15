Βραβεία Έμμυ: «The Studio» και «Adolescence» οι μεγάλοι νικητές

Δημοσιεύθηκε 15.09.2025 13:24

Η τηλεοπτική σειρά «The Pitt» κατέκτησε Έμμυ για το καλύτερο δραματικό σενάριο, ενώ η σειρά «The Studio» διακρίθηκε στην κατηγορία της καλύτερης κωμικής σειράς κατά την ετήσια διοργάνωση απονομής των βραβείων που πραγματοποιήθηκε χθες Κυριακή.

Η δραματική σειρά του Netflix «Adolescence», που περιγράφει τη ζωή ενός εφήβου ο οποίος κατηγορείται για φόνο, κατέκτησε οκτώ βραβεία. Ο πρωταγωνιστής της, ο Βρετανός ηθοποιός Όουεν Κούπερ, στην ηλικία των 15 ετών έγινε ο νεότερος νικητής στην κατηγορία Β' Ανδρικού Ρόλου σε μίνι σειρά.

Ο πρωταγωνιστής της σειράς του HBO "The Pitt", Νόα Γουάιλ, τιμήθηκε για πρώτη φορά με Έμμυ στην κατηγορία καλύτερου ηθοποιού δραματικής σειράς.

Ο Σεθ Ρότζεν, πρωταγωνιστής και ένας από τους δημιουργούς της σειράς "The Studio", κέρδισε επίσης το πρώτο του Έμμυ στην κατηγορία καλύτερου κωμικού ηθοποιού μαζί με τον συμπαραγωγό, Ίβαν Γκόλντμεργκ, για τη σκηνοθεσία και το σενάριο της σειράς της Apple TV+.

Για πρώτη φορά εδώ και μια δεκαετία που προβάλλεται βραβεύτηκε το τοκ σόου "The Late Show with Stephen Colbert".

Τα συνδρομητικά δίκτυα καλωδιακής και δορυφορικής τηλεόρασης HBO και Netflix απέσπασαν 30 Έμμυ το καθένα αυτή τη χρονιά, ενώ το Apple TV+ βραβεύτηκε με 22.

Οι νικητές επιλέχτηκαν ανάμεσα σε σχεδόν 26.000 ηθοποιούς, σκηνοθέτες και παραγωγούς του τηλεοπτικού χώρου.

Οι νικητές στις βασικότερες κατηγορίες των Έμμυ είναι:

-Καλύτερη Δραματική Σειρά: The Pitt

-Καλύτερη Κωμική Σειρά: The Studio

-Μίνι Σειρά: Adolescence

-Α' Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Νόα Γουάιλ - The Pitt

-Α' Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Μπριτ Λόουερ - Severance

-Α' Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Σεθ Ρότζεν - The Studio

-Α' Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Τζιν Σμαρτ - Hacks

-Β' Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Τράμελ Τίλμαν - Severance

-Β΄ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Κάθριν Λανάσα - The Pitt

-Β' Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Τζεφ Χίλερ - Somebody Somewhere

-Β' Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Χάνα Εϊνμπίντερ - Hacks

-Α΄Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Στίβεν Γκράχαμ - Adolescence

-Α' Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Κριστίν Μιλιότι - The Penguin

-Β' Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Οουεν Κούπερ - Adolescence

-Β' Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Εριν Ντόχερτι - Adolescence

-Καλύτερο Talk Show: The Late Show with Stephen Colbert

-Σκηνοθεσία σε Δραματική Σειρά: Ανταμ Ράνταλ - Slow Horses («Hello Goodbye»)

-Σενάριο σε Κωμική Σειρά: Εβαν Γκόλντμπεργκ, Σεθ Ρότζεν - The Studio («The Oner»)

-Σκηνοθεσία σε Μίνι Σειρά: Φίλιπ Μπαραντίνι - Adolescence

Σενάριο σε Μίνι Σειρά: Τζακ Θορν, Στίβεν Γκράχαμ - Adolescence

-Σενάριο σε Κωμική Σειρά: Ίβαν Γκόλντμπεργκ, Πίτερ Χάικ, Αλεξ Γκρέγκορι, Φρίντα Πέρεζ - The Studio

-Σενάριο σε Δραματική Σειρά: Νταν Γκιλρόι - Andor («Welcome to the Rebellion»)