Μικρού μήκους αφηγήσεις χωρίς σύνορα:Το παράλληλο πρόγραμμα του φετινού ISFFC

Δημοσιεύθηκε 13.10.2025 07:04

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου, που γιορτάζει φέτος τη 15η επέτειό του, ξεκίνησε χθες και συνεχίζει μέχρι τις 17 Οκτωβρίου 2025 στη Λεμεσό, με ένα πλούσιο πρόγραμμα που ξεπερνά τις προβολές του διεθνούς και εθνικού διαγωνιστικού.

Με το παράλληλο και ειδικό του πρόγραμμα, το 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου δίνει φωνή σε νέους δημιουργούς, ανοίγει τον διάλογο γύρω από κρίσιμα κοινωνικά και υπαρξιακά ζητήματα, ενώνει γενιές και κοινότητες και επιβεβαιώνει τη θέση του ως μια γιορτή της τέχνης του κινηματογράφου που δεν γνωρίζει σύνορα.

Το φεστιβάλ απευθύνεται σε ακόμη μεγαλύτερο ή σε κάποιες περιπτώσεις μικρότερο -τουλάχιστον ηλικιακά- κοινό, όπως και σε διαφορετικά κοινά, από παιδιά και φοιτητές μέχρι ερευνητές, καλλιτέχνες και πολίτες, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως μια διοργάνωση που εμπνέει, προβληματίζει και συνδέει.

Πέρα από εργαστήρια και συζητήσεις περιλαμβάνει επίσης μια σειρά από θεματικές προβολές μέσα στην εβδομάδα του φεστιβάλ. Αρχή σήμερα το πρωί στις 12.00μ.μ. στο Θέατρο Ριάλτο, με το «Shorts for Kids», ένα πρόγραμμα γεμάτο φαντασία για μικρά παιδιά, με στόχο να φέρει τους νεαρούς θεατές κοντά στη μαγεία του σινεμά, με συναρπαστικές ταινίες μικρού μήκους από όλο τον κόσμο. Κάθε ιστορία πυροδοτεί τη φαντασία, καλλιεργεί την ενσυναίσθηση και υμνεί τη χαρά της αφήγησης, δείχνοντας πως ακόμα και οι πιο σύντομες ταινίες μπορούν να ανοίξουν νέους κόσμους και προοπτικές. Θα προβληθούν οι ταινίες κινουμένων σχεδίων «Mojappi-It's mine!-» από την Ιαπωνία, η «Are We There Yet? Gahts No Lang?» από την Ελβετία, «A Small Garden by the Window» από τη Νότιο Κορέα, η πολωνική ταινία «Birds of Paradise Rajskie Ptaki» και η βελγο-γαλλική παραγωγή «Autokar».

Απόψε στις 22.30 στο Dusty Monkey η σειρά προβολών με τίτλο «Echoes of the Earth: Memory, Land, and Future» εξερευνά πώς η μνήμη, τα έθιμα και η επιστήμη μετατρέπονται σε πράξεις αντίστασης και φροντίδας ενόψει της κλιματικής κρίσης και της εξαφάνισης. Σε επιμέλεια Σπύρου Χαραλάμπους, οι ταινίες μάς μεταφέρουν σε δάση υπό εξαφάνιση μέχρι το διψασμένο χώμα, από την ανθεκτικότητα των προγόνων μας μέχρι τη φαντασία του αύριο. Θα προβληθούν το ντοκιμαντέρ «Common Pear» μια συμπαραγωγή Σλοβενίας και Ηνωμένου Βασιλείου, η πουερτορικανή ταινία μυθοπλασίας «In Between Storms/Entre Tormentas», το ντοκιμαντέρ «Lanawaru» από Μεξικό και Κολομβία, το ντοκιμαντέρ «The Good Omen/El Bon Auguri» από την Ισπανία, και το πειραματικό ντοκιμαντέρ «This Is Not Your Garden/Este No Es Tu jardín».

Τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου ακολουθεί το αφιέρωμα«Remembering Irena Joannides». Η Ιρένα Ιωαννίδου (1964–2025) υπήρξε διακεκριμένη Κύπρια σκηνοθέτιδα, συγγραφέας και μεταφράστρια, η οποία σπούδασε σκηνοθεσία στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, και χάραξε στο εξής μια πολυσχιδή πορεία μεταξύ Κύπρου και Καναδά. Το αφιέρωμα αυτό παρουσιάζει μια επιλογή από τις πολυβραβευμένες ταινίες μικρού μήκους της, αναδεικνύοντας τη ματιά και την ευαισθησία που προσέφερε στον σύγχρονο κυπριακό κινηματογράφο. Θα προβληθούν οι ταινίες «Ο Κήπος με τις Βιολέτες» 18’, 1997, «Σε Άλλη Συχνότητα» 30’, 2010 και «The Island» 10’, 1999 στις 6.30μ.μ. στο Θέατρο Ριάλτο.

Το πρόγραμμα «Cyprus: Once Now» περιλαμβάνει ντοκιμαντέρ που εξετάζουν, με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο, την αλληλεπίδραση ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Εμβαθύνουν στη σχέση των σύγχρονων Κυπρίων με τις αποκαλούμενες «παραδοσιακές» αξίες, στο μεταβαλλόμενο κοινωνικό τους τοπίο και στη σύνδεσή τους με έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία. Την Τρίτη 14 Οκτωβρίου στις 18.00, στο Θέατρο Ριάλτο θα προβληθούν τα ντοκιμαντέρ «Κομμάθκια Γης, Σημάθκια Ραφής» 2024, «ΚΑΪΜΑΚΛΙ» 2024, «Float» 2025, «ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ: Λιβάδκια Τζιαι Καλάμια» 2025, «Η Ρέμυ στην Κύπρο» 2025 και «Chat GPT Told Me» 2025. Το πρόγραμμα επιμελήθηκε η Επιτροπή Προεπιλογής του Εθνικού Διαγωνιστικού Προγράμματος (Άδωνις Φλωρίδης, Δώρος Δημητρίου, Γιάννα Αμερικάνου, Peter Cerovšek).

