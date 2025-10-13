38o Παγκύπριο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου

Δημοσιεύθηκε 13.10.2025 11:12

Η Αυλαία άνοιξε ήδη για το 38ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου, που διοργανώνει ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου, από τις 6 Οκτωβρίου 2025 μέχρι και τις 20 Νοεμβρίου 2025 με τη συμμετοχή 42 σχημάτων απ’ όλη την Κύπρο.

Το Φεστιβάλ είναι ένας θεσμός που συντελείται χάρη στην αφοσίωση και την αγάπη των εραστών της τέχνης που με πολύ δημιουργικότητα, φαντασία αλλά και αγωνία, τολμούν να αγγίξουν το όνειρο και να γευτούν τη μαγεία του θεάτρου.

Φέτος την Καλλιτεχνική Επιτροπή του Φεστιβάλ αποτελούν οι επαγγελματίες του θεάτρου:

Στέλιος Καλλιστράτης, Ηθοποιός,

Μάριαν Κυπριανού, Ηθοποιός

Ανθή Παπαπερικλέους, Θεατρολόγος

Πληροφορίες: www.thoc.org.cy

Πρόγραμμα Παραστάσεων

6/10 | ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΛΗΑΣ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ

Σοφοκλή Κωνσταντίνου | Η φυσαρμόνικα της λευτεριάς

Σύλλογος ΕΛΗΑΣ Λυθροδόντα, 19:45

Πληροφορίες: 99 431 878, 99 543 172, 99 671 826

7/10 | ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΚΙΜΩΛΙΑ»

Ηβ Ένσλερ | Αιδοίων μονόλογοι

Θέατρο ΜΑΣΚΑΡΙΝΙ, 20:00

Πληροφορίες και κρατήσεις: 99 586 796

8/10 | 12 ΚΑΙ ΚΑΤΙ

Beth Henley | Crimes of the heart

«Κτήριον 53» Λεωφόρος Αθηνάς 25-27, Παλιά Λευκωσία, 20:00

Πληροφορίες: 99 817 550, 99 910 030

9/10 | ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Laurent Baffie | Η μέθοδος του Δρ Παλομέρο

Θέατρο ΕΝΑ (πρώην Β΄ Δημοτική Αγορά), Λεμεσός, 20:00

Πληροφορίες: 99 576 778, 99 604 104, 99 395 970

10/10 | ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΡΩΝ

Ανδρέα Κουκκίδη | Οι γαλίνες του Νικόλα

Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Λευκάρων, 20:00

Πληροφορίες: 24 333 500, 99 550 396

11/10 | ΦΑΡΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Κώστα Μόντη | Βουλευτίνες τζιαι ξερό ψωμί

ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΕΣ, του Αριστοφάνη

Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας «Γεώργιος Λυκούργος», 20:00

Πληροφορίες: 99 339 876 | Μόνο ηλεκτρονικά εισιτήρια μέσω Soldout tickets

12/10 | ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΗ ΚΚΟΛΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

Λεωνίδα Τσίπη | Το διαμάντι και το κήτος ή Ολόκληρος ο Μποστ σε μία ώρα

Θέατρο ΜΑΣΚΑΡΙΝΙ, 20:30

Πληροφορίες: 99 540 464

13/10 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

Δημήτρη Ψαθά | Ζητείται ψεύτης

Λύκειο Αραδίππου, 20:00

Πληροφορίες: 99 593 636

14/10 | άrtegω / Αrtego

Μάρτα Μπουτσάκα | Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο

«Άλλος Χώρος», Θέατρο ΕΝΑ, Λευκωσία, 20:00

Πληροφορίες: 97 787 832

15/10 | BACKSTAGE THEATRE WORKSHOPS

Γεωργίας Παπανικολάου Ζεβεδαίου | Την υπογραφούλα σας εδώ…

Πολιτιστική Αίθουσα «Μίκης Θεοδωράκης», Πολεμίδια, 20:00

Πληροφορίες: 99 975 148, 99 798 838

17/10 | ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΙ

Μάγδας Πρωτοπαπά | Η παλιοκαρκόλα

Αμφιθέατρο «Κωστής Δαμιανού», Μιτσερό, 20:00

Πληροφορίες: 99 686 847

18/10 | ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΙΩΑΝΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Μολιέρου | Ο φιλάργυρος

