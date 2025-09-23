Παράθυρο logo
Ατζέντα
Θέατρο
«Skylight» στο Flea Theatre
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 23.09.2025 10:21
«Skylight» στο Flea Theatre

Λόγω μεγάλης ζήτησης, μετά τη φιλοξενία στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Στροβόλου, η Καλλιτεχνική Ομάδα Κύπριδες, επιστρέφει παρουσιάζοντας τη θεατρική παράσταση «Skylight», σε κείμενο της Μαριλένας Αχιλλέως και σκηνοθεσία του Σταύρου Ξ. Πέτρου, την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025, στις 19:30, στο Flea Theatre, στη Λευκωσία.

Η παράσταση εξερευνά την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης φύσης και τη λεπτή ισορροπία μεταξύ αντιφατικών δυνάμεων που μας καθορίζουν. Μια τραγουδίστρια κλασικού ρεπερτορίου επιστρέφει στο σπίτι της και βρίσκει έναν άγνωστο νεαρό με κιθάρα να έχει εγκατασταθεί εκεί. Το απρόσμενο αυτό γεγονός πυροδοτεί μια σουρεαλιστική και κωμικοτραγική σύγκρουση, όπου παλιό και νέο, λογική και ένστικτο, ζωή και θάνατος συνυπάρχουν, αποκαλύπτοντας βαθύτερες ανθρώπινες αλήθειες.

 

Συντελεστές:

Κείμενο: Μαριλένα Αχιλλέως

Σκηνοθεσία: Σταύρος Ξ. Πέτρου

Art Curator – Σύμβουλος Έργου: Δρ. Γεώργιος Ορφανίδης

Υποστήριξη: Θεάτρου Αντζέλικο

Ερμηνεύουν: Στέφανος Κασάπη, Άντζελα Ριζάκη

 

5 Οκτωβρίου 2025, στις 19:30,

Flea Theatre, Λευκωσία

Γενική είσοδος: €12 Κρατήσεις και πληροφορίες: 99713754

Tags

Τελευταία νέα

Ξεκίνησαν οι σκανδαλιές του «Τρελαντώνη» στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025

23.09.2025 10:45

Post thumbnail or placeholder

Όρια, λόγο-δοσία και δημόσιος χώρος: Από τον Banksy και την Contessa έως τα γκράφιτι του ΕΙΒΑ

23.09.2025 10:35

Post thumbnail or placeholder

«Skylight» στο Flea Theatre

23.09.2025 10:21

Post thumbnail or placeholder

Έκθεση «Διαπλεκόμενες Συνδέσεις / Intertwined Connections» σε δύο χώρους παράλληλα

23.09.2025 10:03

Post thumbnail or placeholder

Το θρυλικό στούντιο Regent Sounds «ξαναζωντανεύει» στο Λονδίνο

22.09.2025 21:21

Post thumbnail or placeholder

Ελλάδα: Επαναπατρίστηκαν 86 αρχαιότητες από ιδιωτική συλλογή του εξωτερικού (φώτος)

22.09.2025 20:51

Post thumbnail or placeholder

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