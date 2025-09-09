Το «Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης και Συν+Κίνησης» επιστρέφει για 3η χρονιά

Δημοσιεύθηκε 09.09.2025 13:18

Από τις 4 μέχρι τις 24 Οκτωβρίου 2025 το Φεστιβάλ, στη φετινή 3η έκδοσή του, προχωρά ακάθεκτο – πιο μαχητικό, πολυθεματικό και αφοσιωμένο στη σύνδεση ποίησης και καλλιτεχνικής δημιουργίας

Η έμπνευση δεν σβήνει όταν λείπουν τα κονδύλια – ειδικά όταν πίσω της στέκεται μια κοινότητα δημιουργών, καλλιτεχνών και φίλων της τέχνης που δεν το βάζουν κάτω. Αν και το Φεστιβάλ Poetry Moves International Festival βαθμολογήθηκε υψηλά και πληροί όλα τα ποιοτικά και θεσμικά κριτήρια του σχεδίου ΚΥΠΡΙΑ 2025, δεν επιχορηγήθηκε λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων. Παρόλα αυτά, το Φεστιβάλ, στη φετινή 3η έκδοσή του, προχωρά ακάθεκτο – πιο μαχητικό, πολυθεματικό και αφοσιωμένο στη σύνδεση ποίησης και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Η στήριξη των δημιουργών και του κοινού δίνει στο Φεστιβάλ την ώθηση να συνεχίσει – πιστό στο όραμα και την αξία της τέχνης. Το Φεστιβάλ είναι ένα καινοτόμο, πολυθεματικό πολιτιστικό γεγονός, μια πλατφόρμα διαλόγου ανάμεσα σε ποίηση, μουσική, σύγχρονο χορό, τραγούδι και φωτογραφία. Κάθε χρόνο επιλέγεται μια νέα ποιητική θεματική που εμπνέει όλη την καλλιτεχνική δημιουργία. Η ποίηση ξεπερνά γεωγραφικά και χρονικά όρια, αντλώντας από οικουμενικά ζητήματα και κοινές ανθρώπινες ανησυχίες, ανοίγοντας δρόμους επικοινωνίας και ανταλλαγής ιδεών. Η ποίηση που επιλέχθηκε φέτος έχει ως θεματική τα δέντρα, τις ρίζες, τους κύκλους ζωής και τους συμβολισμούς τους. Μέσα από αυτά αναδεικνύονται οι διαχρονικοί δεσμοί ανάμεσα στον άνθρωπο, τη φύση και την τέχνη.

Το Poetry Moves International Festival 2025 σηκώνει αυλαία στις 4 Οκτωβρίου στη Μουσική Ακαδημία ΑΡΤΕ στη Λευκωσία, με ένα πολιτιστικό τρίπτυχο: μια ποιητική περφόρμανς με κριτικό και στοχαστικό πνεύμα με τον Σταύρο Ξ. Πέτρου, ακολουθεί το δρώμενο Άδενδρα, όπου τέσσερις καλλιτέχνες συναντιούνται σε ένα υβριδικό θέαμα που συνδυάζει ποίηση και μουσική και η βραδιά κλείνει με τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας PhOETRY ΙΙΙ με 35 φωτογραφίες που επιλέχθηκαν μετά από ανοικτή πρόσκληση παγκόσμιου διαγωνισμού του Φεστιβάλ.

Οι Ποιητές που εμπνέουν το Φεστιβάλ 2025 : Rabindranath Tagore, Rainer Maria Rilke, Hermann Hesse, Khalil Gibran, Joyce Kilmer, Margaret Tod Ritter, Robert Desnos, Pablo Neruda, Γιάννης Ρίτσος, Antonia Pozzi, Νικηφόρος Βρεττάκος, Μανώλης Αναγνωστάκης, Νίκος Νικολάου Χατζημιχαήλ, Νίκος Ορφανίδης, Ευρυδίκη Περικλέους Παπαδοπούλου, Vasilka Petrova-Χατζήπαπα, Έλενα Γεωργίου, Νάντια Στυλιανού, Γιώργος Χριστοδουλίδης, Ρωξάνη Νικολάου, Δάφνη Νικήτα, Όλγα Οικονομίδου, Ειρήνη Αγγελίνα, Σταύρος Ξ. Πέτρου.

