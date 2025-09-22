Το θρυλικό στούντιο Regent Sounds «ξαναζωντανεύει» στο Λονδίνο

Εκεί οι Rolling Stones ηχογράφησαν το πρώτο τους μεγάλο χιτ «Not Fade Away» και οι Beatles το «Fixing a Hole» - Από τον ίδιο χώρο πέρασαν ο Jimi Hendrix, οι Genesis και οι Kinks

Στην καρδιά της Tin Pan Alley, στη θρυλική Denmark Street του Λονδίνου, εκεί όπου έγραψαν ιστορία οι Rolling Stones, o Jimi Hendrix και o David Bowie, το Regent Sounds recording studio ετοιμάζεται να αποκτήσει νέα ζωή.

Μετά από δεκαετίες σιωπής, το στούντιο θα ανακαινιστεί χάρη σε επένδυση πολλών εκατομμυρίων λιρών, μετατρεπόμενο σε τοπόσημο για το ροκ, την τζαζ και τα μπλουζ.

Το στούντιο, που λειτούργησε από τη δεκαετία του ’60 μέχρι τις αρχές του ’80, φιλοξένησε ηχογραφήσεις που σημάδεψαν τη μουσική ιστορία. Εκεί οι Stones ηχογράφησαν το πρώτο τους μεγάλο χιτ, Not Fade Away, σε μια αίθουσα μονωμένη με συσκευασίες αυγών, ενώ οι Beatles ηχογράφησαν το Fixing a Hole για τον εμβληματικό δίσκο Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Από τον ίδιο χώρο πέρασαν οι Kinks, οι Genesis και οι Eagles, με τον Pete Townshend των Who να περιγράφει το στούντιο ως «ένα τεράστιο κομμάτι της ιστορίας της ροκ μουσικής».

Από «ιερή γη» σε νέα εποχή

Σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες του, Patrick Racz και Crispin Weir, η προσπάθεια δεν αφορά μόνο την αποκατάσταση του χώρου αλλά και την αναβίωση μιας ολόκληρης κουλτούρας. «Στέκεσαι στα βήματα γιγάντων», είπε ο Racz. «Εδώ ηχογράφησε ο Hendrix, εδώ ήταν οι Rolling Stones και ο Bowie».

Πολλά από τα αυθεντικά στοιχεία του χώρου, όπως τοίχοι, πλακάκια, ακόμη και αναλογικός εξοπλισμός, διατηρούνται και θα χρησιμοποιηθούν ξανά. Το στούντιο θα λειτουργήσει αποκλειστικά με αναλογικές μεθόδους, δίνοντας τη δυνατότητα στους καλλιτέχνες να βιώσουν τη «χημεία» του live παιξίματος, που συχνά χάνεται στις ατομικές ηχογραφήσεις.

Παράλληλα, έχει δημιουργηθεί αρχείο με ιστορικά αντικείμενα που θα παρουσιαστούν σε εκθέσεις. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η θρυλική κιθάρα Gibson του T-Bone Walker, όργανο-σταθμός που ενέπνευσε καλλιτέχνες όπως ο Chuck Berry, ο BB King και ο Keith Richards.

Ozzy Osbourne at the Regent Sounds Studios during the recording of Paranoid, 1970 pic.twitter.com/CwOviMaBqf — Classic Rock In Pics (@crockpics) September 18, 2025

Στον ίδιο χώρο επεκτάθηκε και το κατάστημα κιθάρων Regent Sounds, που τετραπλασίασε το μέγεθός του και διαθέτει πλέον ηχομονωμένους χώρους για δοκιμές οργάνων. Η συνολική επένδυση φτάνει τα 6 εκατομμύρια λίρες (περίπου 6,8 εκατ. ευρώ), ενώ την τεχνολογική διάσταση του εγχειρήματος ενισχύει η συνεργασία με τη Nikon, η οποία ανέπτυξε σύστημα πιστοποίησης αυθεντικότητας μουσικών οργάνων.

Η «αναγέννηση» του Regent Sounds θα συνοδευτεί από την κυκλοφορία του νέου βιβλίου του Tony Bacon, «Electric Blues! T-Bone Walker and the Guitar That Started It All», ενώ προγραμματίζεται και λαμπερό event εγκαινίων.

Ένας ζωντανός θρύλος

Αν και το στούντιο είχε κλείσει όταν η ψηφιακή τεχνολογία σάρωσε την αγορά, σήμερα οι υπεύθυνοι θεωρούν ότι η νοσταλγία για τον αυθεντικό ήχο και η ανάγκη συλλογικής εμπειρίας οδηγούν ξανά τους μουσικούς σε χώρους όπως το Regent Sounds.

Regent Sound Studios , Denmark Street . pic.twitter.com/jn16yvLbXs — Clem Burke (@clem_burke) July 24, 2023

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Crispin Weir: «Τότε το στούντιο ήταν φθηνό αλλά είχε καταπληκτικό ήχο. Σήμερα, οι μουσικοί επιστρέφουν όχι μόνο για την ποιότητα, αλλά και για το αίσθημα πως συμμετέχουν σε μια ιστορία που συνεχίζεται».

Με εκατοντάδες επισκέπτες να φωτογραφίζονται καθημερινά έξω από το κατάστημα, η Denmark Street φαίνεται έτοιμη να ζήσει μια νέα χρυσή εποχή, με το Regent Sounds στο επίκεντρο της μουσικής μνήμης, αλλά ίσως και του μέλλοντος.

Με πληροφορίες από Guardian