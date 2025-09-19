Ο Οκτώβριος στο Θέατρο Ριάλτο

Δημοσιεύθηκε 19.09.2025 14:51

2 Πεμ 20:00 (60’)Piano Quartet Brahms & Mahler I Μουσική Δωματίου 1 - ΣΟΚ

Η διακεκριμένη βιολίστρια της ΣΟΚ. Ayşe Karaoğlan και η βιολοντσελίστα Pinar Bayraktar, μακροχρόνιες συνεργάτιδες στη μουσική δωματίου, στρέφουν τώρα την καλλιτεχνική τους περιέργεια προς το ρεπερτόριο για κουαρτέτο με πιάνο. Στο νέο αυτό ταξίδι, ενώνουν τις δυνάμεις τους με δύο εξαιρετικούς μουσικούς: τον υποκορυφαίο βιολίστα της ΣΟΚ., Vladimir Tkachenko, και τον λαμπρό Κύπριο πιανίστα Μανώλη Νεοφύτου. Παρουσιάζουν τα έργα Johannes Brahms: Κουαρτέτο με πιάνο αρ. 3 σε Ντο ελάσονα, έργο 60 και Gustav Mahler: Κουαρτέτο με πιάνο σε Λα ελάσονα. €12 / 7

4 Σαβ 20:30 (50’) (16+)Necropolis - Arkadi Zaides Ι Open House Festival Ι Στέγη Χορού Λεμεσού

Από το 1993, το δίκτυο United for Intercultural Action, καταρτίζει μια λίστα με πρόσφυγες και μετανάστες που έχασαν τη ζωή τους καθ’ οδόν προς την Ευρώπη. Το Necropolis είναι ένα έργο σε συνεχή εξέλιξη, με στοιχεία ντοκιμαντέρ και χορογραφίας, για αυτά τα αγνώστου ταυτότητας σώματα. Ο Arkadi Zaides και η ομάδα του εξερευνούν την πρακτική της ψηφιακής εγκληματολογίας, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα νέο ψηφιακό αποθετήριο που χαρτογραφεί τα ίχνη όσων θανάτων παραμένουν ατεκμηρίωτοι. Αυτό το αρχείο, αποκαλύπτοντας μια αόρατη χαρτογραφία, εκτείνεται στον χώρο και τον χρόνο, υφαίνοντας τις μυθολογίες, τις ιστορίες, τις γεωγραφίες και τις ανατομίες εκείνων που κατέληξαν στη νεκρόπολη. Στα Αγγλικά (με ελληνικούς υπέρτιτλους). € 12 / 10

5 Κυρ 20:30 (50’) ILAND - Ody Icon & Alejjos Ι Συνεργαζόμενος Καλλιτέχνης 2025 Το ILAND, η μουσική περφόρμανς του Κύπριου καλλιτέχνη ody icon, σε συνεργασία με τον Alejjo και τη video artist Diyala Muir, παρουσιάζεται ξανά στο Θέατρο Ριάλτο. Εμπνευσμένoς από τη γεωγραφία, την πολυκύμαντη ιστορία της Κύπρου αλλά και το έργο του φιλόσοφου Ζιλ Ντελέζ, ο ody icon, εξερευνά την έννοια του νησιού ως μια δυνατότητα σύνδεσης. Μέσα από ήχους ηλεκτρονικούς, τραγούδια λαϊκά και παραδοσιακά, ποιητικό λόγο και κινούμενη εικόνα, το ILAND είναι μια διαδρομή προς την κοινότητα. Εκεί όπου η αγάπη δεν είναι σύνθημα, αλλά πράξη αντίστασης στην αποξένωση, ένα άνοιγμα προς το κοινό. Το ILAND είναι αφιερωμένο στον παλαιστινιακό λαό και σε όλους όσοι αγωνίζονται για την ελευθερία, την αυτονομία και μια αξιοπρεπή ζωή. Σύλληψη, Ιδέα, Καλλιτεχνική επιμέλεια: ody icon. Μουσική Παραγωγή: Alejjos. Animation: Diyala Muir. Κοστούμια: Φρόσω Χρίστου. Σχεδιασμός Φωτισμών: Βασίλης Πετεινάρης. Επί σκηνής: ody icon, Alejjos. Η παράσταση θα παρουσιαστεί με ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα για κωφά και βαρήκοα άτομα.€ 15 / 12

(K) 11 - 17 Σαβ – Παρ 20:00 Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου (18+)Το ISFFC, με δεκάδες ταινίες μικρού μήκους από Κύπριους και ξένους δημιουργούς, επιστρέφει για 15η συνεχή χρονιά στην οθόνη του Θεάτρου Ριάλτο, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Καίτης Παπαδήμα και του Διομήδη Κουφτερού. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει στη φετινή διοργάνωση ένα πολυδιάστατο διαγωνιστικό πρόγραμμα ταινιών μυθοπλασίας, animation, πειραματικού κινηματογράφου και ντοκιμαντέρ που αναδεικνύει τον δυναμισμό της τοπικής και διεθνούς κινηματογραφικής κοινότητας. Δωρεάν παράλληλες δράσεις και ειδικές προβολές εμπλουτίζουν και φέτος το πρόγραμμα του Φεστιβάλ, ενώ το διεθνές εντατικό εκπαιδευτικό εργαστήρι What’s the Story? Cyprus (13–17/10), σε συνεργασία με το Talents Generator Factory, προσφέρει καθοδήγηση σε επιλεγμένους σκηνοθέτες και σεναριογράφους από την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Το Φεστιβάλ αποτελεί ετήσιο θεσμό του Υφυπουργείου Πολιτισμού (Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού) και συνδιοργανώνεται με το Θέατρο Ριάλτο. Με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους. €5 (Κάρτα διαρκείας: €25)