Οι καλλιτέχνες του POETRY MOVES INTERNATIONAL FESTIVAL 2025:

Σταύρος Ξ. Πέτρου, Νίκος Δούκας, Άγγελος Δούκας, Ρένα Ξενοφώντος, Μαρία Πολυκάρπου,

Νέλλη Τραγουστή, Gerald Zoerner, Guenay Ulutuncok, Χρίστος Μανουσάκης, Ερατώ Καντούνα, Sebough Voskeritchian, Jacky Martin, Αλέξανδρος Γιωρκάτζης, Farshad Broumand Gohar, Δάφνη Νικήτα, Ρωξάνη Νικολάου, Ειρήνη Αγγελίνα, Ρήσος Χαρίσης, Έλενα Γεωργίου, Ευρυδίκη Περικλέους Παπαδοπούλου, Κυριάκος Χαραλαμπίδης, Αλέξανδρος Κυριαζής, Βίκυ Κάλλα, Robertas Grod, Σάββας Σάββα, Μιλτιάδης Παπαστάμου, Γιάννης Μυράλης, Δέσποινα Κατσαντώνη.

Το Poetry Moves International Festival τιμήθηκε με το EFFE Label 2024–2025 από την European Festivals Association για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά! Αυτή η διάκριση αναδεικνύει τη δέσμευσή μας στην καλλιτεχνική ποιότητα και τον πολιτιστικό διάλογο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΓΚΑΙΝΙΑ Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025 στις 20:00 | ΑΡΤΕ Μουσική Ακαδημία

● Μια ποιητική περφόρμανς με κριτικό και στοχαστικό πνεύμα - Σταύρος Ξ. Πέτρου

● EUTOPIA | ΑΔΕΝΔΡΑ - Ποίηση. Δρώμενο. Μουσική.

Τέσσερις καλλιτέχνες συναντιούνται σε ένα υβριδικό θέαμα που συνδυάζει ποίηση και μουσική. Η παράσταση αναδεικνύει την έννοια της ελευθερίας, τον αυθορμητισμό του αυτοσχεδιασμού και την άμεση αλληλεπίδραση με το κοινό.

Συμμετέχουν: Νίκος Δούκας (σύνθεση, ενορχήστρωση, μπάσο) | Άγγελος Δούκας (πιάνο) | Σκηνοθετική επιμέλεια – Δραματουργία & Ερμηνεία: Ρένα Ξενοφώντος & Μαρία Πολυκάρπου.

● PhOETRY ΙΙΙ – Έκθεση Φωτογραφίας | Ποίηση

Παρουσιάζονται οι τρεις βραβευμένες φωτογραφίες και 32 φωτογραφίες που επιλέχθηκαν μετά από ανοικτή πρόσκληση Παγκόσμιου Διαγωνισμού του Φεστιβάλ. Επίσης βίντεο με τις φωτογραφίες και με ηχο-απαγγελία στις αυθεντικές γλώσσες των ποιημάτων.

Βραβεία:

• 1ο: Αναστασία Potekhina – Σταύρος Ξ. Πέτρου, «Στην κοιλάδα του Κλαυθμώνος»

• 2ο: Ηλίας Λάμπρου – Khalil Gibran, «Τα δέντρα είναι ποιήματα…»

• 3ο: Αλέξανδρος «Σεμπάστιαν» Κουννή – Antonia Pozzi, «Ομίχλη»

ARTE Μουσική Ακαδημία, Αναστάσιου Λεβέντη 34-36 Λευκωσία 1097

Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2025 στις 20:00 | n_C annex

Διάρκεια έκθεσης 15 – 24.10.2025 | 16:00 – 22:00

● THE POETRY OF THE IMAGE – Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Όταν η Φωτογραφία εμπνέει την Ποίηση - Έργα 8 φωτογράφων εμπνεύουν 8 Κύπριους Ποιητές.

