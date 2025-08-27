Παράθυρο logo
Ο «Ευτυχισμένος Πρίγκιπας» του Όσκαρ Ουάιλντ από το Θέατρο Σκιών
Δημοσιεύθηκε 27.08.2025 10:35
Ο διαχρονικός «Ευτυχισμένος Πρίγκιπας» του Όσκαρ Ουάιλντ ζωντανεύει μέσα από μια αφηγηματική παράσταση γεμάτη φως, συγκίνηση και φαντασία

Παραμύθι, αφήγηση, θέατρο σκιών και ζωντανή μουσική ενώνονται για να δημιουργήσουν έναν κόσμο ονειρικό, γεμάτο εικόνες που αγγίζουν την καρδιά. Η συγκινητική ιστορία του χρυσού αγάλματος που ανακαλύπτει τη φτώχεια και την αδικία, και του μικρού χελιδονιού που θυσιάζεται από αγάπη και αλληλεγγύη, συγκινεί βαθιά μικρούς και μεγάλους.

Μετά την παράσταση, τα παιδιά και οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε πρωτότυπες δράσεις εμπνευσμένες από την ιστορία, ζώντας μια μοναδική εμπειρία που ξυπνά τη φαντασία, καλλιεργεί την ενσυναίσθηση και μεταδίδει τη μαγεία του παραμυθιού.

Συντελεστές

  • Γιολάντα Χριστοδούλου: Σκηνοθεσία / Αφήγηση / Διασκευή
  • Μαρία Μάρκου: Κατασκευή φιγούρων / Θέατρο σκιών
  • Νικόλας Τρύφωνος: Ζωντανή μουσική / Σύνθεση
  • Julia Γεωργιάδου: Κοστούμια / Εικαστική επιμέλεια / Κατασκευές
  • Γιάγκος Χατζηγιάννης: Τεχνική υποστήριξη
  • Αριάδνη Γενεθλίου: Μέσα και Επικοινωνία

 

21/08 Πελένδρι

22/08 Τρεις Ελιές 

23/08 Άγιος Δημήτριος

 

Ώρα Έναρξης Παραστάσεων: 20:30

Είσοδος Ελεύθερη

Πληροφορίες: 99551712

 

