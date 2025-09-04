Παράθυρο logo
«Πολιτισμός σε κάθε Γειτονιά του Στροβόλου» - To πολιτιστικό πρόγραμμα του Δήμου για τον Σεπτέμβριο
Δημοσιεύθηκε 04.09.2025 09:02
«Πολιτισμός σε κάθε Γειτονιά του Στροβόλου» - To πολιτιστικό πρόγραμμα του Δήμου για τον Σεπτέμβριο

Έξι εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο.

Ως «Πολιτισμός σε κάθε Γειτονιά του Στροβόλου»  τιτλοφορεί το πρόγραμμα εκδηλώσεων του Δήμου Στροβόλου για το μήνα Σεπτεμβρίου το οποίο παρουσιάζει, στην ουσία, διοργανώσεις οι οποίες προσφέρονται στο κοινό με ελεύθερη είσοδο.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τις παρακάτω έξι εκδηλώσεις:

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025 | 19.30 

«Κύπρος Ταξίδι στην Παράδοση μας» 

Από το Σύγχρονο Παιδικό Θέατρο Σκιών

Τοποθεσία: Πάρκο «Στέλλα Αυλωνίτη» (παρά την οδό Αλέξανδρου Κορίζη)

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025 | 20.30

«Αργεντίνικο Τανγκό»

Από το Τρίο Μιλονγκέρο

Τοποθεσία: Πάρκο «Μικρών Εθελοντών» (παρά την οδό Τραπεζούντος)

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025 | 20.00

Παρουσίαση του SKYLIGHT

Έργο της Μαριλένας Αχιλλέως, με θέματα που αφορούν τους νέους και τις εφηβικές ανησυχίες

Τοποθεσία: Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου (Αίθουσα εκδηλώσεων «Νικόλαος Μούντης»)

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 | 20.00

Θεατρική παράσταση του έργου «Ξένες Γυναίκες Πρόσφυγες»

Πρόκειται για θεατρική μεταφορά και σκηνοθεσία του λογοτεχνικού βιβλίου της Όλγας Κοζάκου Τσιάρα «Οι Ξένες».

Τοποθεσία: Αίθουσα εκδηλώσεων Ιερού Ναού Απ. Ανδρέα

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025 | 20.00

Τοποθεσία: Πάρκο Ακρόπολης

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 | 11.00

«Μια ιστορία του παλιού Στροβόλου-Δημιουργική έμπνευση»

Εργαστήρι δημιουργικής γραφής για παιδιά 9-12 ετών με θέμα τον Παλιό Στρόβολο, με την εκπαιδεύτρια Δέσποινα Κωνσταντίνου,

Τοποθεσία: Αίθουσα εκδηλώσεων Ιερού Ναού Αγ. Σπυρίδωνα

