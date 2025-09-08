Παράθυρο logo
Ατζέντα
Εικαστικά
Διεπιστημονικό πρόγραμμα «The Near and the Elsewhere» στο ΘΚΙΟ ΠΠΑΛΙΕΣ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 08.09.2025 10:51
Διεπιστημονικό πρόγραμμα «The Near and the Elsewhere» στο ΘΚΙΟ ΠΠΑΛΙΕΣ

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια εικαστική εγκατάσταση, μια μουσική περφόρμανς, διάφορες προβολές ταινιών, διαλέξεις, θεωρητικά εργαστήρια και μια έκδοση.

Το διεπιστημονικό πρόγραμμα «The Near and the Elsewhere», υπό την επιμέλεια της Reem Rizk, εγκαινιάζεται τον Σεπτέμβριο και θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2025. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια εικαστική εγκατάσταση, μια μουσική περφόρμανς, διάφορες προβολές ταινιών, διαλέξεις, θεωρητικά εργαστήρια και μια έκδοση. Οι δράσεις θα εξετάσουν κριτικά τους τρόπους με τους οποίους τα ατομικά και συστημικά σύνορα διαμορφώνουν και ελέγχουν τις κυρίαρχες αντιλήψεις περί «Ετερότητας».

Το να μιλάμε για τον Άλλον σημαίνει να μιλάμε για τα όρια του εαυτού μας — έναν μεταβατικό χώρο όπου η ταυτότητα δεν διαμορφώνεται σε απομόνωση, αλλά μέσα από στενές επαφές. Καθώς ο «άλλος» παραμένει θεμελιώδης για την αναγνώριση του εαυτού μας, αυτή ακριβώς η δυναμική παραδοσιακά καταστρατηγείται από τις ηγεμονικές δομές, με αποτέλεσμα τη δημιουργία συστημάτων καταπίεσης, αποκλεισμού και εξάλειψης.

Σε ανταπόκριση στις εξελισσόμενες παγκόσμιες κρίσεις που χαρακτηρίζονται από πολέμους, μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών και εκτεταμένη επιτήρηση, το πρόγραμμα «The Near and the Elsewhere» μας καλεί να ξεμάθουμε τις αρχιτεκτονικές της ετεροποίησης που επιμένουν να διαχωρίζουν τις κοινές μας πραγματικότητες. Το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση διαλόγων που έχουν τις ρίζες τους σε εναλλακτικούς τρόπους συλλογικής συνύπαρξης μέσα σε ένα πλέγμα πολλαπλών αναδυόμενων ταυτοτήτων.

Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου, 2025:

18:00-21:00 Θκιό Ππαλιές (Κισσάμου 2β, Λευκωσία 1040)Εγκατάσταση από τον Raafat Majzoub – The Institute of Worldmaking

21:00 έως αργά - Βιομηχανική Περιοχή Καϊμακλίου (επικοινωνήστε μαζί μας για την τοποθεσία)Περφορμανς από Sandy Chamoun και Valeda

Για το «The Near and the Elsewhere», το Institute for Worldmaking (IWM) παρουσιάζει τη δεύτερη έκδοση του περιπτέρου του — μετά το ντεμπούτο του στο Home Works Forum 9 στο Μουσείο Sursock στη Βηρυτό — ως έναν διαδραστικό, συναθροιστικό χώρο για ανταλλαγή και αμοιβαία μάθηση. Αυτή η χωρική παρέμβαση μεταμορφώνει το Thkio Ppalies σε έναν ζωντανό χώρο διαλόγου, με αντικείμενα σχεδιασμένα για συνεύρεση, ανάγνωση και συζήτηση.

Το 2022, η Sandy Chamoun κυκλοφόρησε το πρώτο της σόλο άλμπουμ, «Fata17», μια ηχητική παρέμβαση εμπνευσμένη από την επανάσταση του Οκτωβρίου 2019 στον Λίβανο. Με ρίζες στη συλλογική αυτενέργεια και ενότητα σε συνθήκες απόγνωσης, το άλμπουμ διατηρεί τους ήχους, τα συναισθήματα και την αλληλεγγύη που κάποτε γέμιζαν τους δρόμους της Βηρυτού.

Για τη Valeda, η μουσική είναι μια εσωτερική, διαισθητική πρακτική — ένας τρόπος να επεξεργάζεται και να εξωτερικεύει τις εμπειρίες της ζωής της. Στις παραστάσεις, γίνεται ένα μέσο σύνδεσης, μια κοινή γλώσσα πέρα από τις λέξεις.

 

 

Tags

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα

Ακροάσεις για έκτακτους μουσικούς για όλα τα όργανα της Συμφωνικής Ορχήστρας

09.09.2025 18:02

Post thumbnail or placeholder

Μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου η υποβολή υποψηφιοτήτων για το βραβείο Αρχαιολογικής Κληρονομιάς

09.09.2025 15:20

Post thumbnail or placeholder

Το «Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης και Συν+Κίνησης» επιστρέφει για 3η χρονιά

09.09.2025 13:18

Post thumbnail or placeholder

Επιστρέφει το MITSIKOURI: 2ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών για Παιδιά και Νεαρά άτομα

09.09.2025 12:35

Post thumbnail or placeholder

Στο μικροσκόπιο της Ελεγκτικής η «κατά χάριν» χορηγία στο Ριάλτο - Τι αναφέρει σε ειδική έκθεσή της

09.09.2025 12:02

Post thumbnail or placeholder

«Μουσική στην πόλη»: Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου στην πλατεία Ελευθερίας

09.09.2025 11:50

Post thumbnail or placeholder

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