Το πρόγραμμα «Βetween Reality and Fiction» επιμελήθηκαν οι καλλιτεχνικοί διευθυντές του φεστιβάλ Καίτη Παπαδήμα και Διομήδης Κουφτερός. Τι είναι αληθινό, τι είναι σκηνοθετημένο, τι είναι κατασκευασμένο; Εξερευνώντας τα ρευστά όρια ανάμεσα στο πραγματικό και το φανταστικό, οι ταινίες στο πρόγραμμα αυτό εναλλάσσονται αβίαστα ανάμεσα σε ντοκιμαντέρ και μυθοπλασία, εκεί όπου συγχέονται τα είδη και αναδύονται οι εσωτερικοί κόσμοι των χαρακτήρων. Μαζί, αποκαλύπτουν πώς ο κινηματογράφος μεταμορφώνει το βίωμα σε αφήγηση και πώς καθιστά το φανταστικό απτό και το πραγματικό ασταθές. Την Τρίτη 14 Οκτωβρίου στις 22.30 στο Dusty Monkey θα προβληθούν τα ντοκιμαντέρ «Nemesio Blues, Attention Brouillard» 2025, από τη Γαλλία, «The Boy with White Skin» 2025, συμπαραγωγή Γαλλίας, Σενεγάλης, «Perishable Idol», 2024, παραγωγή Κατάρ, Κουβέιτ, Γαλλίας και η ταινία κινουμένων σχεδίων «My Brother, My Brother», 2025, παραγωγή Γαλλίας, Γερμανίας, Αιγύπτου.

Από την οικειότητα και την κακοποίηση έως τη φιλία, την απώλεια και την ανεκπλήρωτη παρακαταθήκη. Οι ταινίες στο πρόγραμμα «Queer Fragments: Desire, Memory, Survival» έρχονται σε αντιπαράθεση με την εύθραυστη αλλά και ανθεκτική φύση της ζωής των γκέι ανδρών. Συνθέτουν ιστορίες επιθυμίας και ανθεκτικότητας, καλώντας τον θεατή να αναλογιστεί τι σημαίνει να κληρονομεί κανείς, να επιμένει και να οραματίζεται εκ νέου. Την Τετάρτη στις 22.30 στο Dusty Monkey, θα προβληθει το ντοκιμαντέρ «I Had Sex, But…» 2025, Κίνα, Ηνωμένο Βασίλειο, και οι ταινίες μυθοπλασίας «Αιδώς», 2025, Κύπρος, «Iceberg», 2024, Γερμανία και «Big Boys Don't Cry», 2025, Γαλλία. Σε επιμέλεια Σπύρου Χαραλάμπους.

Δεν γεννήθηκαν για να πετύχουν, ούτε η τύχη ήταν με το μέρος τους. Μια προδιαγεγραμμένη αδυσώπητη πορεία κυριαρχεί στις ιστορίες των χαρακτήρων, παρά τη θέλησή τους και ενάντια σ' αυτήν. Στο πρόγραμμα «Tales of the Unfortunate», σε επιμέλεια Χριστίνας Ανδρέου, τέσσερις ταινίες μικρού μήκους, διαφορετικές μεταξύ τους, φωτίζουν τις ζωές των Άλλων· εκείνων που η κοινωνία συχνά περιθωριοποιεί, αλλά που εξακολουθούν να μοιράζονται την ίδια ανάγκη: να αλλάξουν την πορεία τους. Την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου στις 10.30μ.μ. στο Dusty Monkey θα προβληθούν οι ταινίες «Next Door/Nebenan» 2024, Γερμανία, «Exit at the Next Junction» 2024, Ηνωμένο Βασίλειο, «Barlebas» 2024, Ολλανδία, Βέλγιο, «Yves» 2024, Βέλγιο.

*Η είσοδος σε όλες τις παράλληλες δράσεις και τις ειδικές προβολές είναι δωρεάν.

**Οι προβολές είναι για άτομα άνω των 18 ετών, με εξαίρεση το πρόγραμμα Shorts for Kids.

Όλες οι ταινίες προβάλλονται στην πρωτότυπη γλώσσα τους με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους.

Πληροφορίες

15ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου

Τοποθεσίες: Θέατρο Ριάλτο [οδός Ανδρέα Δρουσιώτη 19, Λεμεσός] κσι Dusty Monkey [οδός Ανδρέα Δρουσιώτη 23Α, Λεμεσός]

Εισιτήρια για άλλες ταινίες στο πρόγραμμα: €5 ημερήσιο και €25 κάρτα διαρκείας

Πληροφορίες:77777745 (Θέατρο Ριάλτο), Facebook: @Int’l Short Film Festival of Cyprus, Instagram: @isffc_filmfestival & www.isffc.com.cy / www.rialto.com.cy.

*Δωρεάν είσοδος για φοιτητές με την επίδειξη της φοιτητικής κάρτας, καθώς και για κατόχους κάρτας ΑμεΑ.