Θέατρο Ένα (πρώην Β΄ Δημοτική Αγορά), Λεμεσός, 20:00

Πληροφορίες: 99 325 777

19/10 | ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Αφροδίτης Αντωνίου | Τι θα πει ο κόσμος;

Δημοτικό Θέατρο Περβολιών, 20:00

Πληροφορίες: 99 122 966

20/10 | ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «3ο ΚΟΥΔΟΥΝΙ»

Reginald Rose | Οι 12 ένορκοι

Βασισμένο στην κινηματογραφική ταινία του 1957 «12 angry men»

Θέατρο ΔΕΝΤΡΟ (Ενότητος 44 Λευκωσία), 20:30

Πληροφορίες: 99 687 383

22/10 | ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ TABULA RASA

Χένρικ Ίψεν | Νόρα

Θέατρο ΜΑΣΚΑΡΙΝΙ, 20:00

Πληροφορίες: 96 339 797

23/10 | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΕΝΟΥ

Αλέκου Σακελλάριου | Η θεία από το Σικάγο

Αμφιθεατρική Αίθουσα «Νίκος Μουγιάρης», Αθηένου, 20:00

Πληροφορίες: 97 696 722

24/10 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

Γιώργου Κωνσταντίνου | Το βάσανο της Μαρουλλούς

Οίκημα Πολιτιστικού Ομίλου Ακρωτηρίου, 20:00

Πληροφορίες: 99 667 712, 99 339 951

25/10 | ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, «OBITER DICTA»

Δημήτρη Καρατζιά | Elizadeth

Θέατρο ΔΕΝΤΡΟ (Ενότητος 44 Λευκωσία), 20:00

Πληροφορίες: 99 542 525

26/10 | ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑΣ

Γιάννη Καλαβριανού | Γιοι και κόρες

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Δημοτικού Σχολείου Περιστερώνας, 20:00

Πληροφορίες: 99 338 540

27/10 | ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΕ ΣΙΑΣ

Φράνσις Βέμπερ | Δείπνο ηλιθίων

Κοινοτικό Αμφιθέατρο Σιας, 20:00

Πληροφορίες: 99 336 922

31/10 | ΘΑΛΛΩ

Ουρανίας Παπακυριακού-Μαρίας Χρυσοστόμου| Ώρα ανάκρισης

Flea Theater, Γιάννη Κορομία 2, Καϊμακλί, Λευκωσία 1028, 20:00

Πληροφορίες: 7007 2525

1/11 | ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΚΑΚΙΟΥ

Άντονι Νίλσον | Ψέμα στο ψέμα

Δημοτικό Σχολείο Ακακίου, 20:00

Πληροφορίες: 99 765 851

2/11 | ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΞΥΛΙΑΤΟΥ

Μάρκου Ιούλιου Δρουσιώτη | Η γιαγιά μας η …καλή;

Αρχική ιδέα κυπριώτικο σκετς Άγια στολίστε την γιαγιά της Μάρως Κουσιάππα που παρουσιάστηκε από το ΡΙΚ τον Δεκέμβριο του 2012.

Αίθουσα Δημοτικού Σχολείου, Ανάγεια, 19:00

Πληροφορίες: 99 599 891

4/11 | ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΛΥΜΠΙΩΝ

Θανάση Παπαθανασίου-Μιχάλη Ρέππα | Άντρες έτοιμοι για όλα

Σατιρικό Θέατρο, 20:00

Πληροφορίες: 99 762 891, 99 915 772

5/11| ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙΟΥ

Κυριάκου Φλουρή | Η θεία μας η Αμερικάνα… η ρουφιάνα

Αίθουσα Θέατρου ΗΡΑΚΛΗ Παλαιχωρίου «Κώστας Ιωακείμ», 20:00

Πληροφορίες: 99 521 959

6/11 | ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΩΔΙΑ

Δωρόθεου Δωροθέου | Το ανεμογκάστρι

Θέατρο ΜΑΣΚΑΡΙΝΙ, 20:00

Πληροφορίες: 99 499 413, 99 813 804

7/11 | ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΔΑΤΑ ΛΙΒΑΔΙΩΝ

Λαμπριάνας Καυκαλιά | Τι έχω γιατρέ;

