Bicycle Film Festival για πρώτη φορά στη Λευκωσία - Το OPU για την ποδηλατική κουλτούρα

Δημοσιεύθηκε 13.10.2025 07:09

Για μια ολόκληρη μέρα, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, το OPU ανοίγει τους δρόμους της φαντασίας και της συμμετοχής: ταινίες, διάλογοι και δράσεις που μετατρέπουν το ποδήλατο σε σύμβολο κοινωνικής αλλαγής, ζωντανεύουν την αστική ζωή και φωτίζουν νέες προοπτικές για τον δημόσιο χώρο

}Ένα φεστιβάλ που έχει ταξιδέψει σε περισσότερες από εκατό πόλεις σε όλο τον κόσμο, από τη Νέα Υόρκη και το Τόκιο έως τη Βαρκελώνη και την Κοπεγχάγη, κάνει στάση για πρώτη φορά στη Λευκωσία. Πρόκειται για το Bicycle Film Festival [ΒFF], το οποίο διοργανώνεται από το OPU [Organisation for Positive Urbanism/Οργανισμός Θετικής Αστικότητας] σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας και το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας.

Για μια ολόκληρη μέρα, την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025, η Λευκωσία μετατρέπεται σε τόπο συνάντησης ανθρώπων, ιδεών και ιστοριών γύρω από το ποδήλατο, από την παιδική φαντασία έως τη συλλογική διεκδίκηση του δημόσιου χώρου. Ο Γεώργιος Σωτηρόπουλος, ένας εκ των συνιδρυτών του OPU και εμπνευστής της πρωτοβουλίας για την έλευση του BFF στην Κύπρο, μιλά στο «Π» για το φεστιβάλ και το όραμά τους για μια σύγχρονη αστική εμπειρία στη Λευκωσία.

Το BFF έχει μακρά ιστορία σε πόλεις-σύμβολα του αστικού πολιτισμού, όπως η Νέα Υόρκη, η Κοπεγχάγη και το Τόκιο. Πώς προέκυψε η ιδέα και η δυνατότητα να έρθει στη Λευκωσία;

Είχα την τύχη να παρακολουθήσω το Bicycle Film Festival στη Νέα Υόρκη και ένιωσα αμέσως ότι πρόκειται για κάτι που θα μπορούσε να εμπνεύσει πραγματική αλλαγή και στην Κύπρο. Ήταν μια εμπειρία που με άγγιξε βαθιά και με ώθησε να επικοινωνήσω απευθείας με τον ιδρυτή του φεστιβάλ, Brendt Barbur, για να του προτείνω να φέρουμε αυτή την πλατφόρμα με την 25χρονη ιστορία της και στη Λευκωσία. Του εξήγησα τη σημασία που έχει να αναπτύξουμε μια ποδηλατική κουλτούρα σε μια πόλη που το έχει τόσο πολύ ανάγκη, ειδικά σε μια κοινωνία που τείνει να ταυτίζεται τόσο έντονα με το αυτοκίνητο.

Μαζί, ως ομάδα μας, στο OPU δουλεύουμε ήδη προς αυτή την κατεύθυνση, καλλιεργώντας μια νέα αντίληψη για τον δημόσιο χώρο και τη βιώσιμη κινητηκότητα μέσω δράσεων όπως το Laou Laou - Open Streets, που μόλις πριν τρεις βδομάδες γέμισε γειτονιές στη Λευκωσία και Λεμεσό με ζωή, σε δρόμους, μάλιστα, που συνήθως είναι πολιορκημένοι από αυτοκίνητα. Ταυτόχρονα, βλέπουμε μια γενικότερη άνθηση αυτής της κουλτούρας στην Κύπρο, μέσα από πρωτοβουλίες όπως τις εβδομαδιαίες ποδηλατοδρομίες με τους Ποδηλάτες Λευκωσίας και Ride With Confidence, τον ποδηλατικό γύρο του νησιού One Island και το Critical Mass. Όλα αυτά, μαζί με τα δεκάδες ποδηλατικά καταστήματα που ξεφυτρώνουν σε κάθε πόλη, συνθέτουν ένα ευρύτερο οικοσύστημα που δείχνει πως η ποδηλατική κουλτούρα δεν είναι πια περιθωριακή - αρχίζει να αποκτά ρίζες, κοινότητες και όραμα. Το Bicycle Film Festival ήταν για μένα η φυσική συνέχεια αυτής της διαδρομής και ένας τρόπος να δώσουμε ορατότητα σε αυτή τη δυναμική και να την ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο.