22 Τετ 20:30 (130’) Dr. Strangelove – Stanley Kubrick I National Theatre Live

Ο βραβευμένος με επτά βραβεία BAFTA Steve Coogan υποδύεται τέσσερις ρόλους στην παγκόσμια πρεμιέρα της θεατρικής διασκευής του αριστουργήματος του Stanley Kubrick Dr. Strangelove. Διασκευή: Armando Iannucci & Sean Foley. Σκηνοθεσία: Sean Foley. Μια εκρηκτικά σατιρική κωμωδία, που αφηγείται την ιστορία ενός διαταραγμένου στρατηγού των ΗΠΑ, ο οποίος ενεργοποιεί μια πυρηνική επίθεση. Πλαισιωμένη από μια παγκοσμίως καταξιωμένη ομάδα, που περιλαμβάνει τους βραβευμένους με Emmy και Olivier αντίστοιχα, Armando Iannucci και Sean Foley. Σε ζωντανή αναμετάδοση από το National Theatre στο Λονδίνο. Με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους. €12 / 10

23 Πεμ 20:30 (75’) Η Αλίκη Καγιαλόγλου στον γαλαξία του Μίκη

Η καθηλωτική ερμηνεύτρια Αλίκη Καγιαλόγλου, επί πολλά έτη στενή συνεργάτιδα του Μίκη Θεοδωράκη (αλλά και του Μάνου Χατζιδάκι) συναυλιακά και δισκογραφικά, μοιράζεται τη σκηνή με τρείς εμβληματικούς μουσικούς, επίσης στενούς συνεργάτες του Θεοδωράκη, σε μία συναυλία με τιμώμενο καλεσμένο…τον Μίκη. Οι συνεργάτες του θα φωτίσουν έργα τα οποία ο Μίκης είχε εμπιστευθεί ερμηνευτικά στην Αλίκη Καγιαλόγλου και θα μοιραστούν μαζί μας αριστουργηματικά τραγούδια του, τα οποία σπάνια παίζονται ζωντανά. Ερμηνεία: Αλίκη Καγιαλόγλου. Κλασική Κιθάρα: Δημήτρης Παπαγγελίδης. Πιάνο: Νίκος Πλατύραχος. Βιολοντσέλο: Μαρίζα Παπαδούρη Παπαγγελίδη. Φιλική συμμετοχή: Παιδική Χορωδία Πολιτιστικής Κίνησης Επιλογή. Διδασκαλία: Κορίνα Βασιλείου. Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Δημήτρης Παπαγγελίδης. € 20/ 12

24 Παρ 20:30 (75’) Επί Σκηνής Ποια Ευρώπη – Μιχάλης Παπαδόπουλος Ι Θέατρο Αντίλογος

Το έργο του Μιχάλη Παπαδόπουλου «Ποια Ευρώπη» είναι ένα έργο που εξελίσσεται στο σήμερα. Ο συγγραφέας τοποθετεί τη δράση σε ένα βαγόνι σιδηρόδρομου. Το έργο πραγματεύεται τα μεγάλα αδιέξοδα του σύγχρονου Ευρωπαίου πολίτη. Τον ρατσισμό και τον φασισμό που ξαναβρίσκουν έδαφος. Την ανεργία, που υπονομεύει την αξιοπρέπεια. Την εσωτερική σύγκρουση του ανθρώπου που αδυνατεί ή αρνείται να παντρέψει τα πιστεύω του με την ηθική του στάση. Την απογοήτευση, τη σιωπή, την παραίτηση. Σκηνοθεσία: Νεοκλής Νεοκλέους. Σχεδιασμός Φωτισμού: Βασίλης Πετεινάρης. Σκηνογραφία & Ενδυματολογία: Μαρίζα Παρτζίλη. Μουσική: Σάββας Χρυσοστόμου. Βοηθός σκηνοθέτη: Χαρά Λαμπριανιδου. Παίζουν οι ηθοποιοί: Χάρης Κκολός, Μέλανη Στέλιου, Φώτης Φωτίου, Χριστίνα Χριστόφια. € 15 /12

31 Παρ 16:00 (15 ώρες)1953 – Χριστόδουλος Παναγιώτου Ι Art Explora Festival

Το 1953, μια δραματουργική άσκηση πάνω στην κυριολεξία του παρόντος, επαναπροσδιορίζει το Θέατρο Ριάλτο ως ρέοντα χώρο που καταργεί τα όρια σκηνής και πλατείας, μέσα και έξω, μέρας και νύχτας. Με διάρκεια δεκαπέντε ωρών από το ηλιοβασίλεμα ως την αυγή, εκτυλίσσεται ως μεταβαλλόμενο τοπίο όπου το δραματοποιημένο και το πραγματικό συνυφαίνονται. Δομημένο σε τρεις φάσεις, δύο επιτρέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία, ενώ η κεντρική απαιτεί προκράτηση. Ο Βαλεντίνος Ιωσήφ και η Τζούλι, γεννημένοι το 1953, θέτουν τις συντεταγμένες του. Σύλληψη/Σκηνοθεσία: Χριστόδουλος Παναγιώτου με τη συμβολή πολυάριθμων συνεργατών. To 1953 είναι μια συμπαραγωγή των Art Explora, The Island Club, Θεάτρου Ριάλτο και Pylon Art & Culture. Παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Art Explora Festival. Είσοδος ελεύθερη (απαιτείται προκράτηση).