Οι Φωτογράφοι: Νέλλη Τραγουστή (DE/GR), Gerald Zoerner (DE), Guenay Ulutuncok (DE), Χρίστος Μανουσάκης (DE/GR), Ερατώ Καντούνα (CY), Sebough Voskeritchian (CY), Jacky Martin (FR), Αλέξανδρος Γιωρκάτζης (CY)

Οι Ποιητές: Δάφνη Νικήτα, Ρωξάνη Νικολάου, Σταύρος Ξ. Πέτρου, Ειρήνη Αγγελίνα, Ρήσος Χαρίσης, Έλενα Συμεού Γεωργίου, Ευρυδίκη Περικλέους Παπαδοπούλου, Κυριάκος Χαραλαμπίδης.

C annex, Διγενή Ακρίτα 64, 1061 Λευκωσία

Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2025 στις 20:00 | ΑΡΤΟΣ

● POETRY MOVES . 2 DANCE SOLOS

Δύο σύγχρονα σόλο εμπνευσμένα από την ποίηση, με τον Αλέξανδρο Κυριαζή σε ένα νέο, επίκαιρο χοροθεατρικό έργο, και ένα σόλο με τη Βίκυ Κάλλα μαζί με τον Robertas Grod στο τσέλο, στο κομμάτι Waltz In Distance, εμπνευσμένο από το ποίημα «Τι λες θα μείνει;» του Δημήτρη Παπακωνσταντίνου.

● CinePoems CYPRUS FESTIVAL

Το πρώτο Φεστιβάλ Βιντεοποίησης στην Κύπρο παρουσιάζει τις πιο αξιόλογες συμμετοχές της 1ης έκδοσής του, μετά από παγκόσμια ανοικτή πρόσκληση.

ARTos House Λεωφόρος Αγίων Ομολογητών 64, 1080 Λευκωσία

Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2025 στις 20:00 | Kanthos Arts Center

● SOUND- & POETRYSCAPES

Οι μουσικοί Σάββας Σάββα (πιάνο), Μιλτιάδης Παπαστάμου (βιολί) και Γιάννης Μυράλης (σαξόφωνο) ερμηνεύουν έργα από τη Μεσαιωνική Κύπρο μέχρι σήμερα και αυτοσχεδιάζουν. Η Δέσποινα Κατσαντώνη συμμετέχει με ζωντανή απαγγελία επιλεγμένων ποιημάτων.

Κέντρο Τεχνών Τ. Κάνθος, Αγίου Νικολάου 49, Παλλουριώτισσα 1040 Λευκωσία

Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025 στις 18:00 | n_C annex

Κατάλληλο για ηλικίες 10+

● ΕΝΑ ΔΕΝΤΡΟ, ΜΙΑ ΦΟΡΑ - Παραμύθια Ιστορίες και Ποιήματα από την Παγκόσμια Λογοτεχνία

Παιδιά διαβάζουν για μεγάλους και μεγάλοι για παιδιά. Αποσπάσματα θα ακουστούν και στις αυθεντικές τους γλώσσες. Επιμέλεια: Δέσποινα Κατσαντώνη & Γιώργα Σολομώντος, Αυτοσχεδιαστικά ηχοτοπία: Σάββας Σάββα

C annex, Διγενή Ακρίτα 64, 1061 Λευκωσία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ: https://www.poetry-moves-international-festival.com/

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΗ: GSA Cultural Productions Ltd

ΧΟΡΗΓΟΙ: Ίδρυμα Αναστάσιος Γ. Λεβέντης, Γαλλικό Ινστιτούτο, GSA Cultural Productions Ltd

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ: Sebastian & Albert Edwards Photoγραφείο, n_C annex, Κέντρο Τεχνών Τ. Κάνθος, ARTE Μουσική Ακαδημία, Adds On Design

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Η σελίδα του Φεστιβάλ στο FACEBOOK