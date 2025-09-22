Παράθυρο logo
Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Γιάννης Ρίτσος: Νέες ψηφίδες»
Δημοσιεύθηκε 22.09.2025 13:37
Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Γιάννης Ρίτσος: Νέες ψηφίδες»

Ο Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής, σε συνεργασία με το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, διοργανώνει Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Γιάννης Ρίτσος: Νέες ψηφίδες»

Ανακοίνωση του Ομίλου αναφέρει ότι το Συνέδριο, στο οποίο "θα συμμετάσχουν με πρωτότυπες ανακοινώσεις τους 40 πανεπιστημιακοί και άλλοι, -ες μελετητές, -τριες από την Κύπρο και την Ελλάδα, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 και το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025 στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου".

Οπως αναφέρεται, κατά την τελετή έναρξης, στις 26 Σεπτεμβρίου μεταξύ άλλων, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Γεώργιος και η κόρη του ποιητή,  Έρη Ρίτσου, θα απευθύνουν σύντομους χαιρετισμούς, Κύπριοι λογοτέχνες θα διαβάσουν αδημοσίευτα έργα τους που «συνομιλούν» με τον ποιητή, ενώ η Χορωδία της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ., υπό τη διεύθυνση της Μάρως Μήτσα, θα παρουσιάσει μελοποιημένη ποίηση του Γ. Ρίτσου.

Η παρακολούθηση του Συνεδρίου θα είναι δυνατή μόνο με φυσική παρουσία, ενώ, για όσες και όσους το επιθυμούν, θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης, καταλήγει η ανακοίνωση. 

