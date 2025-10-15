«Μουσικές Αυλές» στην Παλιά Αγλαντζιά

Δημοσιεύθηκε 15.10.2025 09:37

Σε συνεργασία με την Ομάδα Τριαγλής, το Ulloι Aglantzia διοργανώνει μια ξεχωριστή βραδιά μουσικής και πολιτισμού.

Η εκδήλωση «Μουσικές Αυλές» ζωντανεύει τον ιστορικό πυρήνα της Αγλαντζιάς με μουσικές εμφανίσεις σε επιλεγμένες αυλές και κορυφώνεται με μια μεγάλη συναυλία στην πλατεία. Παραδοσιακή, jazz, έντεχνη και experimental μουσική συναντούν την τοπική αρχιτεκτονική κληρονομιά, δημιουργώντας μια αξέχαστη εμπειρία.

Η ενεργή εμπλοκή των πολιτών και των τοπικών φορέων στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τον αστικό χώρο αποτελεί βασική προϋπόθεση για βιώσιμες και ανθεκτικές πόλεις.

Τα Urban Living Labs, όπως αυτά που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του Erasmus+ ερευνητικού έργου PS-U-GO (Participatory Skills for Sustainable Urban Governance), που συντονίζεται από το SURF Lab του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, προσφέρουν χώρους συνεργασίας, πειραματισμού και συλλογικής μάθησης. Σε αυτούς τους χώρους η τοπική γνώση και εμπειρία διασταυρώνονται δημιουργικά με την επιστημονική έρευνα, δίνοντας τη δυνατότητα σε κοινότητες και φορείς να συνδιαμορφώσουν οραματικές και εφαρμόσιμες λύσεις.

Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες καλλιεργείται μια νέα κουλτούρα συμμετοχικής αστικής διακυβέρνησης, με στόχο την ουσιαστική ενδυνάμωση των πολιτών. Από τον Ιανουάριο 2025, στο πλαίσιο του έργου PS-U-GO, υλοποιείται το αστικό εργαστήριο Ulloι Aglantzia, με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων συμμετοχής, την ενίσχυση της αστικής ευθύνης και την ενεργοποίηση της νεολαίας της Αγλαντζιάς. Νέοι και νέες από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τα τοπικά σχολεία και τη γειτονιά εντοπίζουν και συζητούν τις αστικές προκλήσεις της περιοχής, οραματίζονται εναλλακτικά σενάρια για το μέλλον της και συν-σχεδιάζουν και συν-δημιουργούν πρακτικές παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο. Με αυτόν τον τρόπο η νεολαία δεν είναι απλώς αποδέκτης, αλλά βασικός συνδιαμορφωτής του αστικού περιβάλλοντος.

*Μουσικές Αυλές

Ιστορικός πυρήνας παλιάς Αγλαντζιάς

Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2025

Ώρα έναρξης: 19:30

Καλλιτέχνες: Υa Na Ma Na, DK Frequencies, Nama Dama, Rumba Attack, Zυγιά

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Λευκωσίας και πραγματοποιείται με τη στήριξη των Psaras Construction (Χρυσός Χορηγός) και Metro Supermarkets.