Έντυσαν βρακά το Manneken Pis στις Βρυξέλλες (βίντεο)
Δημοσιεύθηκε 02.10.2025 09:18
Η ένδυση του αγάλματος με την εθνική φορεσιά της Κύπρου αποτελεί απόδειξη φιλίας των Βρυξελλών με την Κύπρο, δήλωσε η Κάριν Λαλιέ.

Την παραδοσιακή φορεσιά της Κύπρου, τη βράκα έβαλε το Manneken Pis (Μανεκέν Πις), το άγαλμα - σύμβολο των Βρυξελλών, για να τιμήσει την 1η Οκτωβρίου, Ημέρα Ανεξαρτησίας της Κύπρου. 

Στην εκδήλωση που έλαβε χώρα αργά το μεσημέρι της Τετάρτης στις Βρυξέλλες, παρευρέθηκε πλήθος Κυπρίων με εορταστική διάθεση, ενώ την Κυπριακή Δημοκρατία και την Μόνιμη Αντιπροσωπεία στην ΕΕ, εκπροσώπησε ο Πρέσβης της Κύπρου στην Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας της ΕΕ (ΕΠΑ), Πέτρος Μαυρίκιος. Το Δήμο της Πόλης των Βρυξελλών εκπροσώπησε η Καρίν Λαλιέ, Δημοτική Σύμβουλος υπεύθυνη για θέματα Πολιτισμού. Παρόντες ήταν και μέλη του Τάγματος Φίλων του Manneken Pis, καθώς και ο υπηρετών στο Δήμο των Βρυξελλών και επιφορτισμένος με το να ντύνει το Manneken Pis, Νικολάς Έντελμαν.

Σε δηλώσεις του ο Πρέσβης ευχαρίστησε το Δήμο Βρυξελλών για το θερμό καλοσώρισμα και την  φιλοξενία, ενώ αναφερόμενος στην 1η Οκτωβρίου, επισήμανε ότι «γιορτάζουμε την ανεξαρτησία αλλά και θυμόμαστε τη θυσία των ανθρώπων που έδωσαν τη ζωή τους για να καταστεί εφικτός αυτός ο στόχος».

Όπως πρόσθεσε ο Πρέσβης Μαυρίκιος, παρά τις προκλήσεις της κατοχής, η χώρα έχει εργαστεί ώστε να χτίσει μια μοντέρνα, ζωντανή και ευημερούσα Κύπρο, με αποκορύφωμα το αξιοθαύμαστο επίτευγμα της ένταξης στην ΕΕ το 2004, ενώ υπογράμμισε τη δέσμευση στις αξίες που βρίσκονται στην καρδιά του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.

«Η Κύπρος είναι περήφανο μέλος της Ευρωπαϊκής οικογένειας, εργαζόμενη στενά με τα άλλα κράτη μέλη, ώστε να επιτύχουμε την καλυτέρευση των κοινωνιών μας, την προστασία των πολιτών μας, και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων μας», ανέφερε. 

H Δημοτική Σύμβουλος της Πόλης των Βρυξελλών και υπεύθυνη για θέματα πολιτισμού, Κάριν Λαλιέ, υπογράμμισε από τη μεριά της ότι το Manneken Pis αποτελεί ένα σύμβολο για τις Βρυξέλλες, την πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ πρόσθεσε πως η σημερινή εκδήλωση με την ένδυση του αγάλματος με την εθνική φορεσιά της Κύπρου, αποτελεί απόδειξη φιλίας των Βρυξελλών με την Κύπρο. 

Από την πλευρά του, ο Νικόλας Έντελμαν, έχων την αποκλειστικότητα στο να ντύνει το Manneken Pis από το 2014, δήλωσε στο ΚΥΠΕ πως μπορεί η ενδυμασία της βράκας να ήταν λίγο πιο απαιτητική στο να φορεθεί σωστά σε σχέση με άλλες ενδυμασίες. «Είναι λιγάκι δύσκολη, αλλά ντύνω το Manneken Pis από το 2014 και είμαι έτοιμος να ανταπεξέλθω σε όλες τις καταστάσεις», τόνισε.

Η εθνική φορεσιά με τη βράκα δωρίστηκε στο Δήμο των Βρυξελλών από την Κυπριακή Πρεσβεία το 2010 ενόψει της Ημέρας της Κυπριακής Ανεξαρτησίας τότε, και όλες τις υπόλοιπες ημέρες εκτίθεται στην πτέρυγα του μουσείου που ονομάζεται «Μανεκέν Πις, ένας κάτοικος Βρυξελλών πολύ ευρωπαίος», μαζί με άλλες εθνικές φορεσιές των κρατών μελών της ΕΕ.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ

