Ο Σαής με το… «Σ̑σ̑ιος» στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025

Δημοσιεύθηκε 13.11.2025 16:10

Στην άκρη της μνήμης και της λήθης, στον ενδιάμεσο τόπο όπου κατοικούν οι χαμένες ιστορίες, γεννιέται η παράσταση «Σ̑σ̑ιος».

Την παράσταση τίτλο «Σ̑σ̑ιος» φέρνει στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025, ο ανερχόμενος Κύπριος τραγουδοποιός και ερμηνευτής Σάββας Χρυσοστόμου, γνωστός ως Σαής. Η παράσταση – προσκλητήριο, προς τις σκιές που επιστρέφουν μια μόνο νύχτα, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας (20:30), στο πλαίσιο του προγράμματος #UNDER30.

Η παράσταση έχει την επιμέλεια και την καλλιτεχνική σύλληψη του μουσικού/ τραγουδοποιού Σαή. Γεννήθηκε μέσα από τη συνεργασία του με τον συγγραφέα Γιώργο Παπακωνσταντίνου, τον performer Αλέξανδρο Κυριαζή και τη μουσικό/ τραγουδίστρια Φρειδερίκη Τομπάζου. Ο δημιουργός καλεί τον θεατή να σταθεί για λίγο στο σκοτεινό περιθώριο της ιστορίας. Εκεί που ίσως να κρύβεται το πιο ανθρώπινο φως.

Ποιος είναι ο Σαής

Ο Σαής ξεκίνησε τη μουσική του πορεία από μικρή ηλικία. Είναι απόφοιτος του Leeds Beckett University (Music Production and Performance) και έχει κυκλοφορήσει τρεις προσωπικούς δίσκους: «Η παλέτα των ονείρων σου» (2018), «Εν μές στην ψυσιήν» (2021), «Χρώματα» (2023), ο οποίος έγινε βιβλίο και παρουσιάστηκε ως θεατρική συναυλία με κείμενα του Γιώργου Παπακωνσταντίνου και τη συμμετοχή της ηθοποιού Αντωνίας Χαραλάμπους και άλλων συντελεστών. Έχει επίσης, βραβευτεί με το πρώτο βραβείο στην κατηγορία Song Performance στην 3η Διεθνή Μουσική Ολυμπιάδα στη Λιθουανία. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ με τίτλο «Υπαρξιακά», επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως μια από τις πιο δυναμικές και πρωτότυπες φωνές της κυπριακής μουσικής σκηνής. Έχει εμφανιστεί σε φεστιβάλ όπως το Fengaros και το Jerash Festival (Ιορδανία). Παράλληλα, γράφει μουσική και συμμετέχει ως performer σε θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις. Από το 2023 είναι και τραγουδιστής του συγκροτήματος “Prospectus”.

Στα 27 του χρόνια πέτυχε κάτι που λίγοι έχουν πετύχει. Να ταιριάζει κυπριακό στίχο, νέα πρόσωπα και συνδυασμό τεχνών, δημιουργώντας κοινότητες μεταξύ του καλλιτεχνικού χώρου. Και αυτό το συνονθύλευμα παρουσιάζει στη νέα του μουσική παράσταση.

Συντελεστές

Τραγουδιστής, τραγουδοποιός, επιμέλεια: Σάββας Χρυσοστόμου (Σαής)

Συγγραφή κειμένων: Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Βιολί: Χριστόδουλος Χριστοδούλου

Κιθάρες: Παναγιώτης Αλεξάνδρου

Drums: Στέφανος Πολυμνίου

Μπάσο: Πέτρος Παπακωνσταντίνου

Keyboards, synths: Άριστος Χριστοδούλου

Φωνή: Φρειδερίκη Τομπάζου

Φωνή: Πόλυς Ιωαννίδης

Χορογραφία, χορός: Αλέξανδρος Κυριαζής

Χορός: Άννα Νικολάου

Διάρκεια: 80΄

Ηλικίες: Κατάλληλο

Εισιτήρια:

Από την ιστοσελίδα more.com: http://bit.ly/4grNxB8 και το ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00).

Τιμές εισιτηρίων:

VIP: €14/ €16

ΖΩΝΗ Α: €12/ €14

ΖΩΝΗ Β: €10/ €12

ΖΩΝΗ Γ: €10

ΖΩΝΗ Δ: €10

Δικαιούχοι μειωμένων εισιτηρίων: Παιδιά, μαθητές, στρατιώτες, φοιτητές, συνταξιούχοι, πολύτεκνοι, άνεργοι, ηθοποιοί, ΑΜΕΑ (δωρεάν) με παρουσίαση σχετικής ταυτότητας.

Πληροφορίες: 22797979 (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00) & http://bit.ly/3VjZ0ZG