Διεπιστημονικό πρόγραμμα «The Near and the Elsewhere» στο ΘΚΙΟ ΠΠΑΛΙΕΣ

Δημοσιεύθηκε 08.09.2025 10:51

Το διεπιστημονικό πρόγραμμα «The Near and the Elsewhere», υπό την επιμέλεια της Reem Rizk, εγκαινιάζεται τον Σεπτέμβριο και θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2025. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια εικαστική εγκατάσταση, μια μουσική περφόρμανς, διάφορες προβολές ταινιών, διαλέξεις, θεωρητικά εργαστήρια και μια έκδοση. Οι δράσεις θα εξετάσουν κριτικά τους τρόπους με τους οποίους τα ατομικά και συστημικά σύνορα διαμορφώνουν και ελέγχουν τις κυρίαρχες αντιλήψεις περί «Ετερότητας».

Το να μιλάμε για τον Άλλον σημαίνει να μιλάμε για τα όρια του εαυτού μας — έναν μεταβατικό χώρο όπου η ταυτότητα δεν διαμορφώνεται σε απομόνωση, αλλά μέσα από στενές επαφές. Καθώς ο «άλλος» παραμένει θεμελιώδης για την αναγνώριση του εαυτού μας, αυτή ακριβώς η δυναμική παραδοσιακά καταστρατηγείται από τις ηγεμονικές δομές, με αποτέλεσμα τη δημιουργία συστημάτων καταπίεσης, αποκλεισμού και εξάλειψης.

Σε ανταπόκριση στις εξελισσόμενες παγκόσμιες κρίσεις που χαρακτηρίζονται από πολέμους, μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών και εκτεταμένη επιτήρηση, το πρόγραμμα «The Near and the Elsewhere» μας καλεί να ξεμάθουμε τις αρχιτεκτονικές της ετεροποίησης που επιμένουν να διαχωρίζουν τις κοινές μας πραγματικότητες. Το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση διαλόγων που έχουν τις ρίζες τους σε εναλλακτικούς τρόπους συλλογικής συνύπαρξης μέσα σε ένα πλέγμα πολλαπλών αναδυόμενων ταυτοτήτων.

Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου, 2025:

18:00-21:00 Θκιό Ππαλιές (Κισσάμου 2β, Λευκωσία 1040)Εγκατάσταση από τον Raafat Majzoub – The Institute of Worldmaking

21:00 έως αργά - Βιομηχανική Περιοχή Καϊμακλίου (επικοινωνήστε μαζί μας για την τοποθεσία)Περφορμανς από Sandy Chamoun και Valeda

Για το «The Near and the Elsewhere», το Institute for Worldmaking (IWM) παρουσιάζει τη δεύτερη έκδοση του περιπτέρου του — μετά το ντεμπούτο του στο Home Works Forum 9 στο Μουσείο Sursock στη Βηρυτό — ως έναν διαδραστικό, συναθροιστικό χώρο για ανταλλαγή και αμοιβαία μάθηση. Αυτή η χωρική παρέμβαση μεταμορφώνει το Thkio Ppalies σε έναν ζωντανό χώρο διαλόγου, με αντικείμενα σχεδιασμένα για συνεύρεση, ανάγνωση και συζήτηση.

Το 2022, η Sandy Chamoun κυκλοφόρησε το πρώτο της σόλο άλμπουμ, «Fata17», μια ηχητική παρέμβαση εμπνευσμένη από την επανάσταση του Οκτωβρίου 2019 στον Λίβανο. Με ρίζες στη συλλογική αυτενέργεια και ενότητα σε συνθήκες απόγνωσης, το άλμπουμ διατηρεί τους ήχους, τα συναισθήματα και την αλληλεγγύη που κάποτε γέμιζαν τους δρόμους της Βηρυτού.

Για τη Valeda, η μουσική είναι μια εσωτερική, διαισθητική πρακτική — ένας τρόπος να επεξεργάζεται και να εξωτερικεύει τις εμπειρίες της ζωής της. Στις παραστάσεις, γίνεται ένα μέσο σύνδεσης, μια κοινή γλώσσα πέρα από τις λέξεις.