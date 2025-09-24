Το ILAND των Ody Icon & Alejjos επιστρέφει στο Θέατρο Ριάλτο στις 5 Οκτωβρίου

Δημοσιεύθηκε 24.09.2025 10:43

Το ILAND, η μουσική περφόρμανς του Κύπριου καλλιτέχνη ody icon, σε συνεργασία με τον Alejjo και τη video artist Diyala Muir, μετά την 1η επιτυχημένη παρουσίασή της τον περασμένο Ιούλιο, επιστρέφει για μια ακόμη παράσταση στο Θέατρο Ριάλτο, την Κυριακή 5 Οκτωβρίου.

Η παράσταση που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργαζόμενος Καλλιτέχνης 2025 του Θεάτρου Ριάλτο, αυτή τη φορά θα παρουσιαστεί με ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα για κωφά και βαρήκοα άτομα.

Κάθε άνθρωπος είναι ένα νησί. Μια σχισμή στον χρόνο, μια παύση που γεννά νέα αρχή· μια μοναδική τοπογραφία στο αρχιπέλαγος της ανθρώπινης εμπειρίας.

Εμπνευσμένη από τη γεωγραφία και την ιστορία της Κύπρου, αλλά και το έργο του Ζιλ Ντελέζ, η παράσταση βλέπει το νησί όχι ως απομόνωση, αλλά ως δυνατότητα σύνδεσης. Είμαστε νησιά στο ίδιο αρχιπέλαγος, με τις δικές μας ρωγμές, σιωπές, ελπίδες και γλώσσες. Και μέσα σε αυτή την απόσταση, γεννιέται η ανάγκη για γέφυρες — όχι από έλλειψη, αλλά από αγάπη.

Το ILAND είναι μια διαδρομή προς την κοινότητα. Μια πράξη αντίστασης στην αποξένωση. Ένας ύμνος στη δυνατότητα της συνύπαρξης.

Η περφόρμανς αφιερώνεται στον Παλαιστινιακό λαό και σε όσους/ες παλεύουν για ελευθερία και αξιοπρέπεια.

Σύλληψη - Ιδέα – Καλλιτεχνική επιμέλεια: ody icon

Μουσική Παραγωγή: Alejjos

Κινούμενη Εικόνα – Βίντεο: Diyala Muir

Δραματουργία - Kείμενο: ody icon

Σχεδιασμός Φωτισμού: Βασίλης Πετεινάρης

Σχεδιασμός κοστουμιών: Froso Christou

Επί σκηνής: ody icon, Alejjos

Κυριακή 5 Οκτωβρίου, ώρα 20:30 Ι Διάρκεια: 50'

Εισιτήρια: € 15 / 12, E-ticket: www.rialto.com.cy

Πληροφορίες / Ταμείο: 77 77 77 45

(Δευ - Παρ 10:00-15:00 και 90’ πριν την έναρξη των παραστάσεων)