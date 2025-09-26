Παράθυρο logo
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 26.09.2025 12:47
Το Φεστιβάλ Αντάμα επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας

Για δεύτερη χρονιά φέτος, το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας φιλοξενεί στο πλαίσιο του Παράλληλου Προγράμματός του το Φεστιβάλ Αντάμα. Μετά την περσινή του επιτυχία το Φεστιβάλ Αντάμα ανανεωμένο και… μεγαλύτερο ανοίγει τις πύλες του στον Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας. Αυτή τη φορά επιστρέφει για δύο μέρες, το Σάββατο 27/9 (15:00 – 00:00) και την Κυριακή 28/9 (12:00 – 21:30), φιλοξενώντας ένα πλούσιο πρόγραμμα με ζωντανή παραδοσιακή μουσική.

Το Φεστιβάλ Αντάμα ξεκίνησε από μια ομάδα νέων κι είναι μια γιορτή αφιερωμένη στην παράδοση, τη συλλογικότητα, τη μουσική και τις τέχνες, προάγοντας την πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου. Φιλοξενεί μουσικά σχήματα και καλλιτέχνες που αντλούν έμπνευση από την κυπριακή και μεσογειακή παράδοση που συμπεριλαμβάνει τους: Windcraft Band, Κανβινήτισσες, Νομάδες, Μουσικό Σχολείο Λάρνακας "Μίκης Θεοδωράκης", Πρότζεκτ Πιθκιαύλιν, Μιχάλη Ττερλικκά με τη μουσική του παρέα «Μούσα», Μιχάλη & Πέτρο Κουλουμή με τη συμμετοχή των Φρ. Τομπάζου, Χρ. Ισιδώρου και Δ. Πήχα. Στον χώρο θα παρουσιαστούν παραδοσιακά επαγγέλματα και χειροτεχνίες και βιωματικά εργαστήρια στα οποία ο κόσμος μπορεί να συμμετάσχει. Επίσης, θα διεξάγονται δωρεάν εργαστήρια παραδοσιακών χορών. 

Εισιτήρια:https://www.klisto.com.cy/

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.instagram.com/antamafestival?igsh=a3B6ZHFhaWhkZXcw

Ταυτότητα Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας

Διοργανωτές: Δήμος Λευκωσίας, Nicosia For Art

Χορηγοί φεστιβάλ: ΟΠΑΠ Κύπρου, more.com, Ιταλική πρεσβεία, Cyprus Public Transport, Travelhouse, UCLan Cyprus, WINECORE, Gate Twenty Two Boutique Hotel, Classic Hotel NicosiaΧορηγοί επικοινωνίας: Εκδοτικός Οίκος ΔΙΑΣ & Τηλεόραση ΣΙΓΜΑ, LOVE FM 100,7 και εφημερίδα «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

 

