Προβολή του ντοκιμαντέρ «Tastes in plates; getting together with neighbours»

Δημοσιεύθηκε 19.09.2025 13:43

Το ντοκιμαντέρ της εικαστικού Στέλλας Γεωργίου aka astrakistrikes μας τοποθετεί σε ένα τραπέζι όπου οι γείτονες συγκεντρώνονται για να μοιραστούν Μεσογειακές γεύσεις μαζί με τη δημιουργό.

Το ντοκιμαντέρ Tastes in plates; getting together with neighbours (2024), της εικαστικού Στέλλας Γεωργίου aka astrakistrikes, φιλοξενείται μόνο για ένα βράδυ στην αυλή του @the yogi turtle στον Άγιο Ιωάννη της Μαλούντας.

Το έργο γαστρονομικής τέχνης Tastes in plates; getting together with neighbours, μας τοποθετεί σε ένα τραπέζι όπου οι γείτονες συγκεντρώνονται για να μοιραστούν Μεσογειακές γεύσεις μαζί με τη δημιουργό. Το πρότζεκτ αυτό υιοθετεί τα δικά του χαρακτηριστικά για το πως μπορεί να προκαλέσει, εκπλήξει, αφυπνίσει και να ενθαρρύνει ένα κοινωνικό περιβάλλον, στο οποίο οι γείτονες συμμετέχουν ενεργά, προκειμένου να αντιληφθούν και να αλληλεπιδράσουν βιώνοντας με ένα πιο κοινωνικό τρόπο, τη διαδικασία και το αποτέλεσμα ενός έργου τέχνης.

Το ντοκιμαντέρ έχει διάρκεια 33 λεπτά με αγγλικούς υπότιτλους. Θα ακολουθήσει πούρ - πούρ (κουβέντα), γιάμ - γιάμ (φαγητό) και γκλού - γκλού (πιοτό), γύρω από ένα τραπέζι.

Περιορισμένος αριθμός θέσεων.

Κλείστε μέχρι τις 19.09.2025

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω μηνύματος

FB: https://www.facebook.com/stellakastrakistrikes

Instagram: https://www.instagram.com/astrakistrikes/?hl=en

είσοδος______ 10€

*Στη μνήμη της Μαρούλλας μας, θα υπάρχει ένα κουτί δωρεών για όποιον θέλει και δύναται να συνεισφέρει στον ΠΑΣΥΚΑΦ