Το φεστιβάλ εντάσσεται στις εκδηλώσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα για τη συνεργασία;

Ήταν για μένα μεγάλη τιμή να δούμε το Bicycle Film Festival, μια διεθνής πλατφόρμα με χιλιάδες επισκέπτες και ακολούθους, να εντάσσεται στο πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας. Η στήριξη του καλλιτεχνικού διευθυντή του φεστιβάλ, κ. Γιώργου Παπαγεωργίου, και η αποδοχή της πρότασής μας αποτέλεσαν ισχυρή ένδειξη ότι η αστική κουλτούρα μπορεί και πρέπει να αναγνωρίζεται ως αναπόσπαστο μέρος του πολιτιστικού ιστού της πόλης. Το να φιλοξενηθεί το φεστιβάλ στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας δεν είναι απλώς μια συνεργασία, είναι μια συμβολική πράξη όπου ένας θεσμικός πολιτιστικός χώρος καλλιεργεί την αστική παιδεία και συνείδηση και ταυτόχρονα παίρνει θέση υπέρ μιας πόλης που χρειάζεται και αξίζει να αλλάξει προς το καλύτερο - μιας πόλης πιο προσβάσιμης, βιώσιμης και ανθρώπινης.

Υπάρχει για εμάς και μια ρομαντική διάσταση: Να αναβιώσουμε την κλασική εικόνα του, πλέον κατεδαφισμένου, «Μαγικού Παλατιού», έξω από το οποίο, μόλις πριν λίγες δεκαετίες, ήταν παρκαρισμένα δεκάδες ποδήλατα. Αν μπορούσαμε να δούμε σήμερα το ίδιο σκηνικό έξω από το Δημοτικό Θέατρο, θα ήταν ένα ισχυρό μήνυμα για το πώς μπορεί να αλλάξει η πόλη μας.

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ έχει τρεις ενότητες. Πώς σχεδιάστηκε η επιμέλεια

Η επιμέλεια του προγράμματος έγινε σε συνεργασία με την έμπειρη ομάδα του Bicycle Film Festival. Με βάση τη δική τους πολύτιμη εμπειρία 25 ετών, αλλά και τις δικές μας ανάγκες και συνθήκες εδώ στη Λευκωσία, επιλέξαμε ταινίες μικρού μήκους που να έχουν παγκόσμιο χαρακτήρα αλλά και τοπική απήχηση. Για μένα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό να συμπεριλάβουμε και μια κυπριακή παραγωγή, το έργο της Νικολέτας Ασσιώτη, για την 600 χιλιομέτρων ποδηλατική διαδρομή του Αλέξανδρου Αγρότη. Η πρώτη ενότητα απευθύνεται σε παιδιά και οικογένειες, με στόχο να καλλιεργήσουμε το ενδιαφέρον των μικρών σε ηλικία θεατών. Η δεύτερη εστιάζει στον κινηματογράφο ως τέχνη, και η τρίτη σε θέματα αλλαγής, κοινωνικής δικαιοσύνης και βιωσιμότητας μέσα από την ποδηλατική εμπειρία.

Η πρώτη ενότητα απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, παιδιά και οικογένειες, με σύντομες και ευφάνταστες ιστορίες (live action & animation) που καλλιεργούν τη φαντασία και ενθαρρύνουν την ταύτιση με το ποδήλατο ως μέσο ελευθερίας και εξερεύνησης. Είναι κρίσιμο να καλλιεργήσουμε από νωρίς μια φιλική σχέση με το ποδήλατο - τόσο για λόγους βιωσιμότητας όσο και για την προσωπική ανεξαρτησία των παιδιών.

Η δεύτερη ενότητα εστιάζει στον κινηματογράφο ως τέχνη, με αφηγηματικά και αισθητικά ισχυρές ταινίες μικρού μήκους από όλο τον κόσμο. Οι ιστορίες αυτές δείχνουν πώς η ποδηλατική εμπειρία διασταυρώνεται με τον πολιτισμό, την καθημερινότητα και την αστική ζωή.

Η τρίτη ενότητα, με τίτλο Cycle for Change, αγγίζει πιο βαθιά ζητήματα. Περιλαμβάνει ταινίες που δείχνουν πώς το ποδήλατο μπορεί να αποτελέσει όχημα κοινωνικής αλλαγής, θεραπείας, ενδυνάμωσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Από τα βουνά της Ρουάντα μέχρι τις στέπες της Κιργισίας, βλέπουμε πώς κάτι τόσο απλό μπορεί να έχει βαθιά μεταμορφωτική δύναμη. Στο τέλος της τρίτης προβολής, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει σε ζωντανό Q&A πάνελ με τη σκηνοθέτρια Νικολέτα Ασσιώτη και τον Αλέξανδρο Αγρότη, οι οποίοι θα μοιραστούν την εμπειρία τους και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις του κοινού. Είναι μια πολύτιμη στιγμή διαλόγου, που ενισχύει ακόμη περισσότερο τη βιωματική διάσταση του φεστιβάλ.

Γιατί θεωρείτε σημαντικό να γίνει μια συζήτηση με το κοινό;

Πάντα πιστεύω πως οι πολιτιστικές δράσεις δεν πρέπει να είναι μονόδρομες. Η δυνατότητα να ακούσουμε, να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε εμπειρίες είναι ουσιαστική. Η περίπτωση του Αλέξανδρου Αγρότη είναι εμπνευστική, ένας νέος Κύπριος αθλητής που μετέτρεψε την αγάπη του για το ποδήλατο σε ένα μήνυμα. Θέλαμε να δώσουμε στο κοινό την ευκαιρία να τον γνωρίσει και να συνομιλήσει μαζί του. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο επίσης, μετά το τέλος της δεύτερης προβολής, οργανώνουμε ένα πάνελ συζήτησης με καλεσμένους που βρίσκονται στην καρδιά της ποδηλατικής πραγματικότητας της Λευκωσίας σήμερα: διανομείς φαγητού, που βιώνουν καθημερινά την πόλη πάνω σε δύο τροχούς, η Bicycle Mayor της Λευκωσίας και ειδική σε θέματα αστικής βιωσιμότητας, Μαρίνα Κυριάκου, καθώς και ένας επιχειρηματίας του τομέα ηλεκτρικών ποδηλάτων (e-bikes). Θέλουμε να ανοίξουμε τη συζήτηση γύρω από τις πραγματικές προκλήσεις και ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ποδηλάτες στην Κύπρο. Το ποδήλατο δεν είναι απλώς ένα μέσο ψυχαγωγίας ή σπορ, αλλά για πολλούς ένα εργαλείο δουλειάς, ένα μέσο καθημερινής μετακίνησης ή μια στρατηγική επιλογή για πιο βιώσιμο τρόπο ζωής. Αυτές οι διαφορετικές οπτικές, εργασιακή, κοινωνική, περιβαλλοντική, τεχνολογική, συνθέτουν την εικόνα του τι σημαίνει να κάνεις ποδήλατο στη Λευκωσία σήμερα, και τι θα μπορούσε να σημαίνει αύριο.







Το Bicycle Film Festival δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα προβολών· είναι μια πλατφόρμα διαλόγου, και μέσα από αυτές τις συζητήσεις θέλουμε να γεννήσουμε νέες ιδέες, να ενθαρρύνουμε δράσεις και να ενισχύσουμε την ποδηλατική κοινότητα. Ταυτόχρονα, είναι και μια γιορτή για όλα όσα εκπροσωπεί το ποδήλατο - ελευθερία, υγεία, βιωσιμότητα, παιχνίδι. Γι' αυτό θα κάνουμε ολόκληρη τη μέρα γιορτή: με φαγητό και ποτό στον υπαίθριο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου, πατίνια, μαθήματα ποδηλάτου, παιδικές δραστηριότητες, και θα κλείσουμε με after party με τον Dj Cotsios o Piκatillis.

