«Skylight» στο Flea Theatre

Δημοσιεύθηκε 23.09.2025 10:21

Λόγω μεγάλης ζήτησης, μετά τη φιλοξενία στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Στροβόλου, η Καλλιτεχνική Ομάδα Κύπριδες, επιστρέφει παρουσιάζοντας τη θεατρική παράσταση «Skylight», σε κείμενο της Μαριλένας Αχιλλέως και σκηνοθεσία του Σταύρου Ξ. Πέτρου, την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025, στις 19:30, στο Flea Theatre, στη Λευκωσία.

Η παράσταση εξερευνά την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης φύσης και τη λεπτή ισορροπία μεταξύ αντιφατικών δυνάμεων που μας καθορίζουν. Μια τραγουδίστρια κλασικού ρεπερτορίου επιστρέφει στο σπίτι της και βρίσκει έναν άγνωστο νεαρό με κιθάρα να έχει εγκατασταθεί εκεί. Το απρόσμενο αυτό γεγονός πυροδοτεί μια σουρεαλιστική και κωμικοτραγική σύγκρουση, όπου παλιό και νέο, λογική και ένστικτο, ζωή και θάνατος συνυπάρχουν, αποκαλύπτοντας βαθύτερες ανθρώπινες αλήθειες.

Συντελεστές:

Κείμενο: Μαριλένα Αχιλλέως

Σκηνοθεσία: Σταύρος Ξ. Πέτρου

Art Curator – Σύμβουλος Έργου: Δρ. Γεώργιος Ορφανίδης

Υποστήριξη: Θεάτρου Αντζέλικο

Ερμηνεύουν: Στέφανος Κασάπη, Άντζελα Ριζάκη

5 Οκτωβρίου 2025, στις 19:30,

Flea Theatre, Λευκωσία

Γενική είσοδος: €12 Κρατήσεις και πληροφορίες: 99713754