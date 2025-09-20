Απεβίωσε ο Δώρος Ιερόπουλος - Σημαντική μορφή του πολιτισμού και του αθλητισμού της Λεμεσού

Δημοσιεύθηκε 20.09.2025 15:18

Ο Ιερόπουλος είχε ενεργό ρόλο στην ίδρυση τριών σημαντικών πολιτιστικών φορέων της πόλης της Λεμεσού

Σε ηλικία 89 ετών απεβίωσε ο Δώρος Ιερόπουλος, ένας άνθρωπος που άφησε βαθύ αποτύπωμα στη Λεμεσό, τόσο στον πολιτισμό όσο και στον αθλητισμό.

Ο Δώρος Ιερόπουλος υπήρξε από τους πρωτεργάτες, αφού είχε ενεργό ρόλο στην ίδρυση τριών σημαντικών πολιτιστικών φορέων: της ΕΘΑΛ, του Συντονιστικού Συμβουλίου Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού και του ραδιοφωνικού σταθμού, ΚΑΝΑΛΙ 9,86. Τόσο στην ΕΘΑΛ όσο και στο Συντονιστικό Συμβούλιο Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού υπηρέτησε ως πρόεδρος και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως εκπρόσωπος του Συντονιστικού Συμβουλίου συμμετείχε και στην Πολιτιστική Επιτροπή του Δήμου Λεμεσού. Παράλληλα, ο Δώρος υπήρξε αθλητής και πρόεδρος του ποδοσφαιρικού Άρη Λεμεσού, μένοντας πάντα δίπλα στην ομάδα και τον κόσμο της. Με ήθος και αγάπη για τον αθλητισμό, στήριξε έμπρακτα τον σύλλογο και το ποδόσφαιρο της πόλης.

Η κηδεία

Η κηδεία του θα τελεστεί την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025, στις 13.00, από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό. Αντί στεφάνων, παρακαλούνται να γίνονται εισφορές προς τον Ερυθρό Σταυρό - Κλάδο Λεμεσού και το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής «Αμερίκος Αργυρίου».

Λίγα λόγια για την πορεία του

Ο Δώρος Ιερόπουλος γεννήθηκε στις 11 Οκτωβρίου του 1936 και είναι νυμφευμένος με την Ελισάβετ Ιεροπούλου, καθώς έχει δύο γιους, τον Σωτήρη και τον Αντώνη, και έξι εγγόνια.

Είναι απόφοιτος του Λανιτείου Γυμνασίου καθώς επίσης και του Αμερικανικού Πανεπιστημίου Βηρυτού, όπου σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Υπηρέτησε για 8 χρόνια ως μέλος, αντιπρόεδρος και πρόεδρος της Αρχής Λιμένων Κύπρου, και πέραν των 25 ετών στο Συμβούλιο των Κυπριακών Αερογραμμών. Διετέλεσε ακόμη για 24 χρόνια Επίτιμος Γενικός Πρόξενος της Σρι Λάνκα στην Κύπρο.

Ασχολήθηκε από πολύ νεαρή ηλικία με τον προσκοπισμό, τον οποίο υπηρέτησε με απαράμιλλη αφοσίωση, ενώ υπήρξε για χρόνια Πρόεδρος του Σώματος Προσκόπων Κύπρου. Η συνεισφορά του στο κοινό καλό και στον συνάνθρωπο συνεχίστηκε υπό την ιδιότητα του ως ενεργό μέλος και αξιωματούχος του Διεθνούς Φιλανθρωπικού Οργανισμού ROTARY.

Υπήρξε αθλητής σε ευρεία γκάμα αθλημάτων και μετά το Πανεπιστήμιο Βηρυτού διεκρίθη στο τένις, το οποίο προώθησε ιδιαίτερα, ιδρύοντας το Sporting Club της Λεμεσού. Ως ποδοσφαιριστής έπαιξε στον Άρη Λεμεσού καθώς και στην Μικτή, τότε, Κύπρου. Διετέλεσε για σειρά ετών Πρόεδρος του Αθλητικού, Μουσικού και Μορφωτικού Συλλόγου ΑΡΗΣ Λεμεσού, του οποίου έχει ανακηρυχθεί επίτιμος, ισόβιος πρόεδρος.

Η εμπλοκή του στην πολιτική ξεκινά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όταν εκλέγεται στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού.

Ο Δώρος Ιερόπουλος υπήρξε από τους πρωτεργάτες του πολιτισμού της πόλης. Ο Ιερόπουλος είχε ενεργό ρόλο στην ίδρυση τριών σημαντικών πολιτιστικών φορέων της πόλης της Λεμεσού: του πρώτου επαγγελματικού θεάτρου της Λεμεσού, της ΕΘΑΛ, του Συντονιστικού Συμβουλίου Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού και του ραδιοφωνικού σταθμού, ΚΑΝΑΛΙ 9,86. Τόσο στην ΕΘΑΛ όσο και στο Συντονιστικό Συμβούλιο Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού υπηρέτησε ως πρόεδρος και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως εκπρόσωπος του Συντονιστικού Συμβουλίου συμμετείχε και στην Πολιτιστική Επιτροπή του Δήμου Λεμεσού, όπου συνέβαλε στο υπό δημιουργία Ταμείο Πολιτισμού για την ενίσχυση των πολιτιστικών φορέων και την αναβάθμιση των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Λεμεσού.

Για την πολύπλευρη και πολυσχιδή προσφορά του στα κοινά της πόλης, ο Δήμος Λεμεσού τον ευχαρίστησε, το 2018, με εκδήλωση προς τιμήν του, ενώ το 2024, το ΑΚΕΛ Λεμεσού τίμησε τον Ιερόπουλο για τη συμβολή του, απονέμοντας του το Βραβείο Προσφοράς «Κώστας Παρτασίδης – Βάσος Παπαδόπουλος».