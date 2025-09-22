Παράθυρο logo
Ελλάδα: Επαναπατρίστηκαν 86 αρχαιότητες από ιδιωτική συλλογή του εξωτερικού (φώτος)
Δημοσιεύθηκε 22.09.2025 20:51
Ελλάδα: Επαναπατρίστηκαν 86 αρχαιότητες από ιδιωτική συλλογή του εξωτερικού (φώτος)

Τα αρχαιολογικά αντικείμενα θα κατανεμηθούν σε μουσεία της χώρας.

Σημαντικός επαναπατρισμός αρχαιοτήτων ανακοινώθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδος, καθώς ιδιώτης συλλέκτης, ξένος υπήκοος, παρέδωσε οικειοθελώς 86 αρχαία έργα που προέρχονται από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Τα αντικείμενα καλύπτουν ένα εντυπωσιακό χρονολογικό εύρος, από την Αρχαιότερη Νεολιθική έως την Ύστερη Ελληνιστική περίοδο. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται:

  • γυναικεία ειδώλια φυσιοκρατικού τύπου,
  • μαρμάρινα ειδώλια και αγγεία της Πρωτοκυκλαδικής περιόδου,
  • κεραμική της Μυκηναϊκής εποχής,
  • χάλκινα ειδώλια Γεωμετρικών, Αρχαϊκών και Ελληνιστικών χρόνων,
  • χάλκινα κράνη διαφόρων τύπων,
  • χάλκινα και αργυρά σκεύη (υδρίες, οινοχόες, φιάλες),
  • χάλκινα κάτοπτρα,
  • αττική μελανόμορφη και ερυθρόμορφη κεραμική,
  • μαρμάρινη επιτύμβια στήλη,
  • πήλινα ειδώλια και χρυσά νεκρικά στεφάνια.

Η υπουργός Πολιτισμού Ελλάδος, Λίνα Μενδώνη, εξέφρασε την ικανοποίησή της: «Το υπουργείο Πολιτισμού υποδέχεται με ιδιαίτερη χαρά τις 86 ελληνικές αρχαιότητες που επαναπατρίστηκαν στον τόπο που τις δημιούργησε. Ο επαναπατρισμός αυτός είναι προϊόν συνεργασίας με έναν ακόμη ιδιώτη συλλέκτη, ο οποίος προέβη οικειοθελώς στην επιστροφή τους. Ελπίζω το παράδειγμα αυτό να βρει μιμητές, ώστε οι συλλογές να επιστρέψουν στον φυσικό τους χώρο. Για εμάς, κάθε επαναπατρισμός αποδεικνύει ότι όλο και περισσότεροι πολίτες ανά τον κόσμο θεωρούν αναγκαία την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών στις χώρες προέλευσής τους».

