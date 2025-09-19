«PEOPLE, PLACES & THINGS» του Ντάνκαν Μακμίλαν απο τη η ΣΕΖΟΝ Γυναίκες

Δημοσιεύθηκε 19.09.2025 14:40

Το πολυσυζητημένο έργο του Ντάνκαν Μακμίλαν People, Places & Things, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Κύπρο από τη ΣΕΖΟΝ Γυναίκες, σε σκηνοθεσία Εβίτας Ιωάννου, σε συμπαραγωγή με την Open Arts.

Τι σημαίνει να χάνεις τον έλεγχο της ζωής σου;Πόσο δύσκολο είναι να παραδεχτείς ότι έχεις πρόβλημα;Και τι συμβαίνει όταν η «αλήθεια» αποδεικνύεται ρευστή;Η Έμμα είναι ηθοποιός. Μια μέρα καταρρέει επί σκηνής και βρίσκεται σε κέντρο απεξάρτησης. Εκεί ξεκινά μια πορεία γεμάτη προκλήσεις, όπου πρέπει να σταθεί αντιμέτωπη με τους φόβους της, να επαναδιαπραγματευτεί τις σχέσεις, τις εξαρτήσεις της, και να αναζητήσει ξανά την αλήθεια της. Μια δυναμική ομάδα ηθοποιών ζωντανεύει ένα έργο που, με ειλικρίνεια και χιούμορ, αποτυπώνει τις αντιφάσεις και τις ανατροπές της σύγχρονης ζωής.

ΗθοποιοίΈλενα Καλλινίκου, Νέδη Αντωνιάδη, Αντρέας Κούτσουμπας, Δημήτρης Αντωνίου, Βασίλης Βασιλάκης, Μυρσίνη Χριστοδούλου, Αλέξια Αλέξη, Αντρέας Πατσιάς, Μπελίντα Παπαβασιλείου.

Καλλιτεχνική ΟμάδαΣκηνοθεσία: Εβίτα ΙωάννουΣυγγραφέας: Duncan MacmillanΜετάφραση/Διασκευή: Εβίτα Ιωάννου σε συνεργασία με την Έλενα ΚαλλινίκουΣκηνογραφία: Έλενα ΚατσούρηΚινησιολογία: Έλενα ΑντωνίουΚοστούμια: Ελένη ΙωάννουΜουσική Σύνθεση: Γιώργος ΠαπακώσταςΣχεδιασμός Φωτισμού: Βασίλης ΠετεινάρηςΒοηθός Σκηνοθέτη / Παραγωγής: Μαρία ΠίσηληΦωτογραφίες: Νεφέλη Παπαδάκη & Πέγκυ ΘεοδωρογιάννηΓραφικά: Αντώνης ΜούσιηςΠαραστάσεις

Πρεμιέρα: Κυριακή 19 Οκτωβρίου, 18:0020, 21, 23, 24, 27, 28, 30, 31 Οκτωβρίου, 3 & 4 Νοεμβρίου (20:00)2 Νοεμβρίου (18:00)

ΧώροςΠάνω Σκηνή Σατιρικού ΘεάτρουΒλαδίμηρου Καυκαρίδη 11-15, ΑγλαντζιάΕισιτήρια : more.com

Πληροφορίες: 22254657/99047021

*Παραστάσεις με αγγλικούς υπέρτιτλους κάθε Τρίτη.

*Μετά την παράσταση στις 2 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με το κοινό, σε συντονισμό με εκπροσώπους της Θεραπευτικής Κοινότητας Αγία Σκέπη.