Βασισμένο στο έργο Κατά φαντασίαν ασθενής, του Μολιέρου

Δημοτικό Θέατρο «Πεύκιος Γεωργιάδης», Λύκειο Αραδίππου, 20:00

Πληροφορίες: 99 802 411, 99 870 066

8/11 | ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ

Κυριάκου Κυριάκου | Ανώμαλη προσγείωση

Αίθουσα Εκδηλώσεων Δημοτικού Σχολείου Πυργών, 20:00

Πληροφορίες: 99 657 990

9/11| ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ 2001

Ρεβέκκας Αποστολοπούλου | Η Ελεγκού η Σιεροκουτάλα

Μαρκίδειο Θέατρο Πάφου, 19:00

Πληροφορίες: 96 608 495

10/11 | ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ «ΜΑΛΛΟΥΡΑ» ΑΘΗΕΝΟΥ

Ζωρζ Φεντώ | Ράφτης κυριών

Αμφιθεατρική Αίθουσα «Νίκος Μουγιάρης», Αθηένου, 19:30

Πληροφορίες: 95 500 501

11/11 | ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΝΤΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΕΡΨΙΣ

Μολιέρου | Γιατρός με το στανιό

Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δημοτικού Μεγάρου Διαμερίσματος Λιβαδιών , Δήμου Λάρνακας, 20:00

Πληροφορίες: 24 400 920

12/11 | ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ

David Eldridge | Festen

Κινηματοθέατρο «Πανόραμα», 20:00

Πληροφορίες: 99 629 137

13/11 | ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΗ

Μαρίας Κίτρα | Της μάνας σου η σύνταξη

Αίθουσα Εκδηλώσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Ψευδά, 20:00

Πληροφορίες: 99 188 202

14/11 | ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ

Μαίρη, μη λυπάσαι πια! | Θέατρο επινόησης

Θέατρο Ένα (πρώην Β΄ Δημοτική Αγορά), Λεμεσός, 20:00

Πληροφορίες: 99 566 295

15/11 | ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Έφης Χαραλάμπους-Νάτιας Χαραλάμπους | Αν ζούσα σήμερα

Συρραφή-Διασκευή κειμένων βασισμένη σε θεατρικά έργα, ποιήματα, ντοκουμέντα και ειδησεογραφία, μαρτυρίες και ημερολόγια πραγματικών προσώπων, που έχουν σχέση με τις περιόδους 1940-1945, 1963, 2003, 2009 και 2024.

Αίθουσα Τελετών Πανεπιστημίου Κύπρου (Κεντρικά κτίρια Καλλιπόλεως), 20:00

Πληροφορίες: 99 558 825, 97 747 542

16/11 | ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΙ-ΔΡΩΝΤΕΣ

Μιχάλη Πιερή | Το Σπίτι

Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Παύλου, 20:00

Πληροφορίες: 96 462 213

16/11 | ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ

Eκτός συναγωνισμού

Ιστορίες βασιλιάδων | Λαϊκά παραμύθια

Κέντρο Ενηλίκων Δημοτικού Διαμερίσματος Δερύνειας, 20:00

Πληροφορίες: 99 605 783

17/11 | TEATRO ANGELICO – ΑΟΡΑΤΗ ΣΚΗΝΗ

Δώρας Τσούγια | Ο τοίχος

ARTOS HOUSE, 20:00

Πληροφορίες: 99 753 388

18/11 | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΘΕΑΤΡΟΥ «Η ΚΑΤΩ ΒΡΥΣΗ», ΣΚΕ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

Εκτός συναγωνισμού

Μιχάλη Ρέππα-Θανάση Παπαθανασίου | Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα

Μαρκίδειο Θέατρο Πάφου, 20:00

Πληροφορίες: 99 675 433

19/11 | ΕΟΔ ΚΟΡΝΟΥ (ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΕΛΗΘΕΑΤΡΟΥ ΚΟΡΝΟΥ)

Σάββα Βορκά | Τα Παντρολοήματα

Βασισμένο στο έργο του Νικολάι Γκόγκολ Παντρολογήματα

Cosmopolis Multi-Venue Κόρνος, 20:00

Πληροφορίες: 99 521 350

20/11 | ΑΠΟΚΛΗΡΟΙ ΣΚΗΝΟΒΑΤΕΣ

Μάικλ Κούνεϋ | Cash on delivery

Κινηματοθέατρο «Χριστόφορος», 142 Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ , Κλήρου, Λευκωσία, 20:00

Πληροφορίες: 99 371 642

20/11 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «ΕΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ»

Εκτός συναγωνισμού

Μιχάλη Πασιαρδή | Η Γιαλλουρού

Flea Theater, Γιάννη Κορομία 2, Καϊμακλί, Λευκωσία 1028, 19:45

Πληροφορίες: 99 337 587