Η Λευκωσία παραμένει μια πόλη δύσκολη για τον ποδηλάτη. Πιστεύετε ότι τέτοιες πολιτιστικές δράσεις μπορούν να αλλάξουν την κουλτούρα της μετακίνησης και να ανοίξουν συζήτηση για τις πολιτικές υποδομής;

Αναμφίβολα. Με την εμπειρία μου στο OPU βλέπω καθημερινά πόσο πολύτιμες είναι οι δράσεις που αγγίζουν την καρδιά και τη φαντασία των ανθρώπων. Με δράσεις όπως π.χ. τους διαδραστικούς περιπάτους CurioCity ή τις ανοιχτές συζητήσεις Heads in Spaces, έχουμε δείξει ότι ο πολιτισμός μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που σκεφτόμαστε τον δημόσιο χώρο. Το Bicycle Film Festival είναι μια αφορμή να επισημάνουμε γιατί πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στους ανθρώπους, αντί στα οχήματα.

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι ο πολιτισμός μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο αστικής ευαισθητοποίησης και βιώσιμης αλλαγής; Τι άλλες ιδέες έχετε στα σκαριά;

Ο πολιτισμός είναι βασικό εργαλείο για την αλλαγή. Στο OPU σχεδιάζουμε και υλοποιούμε συνεχώς πρωτοβουλίες: από το Laou Laou [μια ολόκληρη μέρα χωρίς αυτοκίνητα] μέχρι παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο, όπως τοιχογραφίες και αστικά έπιπλα. Παράλληλα, προχωράμε με το πρόγραμμα Y-Plan, σε συνεργασία με οργανισμούς από την Ελλάδα, το Βέλγιο, τη Σερβία και την Κύπρο. Στόχος μας είναι να δώσουμε φωνή στους νέους να επανασχεδιάσουν τις γειτονιές τους, να χαρτογραφήσουν τις ανάγκες και να γίνουν ενεργοί πολίτες. Το OPU House [οδός Νικηταρά, Άγιοι Ομολογητές] αποτελεί επίσης έναν πυρήνα πολιτισμού και κοινοτικής ζωής. Είναι το σπίτι μας, ένας χώρος για όσους θέλουν να δημιουργήσουν, να μοιραστούν και να χτίσουν μια καλύτερη πόλη.

Πληροφορίες

Bicycle Film Festival

Ημερομηνία: Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Ώρες προβολών:

Ενότητα 1 - Για όλες τις ηλικίες | 11.30 - Τιμή εισιτηρίου: 5€

Ενότητα 2 - Cinematic Shorts | 16.30 - Τιμή εισιτηρίου: 7€

Ενότητα 3 - Cycle For Change | 19.00 - Τιμή εισιτηρίου: 7€

Τιμή για όλες τις ενότητες προβολών: 12€

Τοποθεσία: Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας

Προπώληση εισιτηρίων: https://tinyurl.com/yntyv4hh

Δικαιούχοι μειωμένων εισιτηρίων: Παιδιά, μαθητές, στρατιώτες, φοιτητές, συνταξιούχοι, πολύτεκνοι, άνεργοι, ηθοποιοί, ΑΜΕΑ (δωρεάν) με παρουσίαση σχετικής ταυτότητας.

Περισσότερες πληροφορίες: 22797979 (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00)

Ταυτότητα Φεστιβάλ

Διοργανωτές: Δήμος Λευκωσίας, Nicosia For ArtΧορηγοί φεστιβάλ: ΟΠΑΠ Κύπρου, CYTA, more.com, Χάλκινος χορηγός: Ιταλική πρεσβεία, Cyprus Public Transport, Travelhouse, UCLan Cyprus, WINECORE, Gate Twenty Two Boutique Hotel, Classic Hotel Nicosia Χορηγοί επικοινωνίας: Εκδοτικός Οίκος ΔΙΑΣ & Τηλεόραση ΣΙΓΜΑ.