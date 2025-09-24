Dual Reflections | Έλενα Σαρρή Βαρνάβα και Μαρίνα Εμφιετζή σε κοινή έκθεση στη Λεμεσό

Δημοσιεύθηκε 24.09.2025 07:50

Οι εικαστικοί Έλενα Σαρρή Βαρνάβα και Μαρίνα Εμφιετζή εκθέτουν μαζί την πρόσφατή τους δουλειά, υπό τον τίτλο Dual Reflections, στην γκαλερί Kapopoulos Fine Arts στη Λεμεσό. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα της Πρώτης Κυρίας, Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη και θα εγκαινιαστεί από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, κ. Μάριο Χαρτσιώτη, την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025, στις 19:30. Κατά τα εγκαίνια θα απευθύνει χαιρετισμό ο Δήμαρχος Λεμεσού, κ. Γιάννης Αρμεύτης. Η έκθεση, την οποία επιμελείται η ιστορικός τέχνης Μαρία Παφίτη, θα διαρκέσει μέχρι τις 18 Οκτωβρίου 2025.

H γκαλερί Kapopoulos Fine Arts στη Λεμεσό φιλοξενεί μια ξεχωριστή έκθεση, τη συνέργεια δύο διακεκριμένων καλλιτεχνών, της Έλενας Σαρρή Βαρνάβα και της Μαρίνας Εμφιετζή. Παρόλο που καταπιάνονται με διαφορετική θεματογραφία και ανόμοιες τεχνικἐς, οι δύο διακεκριμένες ζωγράφοι με κοινή καταγωγή την Αμμόχωστο, με θαυμασμό η μια για την άλλη και έχοντας ήδη συνυπάρξει σε ομαδικές εκθέσεις και παράλληλη συνεργασία με το Haute Couture Emporio Aragao Wearable Art, βρίσκονται μέσω αυτής της έκθεσης σε ένα δημιουργικό διάλογο, όπου οι εικαστικές τους ερμηνείες αλληλοσυμπληρώνονται.

Στο επίκεντρο της δουλειάς της Έλενας Σαρρή Βαρνάβα βρίσκεται ο άνθρωπος και η εικαστική, διαισθητική αποτύπωση του εσωτερικού του κόσμου. Αφορμώμενη από ό,τι ο πολύς κόσμος προσπερνά, η ζωγράφος αξιοποιεί τις ευτελείς λεπτομέρειες της ζωής, τα υπολείμματα της κανονικότητας, είτε πρόκειται για περιθωριοποιημένους ανθρώπους, όπως ο άστεγος συνάνθρωπός μας που πρωταγωνιστεί στην πρόσφατή της δουλειά, είτε για υλικά που ενώ θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως άχρηστα, στα έργα της αξιοποιούνται και συνυπάρχουν με τα παραδοσιακά καλλιτεχνικά μέσα που χρησιμοποιεί, δηλαδή τις νερομπογιές, το παστέλ, το κάρβουνο και τα ακρυλικά.

Βασικό μέσο έκφρασής της Έλενα Σαρρή Βαρνάβα είναι η χαρακτική, στην οποία έχει διακριθεί επανειλημμένα, αφού τιμήθηκε δύο φορές με το πρώτο βραβείο της Σχολής Χαρακτικής Χαμπή (για λινοτυπία το 2010, για aquatint το 2011) και μία φορά με τιμητικό δίπλωμα (για λινοτυπία το 2014). Στην παρούσα έκθεση, η καλλιτέχνις παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη σειρά μονοτυπικών μεταξοτυπιών.

Η νέα δουλειά της Μαρίνας Εμφιετζή εξελίσσει τη διαχρονική της θεματογραφἰα με την οποία είναι ταυτισμένη και διεθνώς αναγνωρισμένη, όπως επιβεβαιώνεται από τις διακρίσεις που έχει λάβει με πιο πρόσφατες αυτές της Chelsea Summer Exhibition (2022) και Saatchi Gallery (2024). Τα υλικά που χρησιμοποιεί είναι πρωτίστως λάδι και ακρυλικά σε καμβά. Εντυπωσιακά είναι τα ρωμαλέα κύματά της, τα οποία έχοντας τη δική τους κινητήριο δύναμη, αποδιδόμενα με σχεδόν ανάγλυφες πινελιές, κατευθύνονται προς τις ακτές, κάποτε παρούσες στις συνθέσεις και άλλοτε αθέατες. Η παλέτα της περιλαμβάνει αποχρώσεις του μπλε, του καφέ της αμμουδιάς και λευκό. Ενίοτε όμως, έργα με πιο εκρηκτικό χαρακτήρα αποδίδονται με συμπληρωματικά χρώματα, δηλαδή το μπλε και το σμαραγδί συνυπάρχουν με το κόκκινο και το πορτοκαλί. Δε λείπουν ωστόσο και τα ήσυχα έργα, τα οποία η ζωγράφος εκτελεί με απαλά και γήινα χρώματα.

