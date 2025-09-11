Το πρόγραμμα του φετινού Nicosia Book Fest 2025

Δημοσιεύθηκε 11.09.2025 08:46

Σε έναν μήνα ακριβώς, από τις 10 έως τις 12 Οκτωβρίου, το Nicosia Book Fest 2025 ανοίγει τις πύλες του στο Πάρκο Ακρόπολης και προσκαλεί όλους τους φίλους του βιβλίου να γιορτάσουμε μαζί τα 10 χρόνια του φεστιβάλ.

Η αυλαία θα ανοίξει την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, στις 19:00, στην αίθουσα «Σπηλιές», με την Τελετή Έναρξης και ένα μεγάλο αφιέρωμα στη Γαλλική Λογοτεχνία. Το κυρίως μέρος του φεστιβάλ θα διεξαχθεί στις 11 και 12 Οκτωβρίου από τις 10:00 το πρωί έως τις 22:00 το βράδυ, με τα εκθεσιακά περίπτερα και τις δεκάδες δράσεις σε όλες τις σκηνές.

Το αναλυτικό πρόγραμμα είναι ήδη διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ:

https://www.nicosiabookfest.com/agenda,

Επίσης το πρόγραμμα και όλες οι πληροφορίες βρίσκονται στην εφαρμογή για κινητά evetorio. Για να κατεβάσετε του app πατήστε εδώ: https://eventorio.com/download

Αριθμοί που μιλούν από μόνοι τους:

70+ παρουσιάσεις και δράσεις σε όλες τις σκηνές (Κεντρική, Λογοτεχνική, Παιδική, Σπηλιές, Αναλόγιο)

200+ συγγραφείς και καλλιτέχνες από Κύπρο και εξωτερικό

100+ περίπτερα με αμέτρητες επιλογές

Χιλιάδες βιβλία όλων των ειδών που περιμένουν να τα ανακαλύψετε

Η Γαλλία ως τιμώμενη χώρα θα βρεθεί στο επίκεντρο με πολυάριθμες εκδηλώσεις, ενώ ειδικά αφιερώματα θα τιμήσουν τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Μάνο Χατζιδάκι και τον Πάυλο Λιασίδη, προσφέροντας στο κοινό μοναδικές καλλιτεχνικές εμπειρίες.

Καθώς μπαίνουμε στην τελική φάση της προετοιμασίας, ο ενθουσιασμός μεγαλώνει! Στόχος μας είναι να γιορτάσουμε μαζί σας αυτή τη δεκαετή πορεία του φεστιβάλ και να γράψουμε νέες σελίδες για τη λογοτεχνία στην Κύπρο.

Η διοργάνωση ευχαριστεί το Υφυπουργείο Πολιτισμού, Μέγα Χορηγό του φεστιβάλ, όλους τους Χορηγούς, Υποστηρικτές και Χορηγούς Επικοινωνίας, καθώς και σε όλους τους συνεργάτες και υποστηρικτές που κάνουν πραγματικότητα αυτή τη μεγάλη γιορτή του βιβλίου.