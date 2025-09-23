Ξεκίνησαν οι σκανδαλιές του «Τρελαντώνη» στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025

Δημοσιεύθηκε 23.09.2025 10:45

Το Δημοτικό θέατρο Λευκωσίας, το θέατρο που γέννησε την Παιδική Σκηνή του ΘΟΚ και θρυλικές παραγωγές για παιδιά, με τις οποίες μεγαλώσαμε («Το βαρελάκι με το μέλι», «Μορμόλης», «Το γελαστό μουστάκι» και πιο πρόσφατα το «STILL! Ένα άγαλμα που γύρισε τον κόσμο»), ζωντανεύει το γνωστό μυθιστόρημα της Πηνελόπης Δέλτα «Τρελαντώνης». Οι πρόβες για την παράσταση, παραγωγής του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας, ξεκίνησαν στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας.

Ο σκηνοθέτης Παναγιώτης Λάρκου («Οδύσσεια» - ΘΟΚ 2024/25, «Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες» - ΘΟΚ 2022) και ο συνθέτης Γιώργος Χατζηπιερής («Τεμπέλης Δράκος») ετοιμάζουν μια παράσταση που… «εξιλεώνει τη σκανδαλιά». Φέρνουν στη σκηνή τον ατίθασο Αντώνη και τα αδέρφια του, θυμίζοντάς μας πως η φαντασία πρέπει να ταξιδεύει ελεύθερη και όχι κλεισμένη στα 25 δευτερόλεπτα ενός βίντεο στην οθόνη του κινητού.

Η πρεμιέρα της παράσταση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Νοεμβρίου 2025 στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025.

Συντελεστές

Θεατρική διασκευή: Γλυκερία Καλαϊτζή

Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Λάρκου

Μουσική: Γιώργος Χατζηπιερής

Σκηνικά: Γιώργος Τενέντες

Κοστούμια: Ρέα Ολυμπίου

Παίζουν:

Ιωάννα Κορδάτου, Γιώργος Κυριάκου, Άντρεα Μαύρου, Αλεξία Νικολάου, Αντρέας Πατσιάς, Αθηνά Σάββα, Άγγελος Χατζημιχαήλ

Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

· Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025 | 10:30 & 16:30

· Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025 | 10:30 & 16:30

· Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 | 10:30 & 16:30