Σε σύντομες δηλώσεις για τη νέα τους δουλειά και την παρούσα έκθεση, οι ζωγράφοι αναφέρουν τα εξής:

Έλενα Σαρρή Βαρνάβα: Το πάθος μου υπήρξε ανέκαθεν ο άνθρωπος και ο συναισθηματικός του κόσμος. Η ανθρώπινη μορφή, η εκφραστικότητα του προσώπου και ιδιαίτερα το βλέμμα, αποτελούν καθοριστικά ερεθίσματα της δημιουργικής μου διεργασίας. Μέσα από αυτά αναζητώ τη σύνδεση με τον οικουμενικό άνθρωπο και ταυτόχρονα, την επιβεβαίωση της δικής μου ύπαρξης.

Για πολλά χρόνια ένιωθα πως ήμουν ένας απλός παρατηρητής της ζωής. Σταματούσα σε μικρές λεπτομέρειες που οι περισσότεροι προσπερνούσαν: εικόνες φαινομενικά ασήμαντες, που για μένα όμως έκρυβαν ομορφιά και σημασία. Ο χρόνος τότε έπαυε να μετρά γινόταν άχρονος, σαν να «πάγωνε» για να προστατεύσει τη στιγμή από τη φθορά. Κι έτσι ένιωθα πραγματικά παρούσα, πραγματικά ζωντανή.

Μαρίνα Εμφιετζή: Με τον ήχο των κυμάτων και τη ζεστασιά της άμμου κάτω από τα πόδια μου, το ταξίδι μου ως καλλιτέχνις ξεκίνησε στην Αμμόχωστο. Η θάλασσα, πάντα μεταβαλλόμενη και ζωντανή, παραμένει η σταθερή πηγή έμπνευσής μου. Μέσα από μια ημι-αφηρημένη γλώσσα, εξερευνώ το νερό, τον χρόνο και την ανθρώπινη εμπειρία, αποτυπώνοντας ρυθμό, ενέργεια και συναίσθημα. Η έκθεση Dual Reflections επιδιώκει να ανακαλύψει το πέρασμα των στιγμών, τη ρευστότητα της μνήμης και την εξελισσόμενη σχέση μας με τον χρόνο. Με έντονα χρώματα και στρωματοποιημένες υφές, κάθε πινελιά αποτυπώνει κίνηση, φως και την αλληλεπίδραση παρουσίας και απουσίας. Για μένα, η τέχνη δεν είναι μόνο αυτό που κρέμεται σε έναν τοίχο, είναι σύνδεση, αναστοχασμός και οι ιστορίες που κουβαλάμε μπροστά.

Ο διευθυντής της γκαλερί Kapopoulos Fine Arts Λεμεσού, Στέλιος Ιωαννίδης, αναφέρει σχετικά με την έκθεση:

H γκαλερί Καπόπουλος στη Λεμεσό φιλοξενεί την έκθεση Dual Reflections, μια συνάντηση δύο καλλιτεχνικών φωνών που συνομιλούν δημιουργικά και ουσιαστικά μέσα από τα έργα τους. Η φιλοσοφία της γκαλερί είναι η προώθηση της τέχνης πέρα από σύνορα, στηρίζοντας τόσο νέους, όσο και καταξιωμένους καλλιτέχνες από την Κύπρο, την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η Dual Reflections εκφράζει ακριβώς αυτή την ανοιχτή και πολυφωνική προσέγγιση.

Πληροφορίες

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή: 9.00-13.30 και 15.00-18.00 (εκτός Τετάρτης απογεύματος που είναι κλειστή) & Σάββατο: 9.00-14.30

Διεύθυνση: Kapopoulos Fine Arts, Ρήγα Φεραίου 8 και Βασίλη Βρυωνίδη, Libra Chambers, 3095 Λεμεσός

Διάρκεια έκθεσης: 8-18 Οκτωβρίου 2025

Περισσότερες πληροφορίες στο 25360066 (γκαλερί).