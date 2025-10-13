«Besides»: Έκθεση 4 καλλιτεχνών στο Korai Project Space

Δημοσιεύθηκε 13.10.2025 10:39

Το Besides παρουσιάζει νέα έργα τεσσάρων καλλιτεχνών με βάση την Κύπρο: του Σάββα Γερολομίδη (Κύπρος-Ολλανδία), της Νάταλι Γιαξή, του Χρίστου Κυριακίδη και του Όθωνα Χαραλάμπους, οι οποίοι συναντήθηκαν στο πλαίσιο μιας επιμελητικής φιλοξενίας στο Koraï, με τον Seán Elder, επιμελητή με βάση το Λονδίνο.

Η αρχική σύλληψη του πρότζεκτ προέκυψε από την επιθυμία να διερευνηθεί πώς η θέση ή η συνθήκη του να βρίσκεται κανείς «δίπλα» ή «παρά» τη θέση κάποιου άλλου, τόσο σε φυσικό όσο και σε μεταφορικό επίπεδο, μπορεί να αποτελέσει μεθοδολογία για την ανάπτυξη ξεχωριστών έργων μέσα στον ίδιο χώρο.

Tα λόγια της Eve Kosofsky Sedgwick για την έννοια του besidesness – «διπλανότητα» αναδεικνύουν τόσο τις πολυπλοκότητες όσο και τις δυνατότητες αυτής της συνθήκης, σημειώνοντας ότι «κάθε παιδί που έχει μοιραστεί το ίδιο κρεβάτι με τ’ αδέλφια του, ξέρει».

Η «διπλανότητα» περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα σχέσεων επιθυμίας, ταύτισης, αναπαράστασης, απώθησης, παραλληλισμού, διαφοροποίησης, ανταγωνισμού, στήριξης, στρέβλωσης, μίμησης, υποχώρησης, έλξης, επίθεσης, παραμόρφωσης και άλλων σχέσεων.

Οι διάφορες αυτές σχέσεις και χειρονομίες αντανακλώνται σε νέα έργα των τεσσάρων καλλιτεχνών, τα οποία εκτείνονται από τη ζωγραφική έως τη γλυπτική, το βίντεο, την περφόρμανς και το σχέδιο.

Το πρόγραμμα φιλοξενίας διαμορφώθηκε μέσα από ατομικές και συλλογικές επισκέψεις στα στούντιο των καλλιτεχνών, ομαδικές αναγνώσεις κειμένων διαφόρων καλλιτεχνών και συγγραφέων καθώς και συναντήσεις με τρεις Κύπριους επιμελητές. Των εγκαινίων προηγήθηκε η δημόσια προβολή του έργου History of the Present των Maria Fusco και Margaret Salmon.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, από τις 7 έως τις 9.30 μ.μ.

Εγκαίνια: 17 Οκτωβρίου 7 - 9.30μμ

∆ιάρκεια: 18 Οκτωβρίου- 22 Νοεμβρίου 2025

Αδαμαντίου Κοραή 6-8, 1016, Λευκωσία

Ώρες λειτουργίας: Τετάρτη 4-7 μμ και Σάββατο 2.30 μμ– 5μμ ή με ραντεβού

Με την υποστήριξη του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού